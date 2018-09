Wybory samorządowe 2018: kto może głosować przez pełnomocnika?

Wybory samorządowe 2018 odbędą się w dniach 21 października (I tura) oraz 4 listopada (II tura). W tych dniach decydować będziemy kto zasiądzie na kluczowych stanowiskach w naszych lokalnych społecznościach, bowiem zadecydujemy o wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i dzielnicowych.

Z tej okazji warto poznać zasady rządzące głosowaniem przez pełnomocnika, zwłaszcza zważywszy na niedawną, dużą nowelizację prawa wyborczego, która zmieniła m.in. zasady głosowania korespondencyjnego. Kwestia głosowania przez pełnomocnika została szczegółowo uregulowana w rozdziale 7 Kodeksu wyborczego (k.w.).

Kto może zagłosować przez pełnomocnika?

Zgodnie z przepisami k.w. możliwość zagłosowania przez pełnomocnika mają:

wyborcy niepełnosprawni, u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;

wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat.

Pełnomocnik

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba, które jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Co do zasady, pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątkowo istnieje możliwość przyjęcia pełnomocnictwa do głosowania od dwóch osób. Jest to dopuszczalne jeżeli jedną z tych osób jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jest mężem zaufania, albo kandydatem w danych wyborach.

Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika polega na udzieleniu przez osobę uprawnioną drugiej osobie pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta. Aby więc udzielić pełnomocnictwa do głosowania i otrzymać akt pełnomocnictwa należy złożyć wniosek w urzędzie miasta (gminy), w której jest się wpisanym jako wyborca.

Do wniosku należy dołączyć: