Zasiłek rodzinny. Co z podwyżką w 2024 r. i jakie kryteria w 2025?

Kwoty zasiłków rodzinnych, dodatków, a także kryteriów dochodowych nie wzrosną od 1 listopada 2024 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co to może oznaczać w praktyce? Kiedy możliwa jest najbliższa waloryzacja?

Co z podwyżką zasiłku rodzinnego w 2024 i 2025 r.?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Zgodnie z nim od 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosiła miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;.

Ważne Oznacza to zatem, iż kwoty te nie zmienią się w stosunku do obecnie obowiązujących.

Utrzymana również zostanie wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada 2024 r. nadal mają one wynosić:

z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł;

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;

z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł miesięcznie na internat 69,00 zł miesięcznie na dojazdy.

Zasiłek rodzinny - jakie kryteria dochodowe?

Ważne Obecnie zasiłek przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy wynosi 764,00 zł. Zgodnie z projektem rozporządzenia kwoty te będą obowiązywały również od 1 listopada 2024 r.

Zasiłek rodzinny. Co to za świadczenie i komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny oraz dodatki należą do katalogu świadczeń rodzinnych. Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka. O zasiłek może ubiegać się też opiekun faktyczny dziecka lub osoba ucząca się. Pamiętajmy, iż dodatki nie funkcjonują samodzielnie, mogą je otrzymać tylko osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Kiedy możliwa podwyżka zasiłku rodzinnego?

Zgodnie z przepisami, kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Procedura weryfikacji nie oznacza jednak obowiązkowej zmiany wysokości tych kwot. Kolejna po roku 2024 weryfikacja przypadnie zatem na 2027 rok.

Co istotne, kwota zasiłku rodzinnego wpływa też na wysokość zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego.