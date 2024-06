Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: kto wygra [najnowszy sondaż]. 5 komitetów ponad progiem. Frekwencja nie będzie wysoka?

CBOS zapytał (na przełomie maja i czerwca) o preferencje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 r. Okazuje się, że największym poparciem cieszy się PiS - 29 proc., dalej jest KO - 27 proc., Trzecia Droga - 12 proc.; Konfederacja - 10 proc. i Lewica - 7 proc. Przypomnijmy, że w wyborach do europarlamentu obowiązuje próg wyborczy 5% głosów w skali całego kraju.

59% osób interesuje się wyborami do PE

Z badania wynika ponadto, że zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego interesuje się 59 proc. respondentów. "Poziom zainteresowania tegorocznymi wyborami europejskimi jest nieco niższy niż zainteresowanie eurowyborami pięć lat temu, w 2019 r. w analogicznym okresie i znacznie wyższy niż przed wyborami w latach 2004, 2009 i 2014" - zauważyła sondażownia.



Na pytanie: "czy Pan(i) osobiście interesuje się tymi wyborami" - 26 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", 33 proc. że "raczej tak", 14 proc. powiedziało, że "zdecydowanie nie", 26 proc. że "raczej nie", a 1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Kto weźmie udział w głosowaniu 9 czerwca?

Jeśli chodzi o deklaracje udziału w wyborach do PE w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu, to z badania wynika, że 83 proc. elektoratu PiS deklaruje swój udział, na drugim miejscu jest elektorat Lewicy - 82 proc., następnie Koalicji Obywatelskiej - 80 proc., Trzeciej Drogi - 74 proc. i Konfederacji - 72 proc.

Znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

CBOS zapytał też respondentów o to, jakie znaczenie dla naszego kraju będzie miało to, jacy ludzie zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach. Zdaniem 32 proc. badanych będzie to miało "bardzo duże znaczenie", a dla 41 proc. "duże".



Z kolei dla 5 proc. ankietowanych to "praktycznie nie będzie miało znaczenia", a dla 17 proc. będzie miało "raczej małe" znaczenie. 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.



Według CBOS największe znaczenie rezultatom wyborów przypisują zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a w drugiej kolejności - sympatycy Prawa i Sprawiedliwości; z kolei najmniejszą wagę do tego, kto będzie reprezentował Polskę w PE, przykładają osoby niezamierzające brać udziału w tych wyborach.

Z badania wynika też, że wśród osób zamierzających uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość (29 proc.), niewiele mniej zwolenników ma Koalicja Obywatelska (27 proc.). Kolejną pozycję, z poparciem 12 proc. zajmuje Trzecia Droga. 10 proc. respondentów chce zagłosować na Konfederację, a 7 proc. - na Lewicę.



Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców chęć zadeklarowało 2 proc. badanych, a mniej niż 1 proc. ankietowanych wskazało inny komitet. 11 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie, a 1 proc. odmówiło odpowiedzi.

Badanie zrealizowano w dniach od 20 maja do 2 czerwca 2024 roku na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 23,3 proc.– CATI i 11,4 proc. – CAWI).

(PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ sdd/