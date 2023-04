Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 r. - komu przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie to przysługuje określonym osobom, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z tego w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

O wsparcie mogą ubiegać się ci opiekunowie, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkowie. Osoba niepełnosprawna powinna zaś legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wymienia kilka przypadków, gdy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Przykładowo można tu wymienić sytuację, gdy osoba sprawująca opiekę legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Podobnie jest, gdy opiekun ma ustalone prawo do określonych świadczeń takich jak m.in. emerytura, renta, renta socjalna, zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny.

Ważne Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli opiekun ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Warto tu też wymienić przypadek, gdy na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pełny katalog włączeń znajduje się w art. 16a ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 r. - ile wynosi?

Ważne W 2023 r. kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego to 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 r. - kryterium dochodowe

Do uzyskania tego świadczenia niezbędne jest spełnianie kryterium dochodowego.

Ważne Aktualnie specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Bierze się tu pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Warto pamiętać, iż okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 r. - wniosek

Wnioski w formie elektronicznej na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 lipca, zaś w formie papierowej od 1 sierpnia.

Papierowy wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Często zadanie to realizują ośrodki pomocy społecznej. Drogą elektroniczną wniosek składa się za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia.