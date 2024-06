95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. O taki zasiłek mogą wnioskować rodzice

Od 1 lipca będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o zasiłki rodzinne na nowy okres 2024/25. Wnioski w tradycyjnej papierowej formie gminy przyjmą od 1 sierpnia. Ile wynoszą zasiłki rodzinne i kto może je otrzymać? Czy będzie podwyżka świadczeń?

Zasiłek rodzinny. Co to za świadczenie i komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny oraz dodatki należą do katalogu świadczeń rodzinnych. Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka. O zasiłek może ubiegać się też opiekun faktyczny dziecka lub osoba ucząca się.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

samotnego wychowywania dziecka;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

rozpoczęcia roku szkolnego;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Warto pamiętać, iż dodatki nie funkcjonują samodzielnie, mogą je otrzymać tylko osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Ważne Aby, otrzymać taki zasiłek, należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wsparcie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy wynosi 764,00 zł.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Kwoty zasiłku rodzinnego to obecnie miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł; a z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, to obecnie193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego można otrzymać dodatek w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a na dziecko do ukończenia 24. roku życia - 110,00 zł miesięcznie. Kwota dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego to 100,00 zł na dziecko. Gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania, to - po spełnieniu określonych warunków - dodatek przysługuje w wysokości 113,00 zł miesięcznie (na internat) lub 69,00 zł miesięcznie (na dojazdy do szkoły).

Czy w 2024 r. wzrosną zasiłki rodzinne?

Zgodnie z przepisami, kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Co istotne, procedura weryfikacji nie oznacza obowiązkowej zmiany wysokości tych kwot.

Ważne Najbliższa ustawowa weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych przypada na 2024 r.

Wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie. Na dzień dzisiejszy Rada Ministrów proponuje utrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przesłankami dotyczącymi zerowej weryfikacji są m.in. funkcjonujący program 800+, świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł oraz nowy Program „Aktywny rodzic,", który ma wejść w życie jeszcze w tym roku.