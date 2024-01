Min. S.Gajewski: Pracujemy nad zasiłkiem pogrzebowym i rentą wdowią. Za 4000 zł nie da się nikogo pochować

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przedstawił priorytety resortu: 1) renta wdowia i 2) podwyższenie zasiłku pogrzebowego (obecnie 4000 zł, taka kwota od prawie 13 lat).

Komunikat dla PAP ma szerszy kontekst - ministerstwo pracuje kompleksowo nad zwiększeniem wsparcia dla osób starszych, a te dwie propozycje to fragment trwających prac.

Liczymy, o ile zostanie podniesiony zasiłek pogrzebowy

"Jest to niezbędne. Pracuję w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania" - powiedział w Polskim Radiu 24.

- Koszty pogrzebu w Polsce są wysokie, one oczywiście są zróżnicowane terytorialnie. Inne koszty pogrzebu są w Warszawie, inne koszty są na przykład w Rzeszowie. Pogrzeb, bardzo tani, w Rzeszowie jest możliwy do zorganizowania gdzieś w granicach obecnej kwoty zasiłku pogrzebowego. Nawet najtańszy pogrzeb w Warszawie w zasadzie nie jest możliwy do zorganizowania za tę kwotę. W bardzo wielu miejscach ten koszt pogrzebu jest też uzależniony od pewnych zwyczajów albo od konieczności życiowych, związanych z czasem przechowywania ciała, wykupieniem miejsca na cmentarzu. Cena jest bardzo zróżnicowana w zależności od cmentarza, miasta - wskazywał Gajewski w radiowym wywiadzie.

Jednocześnie podkreślił, że "nikt tego nie kwestionuje, że za 4 tysiące złotych w Polsce nie da się nikogo pochować". - Z tego powodu w kampanii wyborczej zarówno po stronie Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej pojawiał się ten postulat. Postulat jest zakotwiczony w umowie koalicyjnej, bo tam też przecież mowa o stworzeniu godnych warunków dla osób starszych po stracie małżonka, i to także dla nich byłaby podwyżka zasiłku pogrzebowego. Jest to niezbędne - zaznaczył wiceminister rodziny.

- Pracujemy w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania - powiedział Sebastian Gajewski.

W jego ocenie "kwota 8000 złotych, czyli dwukrotnie podwyższenie, to jest dosyć dużo".

Będzie więcej propozycji niż podwyższony zasiłek i nowy typ renty

"Należy jednak pamiętać, że inicjatywy te nie wyczerpują całej polityki wobec osób starszych, w tym także osób starszych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej po stracie małżonka" - zaznaczył minister w wypowiedzi dla PAP.

Poinformował, że w resorcie trwają prace i analizowane są różne rozwiązania, by zwiększyć wsparcie dla osób starszych po stracie małżonka. Dodał, że w tej chwili w wykazie prac legislacyjnych rządu jeszcze nie ma takich projektów, ale będą się one pojawiały.

Renta wdowia zależy od Sejmu

Przypomniał, że w Sejmie znajduje się obywatelski projekt dotyczący renty wdowiej, który pojawił się w zeszłej kadencji Sejmu. Przypomniał, że projekty obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji. Dlatego - jak dodał - marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy projekt w sprawie renty wdowiej będzie procedowany. Dalsze prace legislacyjne i ich tempo nie zależą więc od resortu, lecz od marszałka Hołowni.

Podkreślił, że ministerstwo będzie brało aktywny udział w pracach nad projektem, a sam projekt potrzebuje zmian. Dla przykładu podał, że w projekcie znajdują się konkretne daty wejścia w życie omawianych rozwiązań z 2023 r., które muszą ulec modyfikacji.

"Służymy wszelką pomocą i zaangażowaniem w ten proces legislacyjny" - dodał Gajewski.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej wpłynął do Sejmu 11 kwietnia 2023 roku. 20 listopada 2023 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Jak jest teraz?

Obecnie w małżeństwie emerytów po śmierci męża kobieta może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną. Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje, że wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 procent renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 procent swojej emerytury.

Źródło: PAP, Polskie Radio 24

Zasiłek pogrzebowy 2024 r. - komu przysługuje zasiłek

Zasiłek przysługuje:

członkowi rodziny,

pracodawcy,

domowi pomocy społecznej,

gminie,

powiatowi,

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,

osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

rodzeństwo,

dziadkowie,

wnuki,

osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy w 2024 r.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę, osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową, osoby, która jest ubezpieczona w ZUS, osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia, osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne, osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, osoby, która pobierała rentę socjalną, osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Uwaga!

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2024 r.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;

osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12). Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego). Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Uwaga!

Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Szczegółowe informacje w sekcji Opis spraw w artykule Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy.

Kiedy złożyć dokumenty

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu:

późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej

albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych

złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:

zaświadczenie policji lub prokuratury,

odpis zupełny aktu zgonu,

inny dokument urzędowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Źródło: ZUS