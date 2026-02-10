Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Czy finansowanie zakupów z kredytów gotówkowych jest nadal opłacalne?

Czy finansowanie zakupów z kredytów gotówkowych jest nadal opłacalne?

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
10 lutego 2026, 09:27
Czy finansowanie zakupów z kredytów gotówkowych jest nadal opłacalne?
Czy finansowanie zakupów z kredytów gotówkowych jest nadal opłacalne?
Materiały prasowe

W ostatnich latach temat finansowania zakupów z wykorzystaniem kredytów wraca regularnie zarówno wśród konsumentów, jak i ekspertów rynku finansowego. Zmieniające się warunki gospodarcze, poziom stóp procentowych oraz rosnąca świadomość finansowa sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, czy zaciąganie zobowiązań nadal ma sens i w jakich sytuacjach może być realnym wsparciem domowego budżetu.

Jak działają kredyty hipoteczne i kiedy się na nie decydujemy?

Kredyty hipoteczne to zobowiązania długoterminowe, zaciągane na zakup nieruchomości lub budowę domu. Ich podstawą jest zabezpieczenie w postaci hipoteki wpisanej do księgi wieczystej, co wpływa na warunki finansowania oraz czas spłaty. Kluczowym elementem takiego zobowiązania jest oprocentowanie kredytu mieszkaniowego, które bezpośrednio przekłada się na wysokość raty oraz całkowity koszt kredytu w dłuższym okresie. Klienci decydują się na ten rodzaj finansowania przede wszystkim wtedy, gdy zakup nieruchomości nie jest możliwy z własnych środków, a jednocześnie planują stabilne życie zawodowe i rodzinne.

Kredyty na samochód jako sposób na szybszą realizację planów

Zakup auta to kolejny wydatek, który często wiąże się z koniecznością sięgnięcia po zewnętrzne źródła finansowania. Kredyty samochodowe są rozwiązaniem dedykowanym osobom, które chcą rozłożyć koszt zakupu pojazdu na raty, jednocześnie zachowując płynność finansową. Tego typu kredyty bywają wybierane zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców, dla których samochód jest narzędziem pracy. W praktyce decyzja o takim zobowiązaniu zależy od potrzeb mobilności, charakteru pracy oraz możliwości regularnej spłaty rat.

Zobacz również:

Więcej na temat kredytów na samochód przeczytasz na stronie https://rankomat.pl/finanse/kredyty-samochodowe/.

Czym są kredyty gotówkowe i na co można je przeznaczyć?

Kredyty gotówkowe wyróżniają się dużą elastycznością, ponieważ środki z nich pozyskane można przeznaczyć na dowolny cel. Remont mieszkania, zakup sprzętu AGD, wakacyjny wyjazd czy konsolidacja wcześniejszych zobowiązań to tylko niektóre z powodów, dla których klienci sięgają po ten typ finansowania. Ich popularność wynika z prostszych procedur oraz braku konieczności zabezpieczania kredytu na nieruchomości czy pojeździe. Z drugiej strony istotne jest, aby dokładnie analizować warunki umowy i realnie ocenić swoje możliwości spłaty.

Dowiedz się więcej o kredytach gotówkowych: https://rankomat.pl/finanse/kredyty-gotowkowe/.

Dlaczego klienci decydują się na finansowanie zakupów kredytem?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu rzadko bywa impulsywna. W wielu przypadkach jest odpowiedzią na potrzebę realizacji ważnych planów życiowych lub konieczność poniesienia większego wydatku w krótkim czasie. Kredyty pozwalają rozłożyć koszt na raty i uniknąć jednorazowego obciążenia budżetu. Dla części osób są również sposobem na zachowanie oszczędności jako finansowej poduszki bezpieczeństwa, zamiast wydawania całej zgromadzonej gotówki.

Jak porównywać oferty banków i na co zwrócić uwagę?

Przed podjęciem decyzji o kredycie warto dokładnie sprawdzić dostępne propozycje i porównać je pod kątem kluczowych parametrów. Oprócz wysokości raty istotne są całkowite koszty zobowiązania, okres spłaty oraz dodatkowe opłaty. Coraz więcej osób korzysta z narzędzi umożliwiających szybkie zestawienie ofert różnych banków, co pozwala lepiej dopasować kredyt do indywidualnej sytuacji finansowej.

Czy kredyty gotówkowe nadal są opłacalne?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, w tym celu kredytowania, sytuacji finansowej klienta oraz warunków oferowanych przez bank. Kredyty gotówkowe mogą być pomocnym narzędziem, jeśli są dobrze przemyślane i dopasowane do realnych możliwości spłaty. Kluczowe jest świadome podejście, analiza ofert i unikanie pochopnych decyzji. Wtedy finansowanie zakupów kredytem może stanowić rozsądne wsparcie, a nie źródło długoterminowych problemów finansowych.

Świadome planowanie zobowiązań a bezpieczeństwo finansowe

Coraz częściej eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie przy korzystaniu z kredytów ma nie sam produkt finansowy, lecz sposób jego dopasowania do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Przed podpisaniem umowy warto przeanalizować nie tylko bieżące dochody, ale także możliwe zmiany w przyszłości, takie jak zmiana pracy, wzrost kosztów utrzymania czy pojawienie się nowych zobowiązań. Kredyty, w tym kredyty gotówkowe, mogą pełnić funkcję narzędzia wspierającego realizację celów, o ile nie prowadzą do nadmiernego obciążenia domowego budżetu.

Istotne jest również zrozumienie konstrukcji rat oraz mechanizmów, które wpływają na całkowity koszt finansowania. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na przejrzystość umów oraz jasne zasady spłaty, co pozwala uniknąć nieporozumień w trakcie trwania zobowiązania. W tym kontekście dużą rolę odgrywa edukacja finansowa i dostęp do rzetelnych informacji, które umożliwiają porównywanie ofert w sposób świadomy, a nie wyłącznie na podstawie deklarowanej wysokości raty.

Warto także pamiętać, że kredyt nie zawsze musi być rozwiązaniem pierwszego wyboru. Dla części osób lepszą alternatywą może być odłożenie zakupu w czasie  oraz stopniowe gromadzenie środków. Jednak w sytuacjach, gdy finansowanie zewnętrzne jest uzasadnione, dobrze dobrany kredyt może pomóc zachować stabilność finansową i elastyczność w zarządzaniu wydatkami, zamiast stanowić dodatkowe ryzyko.

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Infor.pl
Emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS dodatkowe przychody. Kiedy mija termin?
10 lut 2026

Wcześniejsi emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS dodatkowe przychody osiągnięte w 2025 roku. Przy rozliczaniu uwzględnia się również przychody z pracy za granicą. W ten sposób sprawdzane jest, czy wcześniejsza emerytura lub renta była wypłacana w prawidłowej wysokości, zgodnej z kwotami osiąganego przychodu przez świadczeniobiorcę. Kiedy mija termin rozliczenia?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Alarmujące badanie: Młodsze pokolenie nie chroni swojego PESEL
10 lut 2026

Tylko 2 proc. osób w wieku 18-24 lata monitoruje swój PESEL w sieci - wynika z analizy serwisu ChronPESEL.pl. Jednocześnie 36 proc. osób z tej grupy wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych.
Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele
10 lut 2026

Sroga zima dała się Polakom we znaki, także na poziomie portfeli. W styczniu kupujący prąd i gaz zapłacili 17,2 mld zł, czyli 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. To efekt większego zapotrzebowania z powodu tęgich mrozów.

Problemowy najem krótkoterminowy? Jakie regulacje są potrzebne?
10 lut 2026

Problemowy najem krótkoterminowy? Potrzebna jest mądra regulacja najmu krótkoterminowego, ale nie zastąpi ona polityki mieszkaniowej. Jak zmienia się rynek mieszkaniowy? Fakty i mity.
Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy
10 lut 2026

Wyjazd do sanatorium to dla wielu seniorów nie tylko okazja do poprawy kondycji fizycznej, ale także sposób na aktywny wypoczynek przy minimalnych kosztach. W 2026 roku ubieganie się o skierowanie jest prostsze niż dawniej, a cyfrowy system kolejkowy pozwala precyzyjnie śledzić swoje miejsce na liście oczekujących. Należy jednak pamiętać, że darmowe sanatorium z NFZ różni się od tego z ZUS.

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]
10 lut 2026

Wiemy już, ile przeciętnie zarabiają Polacy. GUS podał dane za grudzień, czwarty kwartał zeszłego roku, ale i za cały 2025 r. Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?
W Estonii legalnie (na własne ryzyko) jeżdżą 17 km po lodzie przez Bałtyk. Z zakazem zapinania pasów
10 lut 2026

W niedzielę otwarto pierwszą w tym roku oficjalną drogę lodową dla samochodów przebiegającą między największymi estońskimi wyspami na Bałtyku Hiumą i Saremą - poinformowała Agencja Transportu.Droga lodowa, o długości ok. 17 km, ma zapewnić mieszkańcom wysp alternatywną przeprawę, w czasie gdy regularnie kursujące promy zmagają się obecnie z trudnymi warunkami na morzu, tj. zalodzeniem przy jednocześnie niskim stanie wody.
Kary za brak OC księgowego w 2026 roku: grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest wymagana suma gwarancyjna polisy?
10 lut 2026

Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Za jego niedopełnienie grozi księgowym prowadzącym biura rachunkowe grzywna – w 2026 roku minimalna kara wzrosła do 1602 zł.
TSUE pojutrze wyda wyrok dot. WIBOR. Czy miliony kredytobiorców w Polsce ruszą z pozwami do sądów?
10 lut 2026

12 lutego 2026 roku o godz. 9:30 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie C-471/24, czyli pierwszej polskiej sprawie prejudycjalnej dotyczącej kredytu hipotecznego w złotych polskich oprocentowanego stawką WIBOR. Sprawa została skierowana do TSUE przez Sąd Okręgowy w Częstochowie i dotyczy umowy zawartej w 2019 roku z PKO BP S.A. Orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku kredytów hipotecznych w Polsce, ponieważ obecnie funkcjonuje około 2 - 2,5 mln czynnych kredytów mieszkaniowych, z czego zdecydowana większość to kredyty złotowe o zmiennym oprocentowaniu opartym właśnie o WIBOR. Wbrew temu, jak czasem przedstawia się ten temat, stawką nie jest proste pytanie „czy WIBOR można kwestionować w sądzie”, tylko standard ochrony konsumenta: przejrzystość klauzuli, zakres informacji przekazanych klientowi i uczciwy rozkład ryzyka.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak