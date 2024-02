Zmiana miejsca głosowania w wyborach samorządowych w 2024 roku

Jak zmienić miejsce głosowania w w wyborach samorządowych w 2024 roku? Od 21 lutego działa zmodyfikowana usługa rozpatrywania wniosków o ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych - powiedział w 22 lutego w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Ma ona przyspieszyć wydawanie przez urzędników decyzji ws. wniosków osób chcących zagłosować poza swoim obwodem wyborczym.

Głosowanie poza miejscem zameldowania - zmiany w 2024 roku

W czwartek w Sejmie poseł Bartosz Zawieja (KO) pytał Ministra Cyfryzacji o przygotowania Centralnego Rejestru Wyborców do obsługi wyborów samorządowych. Zwracał uwagę na problemy, które mogą mieć wyborcy chcący głosować w wyborach samorządowych poza miejscem swojego zameldowania.



"W przypadku wyborów parlamentarnych wystarczyło w prostej usłudze elektronicznej zmienić miejsce głosowań i z automatu wyborca był przypisany do danego obwodu. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w wyborach samorządowych nie można tak prosto zmienić miejsca w którym wyborca chce głosować" - podkreślił poseł. "Wyborca będzie musiał zmienić stały obwód do głosowania" - wyjaśnił. Jak podkreślił, "do takiej zmiany potrzebny jest wniosek wyborcy złożony w gminie, w której wyborca chce głosować, a gmina musi przeprowadzić specjalnie postępowanie, które przeprowadza weryfikację takiego wniosku".

Zawieja zwrócił uwagę, że internetowa usługa pozwala przesłać odpowiedni wniosek do gminy, jednakże - jak mówił - "wniosek ten nie trafia z automatu do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW), tylko do wewnętrznych zasobów gminy". "W takim przypadku gmina musi wydać stosowną decyzję, co z punktu widzenia całego procesu dubluje czas i wymaga dużo zachodu" - dodał. Poseł podkreślił, że "największe miasta zgłaszają, że taki sposób (...) sparaliżuje funkcjonowanie miast na prawach powiatu, tuż przed wyborami praktycznie uniemożliwiając przeprowadzenie całej tej procedury" - powiedział Zawieja, pytając czy można coś z tym tematem zrobić.



Na pytanie odpowiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. "Ten problem, to wyzwanie, które zarysował poseł Zawieja, zostało rozwiązane" - oświadczył. "Wczoraj wdrożono zmodyfikowaną usługę wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborców" - dodał Gramatyka.



Jak wyjaśnił, "dzisiaj ta usługa działa w następujący sposób - po pierwsze jest zintegrowana z Centralnym Rejestrem Wyborców, po drugie wniosek przychodzi do gminy zarówno w aplikacji, która obsługuje CRW, jak i poprzez skrzynkę e-PUAP gminy".



"Urzędnik ma ułatwione wykonanie swojego zadania, podjęcie decyzji, dlatego że został przez nas wyposażony w dwa wzory decyzji, które może podjąć - decyzji pozytywnej i decyzji negatywnej. Oczywiście oba te wzory są edytowalne. Urzędnik podpisuje swoją decyzję podpisem kwalifikowanym i przesyła ją na e-PUAP, tym razem decyzja dociera na e-PUAP wyborcy, a reszta dzieje się automatycznie" - powiedział Gramatyka.



Wiceminister przekazał też, że 23 i 27 lutego odbędą się webinary, na których będą szkoleni urzędnicy. Dodał, że 26 lutego planowane jest także posiedzenie zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. "Będziemy tam pogłębiać tę dyskusję, w której udział też wezmą przedstawiciele ministra spraw wewnętrznych i administracji" - podkreślił Gramatyka. (PAP)

Jak zmienić miejsce głosowania w wyborach samorządowych?

Istnieje możliwość zagłosowania w najbliższych wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r. w gminie, w której się faktycznie przebywa, a nie w tej, w której dana osoba ma zameldowanie na pobyt stały i mieszka na stałe.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach samorządowych można złożyć przez internet na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel albo na stronie www.mobywatel.gov.pl albo osobiście w urzędzie gminy.

Kto może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach samorządowych