Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 2018/2019

wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 lub w innej formie (wniosek taki powinien zawierać imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli są znane – to także serię i numer wystawionego zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu), albo