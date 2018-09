Wybory samorządowe 2018: wpis do rejestru wyborców online

Usługi wyborcze online są już dostępne

Jesteś zameldowany w Lublinie, a chcesz oddać głos w Warszawie? Żeby to zrobić - przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi - musisz się wpisać do właściwego rejestru wyborców. Teraz możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu. Specjalna usługa wyborcza została też udostępniona z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.

Wdrożenie obydwu usług wyborczych online, to efekt współpracy ekspertów: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Centralnego Ośrodka Informatyki.

reklama reklama

Wpisz się do rejestru wyborców przez internet

By wpisać się do dowolnego rejestru wyborców w kraju wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, za pomocą wyszukiwarki znaleźć usługę lub przejść do niej bezpośrednio z banera, po czym zalogować się Profilem Zaufanym. Następnie należy wskazać gminę na terenie, której planujemy oddać głos.

Z nowej usługi mogą skorzystać obywatele innych państw Unii Europejskiej stale przebywający w Polsce, a także obywatele RP. To wielkie ułatwienie dla tysięcy osób, które na co dzień mieszkają w miejscowościach innych niż te w oficjalnym meldunku.

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego

Udostępniliśmy również nową usługę z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, które w najbliższych wyborach mają prawo do głosowania korespondencyjnego. Teraz taką potrzebę mogą zgłosić przez internet z użyciem Profilu Zaufanego. Do elektronicznego wniosku muszą dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba niewidoma lub niedowidząca może poprosić o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy - w zależności od potrzeb wnioskodawcy - może zostać przesłany na adres z meldunku lub dowolny inny adres zamieszkania. Zamiar głosownia korespondencyjnego możesz zgłosić online w terminie do 15 dni przed wyborami.

Przypominamy, że w tym roku I tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, natomiast II tura wyborów na wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast dwa tygodnie później - 4 listopada.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Polecamy serwis: Wybory samorządowe 2018