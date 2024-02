Pierwsza pensja w szkole? 3676 zł netto. I świadczenie "Na start" - 1000 zł brutto

MEN kusi absolwentów uczelni do wybrania przez nich ścieżki kariery nauczyciela w szkole.

Przejawem „kuszenia” jest to, że nauczyciele początkujący otrzymali 33% podwyżki w 2024 r. Pozostali nauczyciele zainkasują 30% podwyżki.

Absolwencie! MEN zabiega o Ciebie

Wiceminister edukacji K. Lubnauer podkreśliła, że wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie o 33% po to, by zachęcić dobrych absolwentów szkół wyższych, żeby przychodzili do tego zawodu. "Nie będzie dobrych nauczycieli, jeżeli młodzi, ambitni ludzie nie będą chcieli wybierać tego zawodu" - powiedziała.

33% podwyżki kontra 30% podwyżki

Nauczyciel początkujący to około 3676 zł netto, mianowany 3777 zł netto. Różnica około 100 zł. Nauczyciel mianowany ma na koncie często dodatkowe wykształcenie. Jego zdobycie kosztowało więcej niż wynikałoby z różnicy 100 zł pensji w stosunku do początkującego.

Takie zróżnicowanie podwyżki wzbudziło wątpliwości o to, że wynagrodzenie nauczyciela początkującego niewiele się różni od nauczyciela mianowanego. MEN nie zgadza się z tymi rachunkami, gdyż nauczyciel początkujący nie może liczyć na np. dodatek stażowy, który jest tym większy, im więcej przepracował w szkole nauczyciel (do limitu 20%).

Katarzyna Lubnauer wskazała, że to, co budzi wątpliwości w ZNP, to zmniejszenie różnicy między wynagrodzeniem nauczyciela początkującego a nauczyciela mianowanego, z tym, że tylko jeśli chodzi o płacę zasadniczą. Poinformowała, że zapewne ten temat będą poruszać związkowcy. Jednocześnie zauważyła, że każdy nauczyciel mianowany dostaje do płacy zasadniczej dodatek za wysługę lat, który jest naliczany od czwartego roku pracy nauczyciela i wzrasta z każdym rokiem. Według jej wyliczeń realnie więc różnica wzrasta do ponad 1100 zł.

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Zobacz również: Kalkulator wynagrodzeń dla nauczycieli 2024

Ile zarabiają nauczyciele od 1 stycznia 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z odpowiednim poziomem wykształcenia pedagogicznego/zawodowego (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł (podwyżka o 1218 zł), nauczyciela mianowanego 5057 zł (podwyżka o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego 5915 zł (podwyżka o 1365 zł).

I to przekłada się na taki układ pensji brutto i netto. Dla uproszczenia zakładamy, że nie ma PPK.

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4908 zł 3675,95 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95% wszystkich nauczycieli.

Świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu Świadczenie przyznanej art. 53a Karty Nauczyciela wprowadzając takie zasady: 1. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela. 3. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 4. Nauczyciel może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. 5. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 3.

źródło: Infor, PAP