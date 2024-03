Podwyżki i ujednolicenie stawek wynagrodzenia pomiędzy asystentami i starszymi asystentami prokuratorów, a asystentami sędziów.

Zmiany wprowadzą dwa rozporządzenia.

W przypadku rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów zmiana przewidzianych przedziałów płacowych będzie polegała na podwyższeniu dolnej granicy ich wynagrodzeń zasadniczych do wysokości odpowiednio 5 000, 5 200, 5 400 i 5 600 zł, a granicy górnej do wysokości 8 000 zł. I to od 1 stycznia 2024 r.

Takie samy zmiany wprowadza projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów.

Co się zmieni w wynagrodzeniach asystentów

Obecnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów generalnie określona została w przedziale od 4300 zł do 6500 zł, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 713). Po zmianach będzie to przedział od 5000 zł do 8000 zł

Przy zastosowaniu tzw. systemu widełkowego, wynagrodzenie różnicowane jest w zależności od szczebla jednostki organizacyjnej prokuratury, w której zatrudnieni są asystenci oraz starsi asystenci prokuratorów. Ponadto zróżnicowano również wynagrodzenia zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów biorąc pod uwagę wymogi niezbędne do objęcia każdego z tych stanowisk.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia…………………………….……..2024 r. [projekt]

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 178 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 713).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

