Trzy warianty dla zasiłku pogrzebowego i zasiłku celowego: 2000 zł, 7000 zł i 9000 zł [Nowelizacja]

Zwrot kosztów pogrzebu po zmianach: Wariant 1) 2000 zł to maksymalna kwota zasiłku celowego. Wariant 2) 7000 zł to kwota podwyższonego zasiłku pogrzebowego. Wariant 3) 9000 zł to kwota zsumowana zasiłku pogrzebowego (po podwyżce) i zasiłku celowego.

Zasiłek celowy wypłaci gmina (do 2000 zł). Zasiłek pogrzebowy ZUS (7000 zł po podwyżce z 4000 zł).

Kwoty wynikają z projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wariant 1- zwrot kosztów pogrzebu do 2000 zł (brak 7000 zł zasiłku pogrzebowego)

Koszty pogrzebu poniosła osoba, która nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego. Taka sytuacja zdarza się, gdy umiera osoba samotna i ktoś opiekujący się nią przed śmiercią "bierze na siebie" koszt pogrzebu. Nie ogląda się na gminę (to jej obowiązek w takiej sytuacji). Wtedy ma prawo złożyć wniosek w gminie o wypłatę zasiłku celowego w kwocie do 2000 zł. Ta osoba musi wykazać, że poniosła „uzasadnione i udokumentowane koszty pogrzebu”.

Wariant 2 - zwrot kosztów pogrzebu do 9000 zł (7000 zł + 2000 zł)

Zasiłek celowy w kwocie do 2000 zł wypłaci gmina osobie, która już otrzymała zasiłek pogrzebowy 7000 zł, ale koszty pogrzebu okazały się wyższe. Przepis w projekcie ustawy wskazuje, że chodzi o „nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty.” Przykładem takiej sytuacji jest koszt transportu zwłok z zagranicy do Polski.

UWAGA! Takim kosztem nie jest wysoka wycena kosztów pogrzebu przez firmę świadczącą usługi organizacji pogrzebu. Nie można złożyć wniosku o zasiłek celowy bo rodzina otrzymała fakturę od firmy pogrzebowej na 15 000 zł za typowy pogrzeb, ale przeprowadzony w sposób okazały. Nie jest to wydatek mający charakter „nadzwyczajny”.

