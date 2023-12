Dodatek 400 zł, zwrot kosztów przejazdu, umowa o pracę, 10 rodzin, asystent w każdej gminie, asystent na wniosek rodziny [projekt ustawy]

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych od stycznia 2024 roku. Na początku od 1906 zł do 3495 zł miesięcznie. Jak uzyskać? [Komunikat ZUS]

Zakłada Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Dopiero po uzyskaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia.