Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Nie inaczej jest w 2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne: o 540 zł podwyżki więcej. Dzięki waloryzacji co miesiąc 2988 zł

Świadczenie pielęgnacyjne: podwyżka i waloryzacja

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Stąd jego wzrost w 2024 r. Nie jest to jedyne świadczenie, które podlega waloryzacji. Przykładem świadczeń podlegających waloryzacji są m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne i socjalne, czy też nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Kto otrzyma w 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne?

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie to przysługuje matce, ojcu czy opiekunowi faktycznemu dziecka. Nie są to jedyni uprawnieni. Krąg osób uprawnionych do omawianego w niniejszym artykule świadczenia uregulowany jest w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą świadczenie przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.