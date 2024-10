Średnio 7330 złotych – tyle zarabiają najlepiej wynagradzani absolwenci studiów wyższych w Polsce. W pierwszym roku po ukończeniu studiów. Nie zgadniesz w jakim zawodzie.

Średnio 7330 złotych – tyle zarabiają najlepiej wynagradzani absolwenci studiów wyższych w Polsce w pierwszym roku po ukończeniu studiów. Nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a ich wypłata to więcej niż przeciętna wynagrodzeń w powiatach ich zamieszkania.

Absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa wciąż poszukiwani

REKLAMA

Jak wskazuje Rynek Zdrowia powołując się na raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Absolwenci uczelni na polskim rynku pracy 2024”, pielęgniarstwo i położnictwo okazały się być najbardziej deficytowymi zawodami w 2024 roku. Stan ten utrzymuje się od 2016 roku i przewiduje się, że są to zawody, w których nadal będzie brakowało pracowników. Względny wskaźnik bezrobocia jest dla nich niższy niż dla innych zawodów, a jednocześnie względny wskaźnik zatrudnienia wynosi w tym wypadku 1,20, co oznacza że absolwenci pielęgniarstwa zarabiają więcej niż przeciętna wynagrodzeń w powiatach ich zamieszkania.

REKLAMA

Jak podał Rynek Zdrowia, średnie wynagrodzenie brutto absolwentów pielęgniarstwa w pierwszym roku po ukończeniu studiów wynosi 7330,82 zł, a w niektórych regionach sięga nawet 8281 zł. Dobrze zarabiają również absolwenci położnictwa. W poszczególnych województwach są to stawki od ok. 7203 zł do 7447 zł.

Wynagrodzenia absolwentów psychologii i fizjoterapii są niższe

Jak przedstawia się sytuacja w przypadku innych zawodów medycznych? Brakuje również lekarzy i również w przypadku tego zawodu względny wskaźnik bezrobocia jest niski. Średnie wynagrodzenie absolwentów kierunku lekarskiego w Polsce to od 6494 zł do 6892 zł, a więc zdecydowanie mniej niż w przypadku pielęgniarstwa i położnictwa. Zawodem deficytowym są również od lat fizjoterapeuci, którzy łatwo znajdują prace, ale – jak wynika z raportu – ich wynagrodzenia są poniżej średniej w powiatach ich zamieszkania. Ich wynagrodzenia są też zdecydowanie niższe niż pielęgniarek/pielęgniarzy, czy lekarzy, bo wynoszą od 3818 zł do 3798 zł. Od 2022 roku do najbardziej poszukiwanych specjalistów należą również psychologowie, którzy w pierwszym roku po ukończeniu studiów zarabiają od 3353 zł do 5265 zł.