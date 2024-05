Komunikat rządu: Podwyżka kryteriów dochodowych. 1010 zł dla samotnych. Dla rodzin 823 zł [Zasiłki]

Rozliczenie z ZUS 2024. Dorabiający do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego muszą do 31 maja dostarczyć zaświadczenie o przychodach. Za jaki okres? Kiedy ZUS potrąci lub zawiesi świadczenie?

ZUS informuje, że osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego mają czas do końca maja 2024 r.

na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.