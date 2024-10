150 plus, czy 300 plus? Raz w roku od NFZ dla każdego na profilaktykę. Od czego zależy kwota? Od lokalizacji. Sprawdź, ile jest w twojej okolicy

Skoro płacisz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, korzystaj z przysługujących ci świadczeń i dbaj o zęby za darmo. Raz w roku od NFZ dla każdego jest przeznaczone na profilaktykę 150 plus lub 300 plus. Kwota zależy od lokalizacji.

Co obejmuje profilaktyka stomatologiczna?

Jednym z zabiegów związanych z higienizacją jamy ustnej, który stomatolodzy zalecają wykonywać systematycznie jest skaling, czyli usunięcie kamienia nazębnego. Minimum, którego należy przestrzegać, to wykonywanie go raz do roku, jednak wielu lekarzy doradza powtarzanie go co 6 miesięcy. Należy pamiętać o tym, że usunięcie kamienia nie jest jedynie zabiegiem estetycznym, choć właśnie tak najczęściej postrzegają go pacjenci. Tymczasem w skład płytki nazębnej, która pod wpływem związków mineralnych obecnych w ślinie przekształca się w tzw. kamień nazębny, wchodzą m.in. bakterie oraz resztki pokarmowe. Mogą one stać się przyczyną stanów zapalnych, obniżenia się i odsłonięcia szyjek zębowych, krwawienia dziąseł, a nawet zaniku kości wokół zębów. Warto pamiętać również o tym, że bakterie z jamy ustnej, mogą przedostawać się do krwioobiegu i zaatakować każdy organ w ciele człowieka, a co więcej, jak podaje NFZ, próchnica połączona z chorobami przyzębia zwiększa ryzyko wystąpienia zawału i schorzeń naczyń krwionośnych nawet o 70%!

To dlatego skaling wchodzi w skład profilaktyki stomatologicznej oferowanej przez NFZ każdej osobie mającej prawo do świadczeń zdrowotnych. W ramach profilaktyki próchnicy można wykonać m.in.:

badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku,

kontrolne badanie stomatologiczne – trzy razy w roku,

usunięcie kamienia nazębnego tzw. skaling – raz w roku.

Od 150 do 300 złotych od NFZ, w zależności od lokalizacji

Wskazane świadczenia, w tym skaling, są dostępne bezpłatnie, a koszt ich wykonania pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Do lekarza można udać się bez skierowania, a stomatolog, który podpisał umowę z NFZ, ma opłacone te usługi w ramach zawartego kontraktu. Jak słusznie zauważa na swojej stronie internetowej NFZ, skoro płacisz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, korzystaj z przysługujących Ci świadczeń lecz zęby za darmo.

Choć nie o leczeniu w tym wypadku mowa, a o profilaktyce, to warto zauważyć, że koszt usunięcia kamienia nazębnego wykonany prywatnie, w ramach płatnej usługi, to koszt od 150 złotych w małych miejscowościach do 300 złotych w większych miastach. Istotna jest więc lokalizacja. Pozostałe z tego tytułu w rodzinnym budżecie środki będą więc odczuwalne, a przeciętna czteroosobowa rodzina ma szansę uniknąć w tej sposób wydatku 1200 złotych rocznie.