Jak sprawdzić punkty karne przez internet?

To ile masz punktów karnych możesz sprawdzić online. I najważniejsze: prowadź tak, by nie zdobyć nowych! Profil Zaufany – musisz go mieć, by sprawdzić swoje punkty karne bez wizyty na komisariacie. Jeśli już go masz – świetnie, jeśli nie – założysz go szybko, prosto i bez wychodzenia z domu.Dowiedz się, jak to zrobić

Bez Profilu Zaufanego daleko nie ujedziesz

Profil Zaufany pozwala potwierdzić Twoją tożsamość w sieci. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod Ciebie podszyć. Ważna informacja: możesz sprawdzić tylko swoje punkty karne. Nie ma szans, by sprawdzić ile punktów ma ktoś inny.

Jak to zrobić?

Jeśli masz już swój Profil Zaufany wejdź na stronę na portalu Obywatel.gov.pl umożliwiającą sprawdzenie punktów karnych. Co dalej?

Kliknij przycisk Sprawdź swoje punkty karne. System przeniesie cię na stronę Profilu Zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu system przeniesie Cię z powrotem do serwisu obywatel.gov.pl. Informacja o Twoich punktach karnych wyświetli się od razu. Możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować — jeśli chcesz. Taki wydruk ma charakter informacyjny — nie jest to dokument urzędowy. Oznacza to, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu (np. jako dowód w sprawie). Jeśli potrzebujesz urzędowego zaświadczenia o punktach karnych, dostaniesz je w komisariacie Policji.

Baza danych jest aktualizowana raz dziennie, więc wyświetlona informacja może się zmienić. Dlatego jeżeli masz wątpliwości, sprawdź swoje punkty karne jeszcze raz, na przykład następnego dnia.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji