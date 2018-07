Dopuszczalna zawartość alkoholu u kierowcy w Polsce

Krąży wiele opinii i nieścisłości dotyczących tego tematu, bowiem czasem się mówi o ilości 0,2, a czasem o 0,25, a kiedy jeszcze nasłuchamy się o miligramach, decymetrach sześciennych, procentach, promilach oraz weźmiemy pod uwagę, że czasem popełnia się przestępstwo, ale czasem wykroczenie, to wszystko się może mylić. Postaram się te kwestie wyjaśnić jasno w tym artykule.

Kiedy popełnisz przestępstwo?

Popełnisz przestępstwo, jeśli zostaniesz przyłapany i policjant zbada cię alkomatem, na którym wykażesz się wynikiem WIĘKSZYM niż 0,25 miligramów na litr (dm3) alkoholu w wydychanym powietrzu. Oznacza to, że masz WIĘCEJ niż 0,5 promila alkoholu we krwi. We krwi znajduje się dwa razy więcej alkoholu niż w oddechu i takie przyjmuje się założenie. Wtedy też zachodzi stan NIETRZEŹWOŚCI. Trzeba podkreślić, że jeśli masz dokładnie 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (lub 0,5 promila alkoholu we krwi) to nie popełniasz jeszcze przestępstwa, tylko wykroczenie. Dopiero wtedy, gdy odnotujesz wynik powyżej tych wartości, kwalifikujesz się na czyn przestępczy.

Kiedy popełnisz wykroczenie?

Wtedy, kiedy na policyjnym alkomacie zobaczysz wynik pomiędzy 0,1 a 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu. To znaczy, że posiadasz między 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi. Jesteś zatem PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.

Jaka jest więc dozwolona ilość?

Dopuszczalna ilość alkoholu w ludzkim organizmie, żeby móc legalnie prowadzić pojazd mechaniczny, to maksymalnie 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, (czyli 0,2 promila we krwi). Podczas badania alkomatem trzymaj więc kciuki, żeby wyświetlona na nim wartość wynosiła mniej niż 0,1. Dopiero wówczas możemy być spokojni, bo nie popełniamy ani wykroczenia, ani przestępstwa. Jest to ilość bardzo niewielka. Mówi się, że zazwyczaj już wypicie 1 piwa lub 50 ml wódki prowadzi do stężenia 0,25 promila we krwi.

Jakie są kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu?

Tu mamy do czynienia z ciekawą sytuacją prawną, bo o ile w przypadku przestępstwa (teoretycznie) obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata oraz obowiązek zapłacenia kwoty 5.000 zł tytułem świadczenia pieniężnego, to przed sądem można się starać o warunkowe umorzenie postępowania, które otwiera nam drogę do złagodzenia tych przykrych dolegliwości, a czasami nawet do całkowitego ich uniknięcia.

Co ciekawe jednak, jeśli prowadząc pod wpływem alkoholu popełniamy wykroczenie, a nie przestępstwo, to w Kodeksie wykroczeń nie ma przewidzianej instytucji warunkowego umorzenia i wtedy NA PEWNO zostanie nam zabrane prawo jazdy na 6 miesięcy albo i dłużej. Jest to z pewnością brak pewnej konsekwencji ze strony prawodawcy.