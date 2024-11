525,4 tys. wniosków w ciągu 18 dni. Polacy szturmem rzucili się po nową ulgę z ZUS

1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą składać do ZUS wnioski o wakacje składkowe. Ulga dotyczy tych, którzy są wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do dziewięciu osób. W ciągu zaledwie 18 dni ZUS przyjął 535,4 tys. wniosków – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czym są wakacje składkowe i kto może ubiegać się o ulgę? Wyjaśniamy.

525,4 tys. wniosków w ciągu 18 dni. Polacy rzucili się na wakacje składkowe Czym są wakacje składkowe z ZUS? Ulga dla przedsiębiorców w Polsce Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy mogą wnioskować o wakacje składkowe. Jest to zwolnienie z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Obejmuje dowolnie wybrany jeden miesiąc w roku kalendarzowym. Zwolnienie dotyczy tylko składek na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy. Wakacje składkowe to zwolnienie z opłacenia składek na: obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe;

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – jeśli podlegałeś ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie oraz w miesiącu, który go poprzedzał. Środki na pokrycie składek objętych zwolnieniem pochodzą z budżetu państwa i są zaliczane do okresu ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych i rentowych. Dla kogo wakacje składkowe z ZUS? Warunki, które trzeba spełnić Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub zatrudniający nie więcej niż dziewięciu pracowników, a także komornicy sądowi. Jakie warunki trzeba spełnić? Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca musi: w miesiącu przed złożeniem wniosku musiał mieć zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych (wliczając w tym siebie) . Jak wyjaśnia ZUS ustalając limit należy wziąć pod uwagę pracowników, zleceniobiorców (z wyłączaniem uczniów i studentów do 26 roku życia) oraz osoby współpracujące. Do limitu zgłoszonych do ubezpieczeń nie wlicza się jednak osób, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli między innymi osób, które pobierają zasiłek macierzyński czy przebywają na urlopie;

. Jak wyjaśnia ZUS ustalając limit należy wziąć pod uwagę pracowników, zleceniobiorców (z wyłączaniem uczniów i studentów do 26 roku życia) oraz osoby współpracujące. Do limitu zgłoszonych do ubezpieczeń nie wlicza się jednak osób, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli między innymi osób, które pobierają zasiłek macierzyński czy przebywają na urlopie; jako osoba ubezpieczona musiał podlegać choć jeden dzień (dobrowolnie albo obowiązkowo) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek;

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek; w ostatnich dwóch latach przed rokiem, w którym składa wniosek, nie miał przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok jego roczny przychód z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro;

lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok jego roczny przychód z tej działalności jako osoba ubezpieczona w poprzednim roku oraz w roku, w którym składa wniosek (do dnia złożenia wniosku) nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywał on w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres jego działalności. 525,4 tys. wniosków w ciągu 18 dni. Polacy rzucili się na wakacje składkowe Informacja o wakacjach składkowych wywołała lawinę wniosków do ZUS. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że między 1 a 18 listopada wpłynęło już 535,4 tys. wniosków o ulgę. Najwięcej wpłynęło ich z województwa mazowieckiego - 90,7 tys., a najmniej z woj. opolskiego - 10,4 tys. Wnioski ZUS będzie rozpatrywać automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Tak duże zainteresowanie wakacjami składkowymi nikogo nie może dziwić. Przedsiębiorcy szybko dostrzegli korzyści związane z ulgą. Wielu z nich deklaruje, że zaoszczędzone środki planuje przeznaczyć na rozwój działalności. Szacuje się, że do końca grudnia 2024 r. wpłynie do ZUS około 2 mln wniosków o wakacje składkowe. Wniosek o wakacje składkowe (RWS) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę PUE lub eZUS. Istotne jest, aby dokonać tego w miesiącu poprzedzającym ten, za który ma obowiązywać zwolnienie. W 2024 roku termin ten mija 30 listopada.