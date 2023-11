Uruchomiono rządowe programy za 70 mln zł - program rozwoju pieczy zastępczej w 2023 r. oraz program "Asystent rodziny w 2023 r."

500 plus na psa i kota. Ostatnie dni na złożenie wniosków

Dofinansowanie dla właścicieli psów i kotów, zwane potocznie "500 plus na psa i kota", to świadczenie, o które można się jeszcze ubiegać. Do otrzymania są pieniądze, które pomogą w opłaceniu niektórych zabiegów weterynaryjnych.