Zasiłek pielęgnacyjny. Co z 2025 r.? Porównanie z 2024 r.

Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków, wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2024 r. przypada ustawowa weryfikacja kwoty tego świadczenia. Czy to oznacza, że w 2025 r. świadczenie będzie wyższe?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego są: niepełnosprawne dziecko; osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoba, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Przepisy określają kilka sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Dotyczy to m.in. osoby umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie czy uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie?

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł (od 1 listopada 2019 r.).

Ważne Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega co 3 lata weryfikacji, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego oraz kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W 2024 r. przypada termin takiej weryfikacji,, która - co warte podkreślenia - nie oznacza konieczności automatycznej podwyżki zasiłku.

Aktualnie Rada Ministrów proponuje utrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych, co w praktyce oznaczałoby brak podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2024 r. Tak wynika z informacji, jaką 28 maja 2024 r. przedstawił Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych .

Z kolei w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące waloryzacji kwoty zasiłku pielęgnacyjnego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło, iż decyzje w tym zakresie zostaną podjęte do 15 sierpnia br. Pisaliśmy o tym w artykule pt.

W 2024 r. ważna decyzja w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. Czas do 15 sierpnia

Wkrótce poznamy zatem kwotę świadczenia, która będzie obowiązywała w kolejnych trzech latach, w tym również w 2025 r. Zostanie ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski. Kolejna weryfikacja zgodnie z przepisani będzie miała miejsce w 2027 r.

Zasiłek pielęgnacyjny. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w urzędzie miasta lub gminy. Można zrobić to w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wiek dziecka oraz niepełnosprawność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny ma być przyznany osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.