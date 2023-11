Pierwsza grupa pracowników otrzyma dodatek w kwocie 500 zł, druga - 800 zł, a trzecia - 1000 zł netto. Dla kogo podwyżki od 1 stycznia 2024?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiedział podwyżki dla jednej z grup pracowników. Okazuje się, że projekt jest już przygotowany. Dla kogo podwyżki?

Dla kogo podwyżki

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował PAP, że projekt ustawy o dodatku do wynagrodzenia dla służb społecznych jest już przygotowany.

„Przygotowaliśmy ustawę o dodatku do wynagrodzenia dla służb społecznych. Ustawa określa zasady nabywania prawa dodatku dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W zależności od wykształcenia, stażu i rodzaju wykonywanej pracy proponujemy dodatek miesięczny od 500 zł do 1000 zł netto” - powiedział Szwed.

Dla kogo 500 zł, a dla kogo 800 zł i 1000 zł

Zaznaczył, że pierwsza grupa pracowników otrzyma dodatek w kwocie 500 zł, druga - 800 zł, a trzecia - 1000 zł netto.

Wiceminister poinformował, że według szacunków do wsparcia uprawnionych jest około 150 tys. pracowników systemu pomocy społecznej. „Koszt tego wsparcia w 2024 r. to około 1,5 mld zł, a w pozostałych latach do 3 mld zł” - podał Szwed.

Od kiedy podwyżki

Podkreślił, że zgodnie z projektem dodatek miałby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. „Mam nadzieję, że ten projekt skierujemy jeszcze do prac parlamentu” - dodał wiceszef MRiPS.

Źródło: SSPAP