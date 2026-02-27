REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Skarbówka potwierdza: dożywocie bez podatku dochodowego, ale uważaj na PCC i pułapkę przy rozwiązaniu umowy

Skarbówka potwierdza: dożywocie bez podatku dochodowego, ale uważaj na PCC i pułapkę przy rozwiązaniu umowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 10:09
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
PIT, PCC a umowa dożywocia
PIT, PCC a umowa dożywocia
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

Umowa dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości. Tak zgodnie twierdzą sądy i organy skarbowe. Dla zbywcy oznacza to jednak zaskakującą korzyść: nawet jeśli przekazuje nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, nie zapłaci podatku dochodowego, bo przy dożywociu nie da się ustalić ceny transakcji wymaganej przez przepisy. Nabywca nie ma już tyle szczęścia: PCC w wysokości 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości jest nieuchronny, a małżeństwo czy pokrewieństwo ze zbywcą nie dają żadnej ulgi. Taki stan rzeczy potwierdzają też nowe interpretacje.

rozwiń >

Podatek dochodowy: fiskus nie może ustalić przychodu

Zawarcie umowy dożywocia przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości od dawna budziło wątpliwości. Skoro jest to odpłatne zbycie rozumowano to powinno podlegać opodatkowaniu 19-proc. podatkiem PIT, tak jak przy klasycznej sprzedaży. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2026 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.907.2025.2.JS) jest jednak korzystna dla podatników.

REKLAMA

REKLAMA

PIT

PIT

Shutterstock

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które w czerwcu 2025 r. kupiło dom i planowało w 2026 r. przepisać go synowi w drodze dożywocia. Syn miał zapewnić rodzicom dożywotnie utrzymanie, opiekę lekarską i pokrycie kosztów pogrzebu. Wnioskodawczyni słusznie zauważyła, że pięcioletni okres ochronny jeszcze nie upłynął, i obawiała się, że transakcja będzie opodatkowana. Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

MF

„Planowane przez Panią zbycie nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego nawet w sytuacji, gdy nastąpi przed upływem pięciu lat”

REKLAMA

stwierdził organ, wskazując, że nie jest możliwe określenie przychodu na zasadach wynikających z art. 19 ustawy o PIT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sedno problemu tkwi w konstrukcji umowy. Przy klasycznej sprzedaży przychód to wartość rynkowa nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie. Przy dożywociu ceny nie ma nabywca zobowiązuje się do świadczeń osobistych (wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opieka, pogrzeb), których łączna wartość ani czas trwania nie są możliwe do ustalenia w chwili podpisania aktu notarialnego.

Fundamentalna uchwała NSA jako kotwica orzecznicza

Organ podatkowy nie wymyślił tej konstrukcji sam. Interpretacja z 14 stycznia 2026 r. wprost odwołuje się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 listopada 2014 r. (sygn. akt II FPS 4/14), która rozstrzygnęła tę kwestię raz na zawsze dla potrzeb podatku dochodowego. NSA uznał wówczas, że choć umowa dożywocia stanowi odpłatne zbycie, to nie jest możliwe zastosowanie przy niej zasad ustalania przychodu przewidzianych w ustawie o PIT. Brak możliwości obliczenia podstawy opodatkowania oznacza brak podatku nie dlatego, że ustawodawca przewidział zwolnienie, lecz dlatego, że mechanizm obliczeniowy po prostu nie działa.

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

Materiały prasowe

Uchwała ta jest wiążąca dla wszystkich składów orzekających NSA i w praktyce zdominowała późniejszą linię interpretacyjną organów skarbowych. Wcześniejsze interpretacje, które przyjmowały opodatkowanie 19-proc. PIT i odsyłały do ulgi mieszkaniowej jako wyjścia awaryjnego, należy uznać za nieaktualne.

PCC: podatek nieuchronny, zwolnień brak

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tu fiskus nie ma wątpliwości: umowa dożywocia jest wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o PCC jako czynność podlegająca opodatkowaniu. Stawka wynosi 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości, a podatek pobiera i odprowadza notariusz sporządzający akt.

testament notarialny notariusz

testament notarialny notariusz

Shutterstock

W interpretacji Dyrektora KIS z 25 lutego 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.749.2025.1.ASZ) także zajęto takie stanowisko. Wnioskodawczyni twierdziła, że jako małżonka nabywcy powinna korzystać ze zwolnienia, a kancelaria notarialna niesłusznie naliczyła jej podatek. Dyrektor KIS był innego zdania.

Sprawa dotyczyła nabycia przez żonę od męża udziału 1/2 w nieruchomości mieszkalnej w drodze umowy dożywocia. Wnioskodawczyni powołała się na art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC, który jej zdaniem wyłącza tę czynność z opodatkowania, i na orzecznictwo uznające dożywocie za czynność zbliżoną do tych podlegających podatkowi od spadków i darowizn. Organ odrzucił obydwa argumenty.

„Ustawodawca nie przewidział żadnych zwolnień ani wyłączeń z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawieranych umów dożywocia” napisał Dyrektor KIS. Przywołany przez wnioskodawcę przepis art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC w ogóle nie istnieje, co organ skrupulatnie wytknął. Małżeńskie powiązanie stron transakcji nie daje żadnej ulgi w PCC nie ma odpowiednika „zerowej grupy podatkowej”, która funkcjonuje przy dziedziczeniu i darowiznach w najbliższej rodzinie.

Dodatkowo interpretacja z 29 lipca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.225.2025.1.KK) potwierdziła, że umowa dożywocia nie korzysta ze zwolnień przewidzianych dla gruntów rolnych, o ile nie spełnia warunków typowej umowy sprzedaży. Zwolnienia w PCC mają charakter ścisły i nie podlegają rozszerzającej wykładni.

Rozwiązanie umowy: pułapka podatkowa

Strony zawierające umowę dożywocia powinny wiedzieć, że jej późniejsze rozwiązanie rodzi własne, odrębne skutki podatkowe. Z interpretacji z 8 lutego 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.509.2023.2.BD) i późniejszych orzeczeń wynika, że raz zapłaconego PCC nie można odzyskać. Zwrot nie przysługuje nawet wtedy, gdy umowa zostaje zgodnie rozwiązana przez obie strony.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczą podatku dochodowego. Mechanizm jest następujący: jeżeli strony rozwiążą umowę dożywocia, nieruchomość wraca do pierwotnego zbywcy i właśnie ten moment powrotu własności organ może potraktować jako nowe nabycie. Skutek jest dotkliwy: pięcioletni termin, po którego upływie sprzedaż nieruchomości jest wolna od 19-proc. PIT, zaczyna biec od początku, nie od daty pierwotnego zakupu, lecz od daty ponownego przejęcia nieruchomości po rozwiązaniu dożywocia.

Przykład

Właściciel kupił dom w 2020 r., w 2022 r. przepisał go synowi w drodze dożywocia, a w 2024 r. strony zgodnie rozwiązały umowę i nieruchomość wróciła do ojca. Gdyby ojciec chciał sprzedać ten dom w 2026 r., zapłaciłby 19-proc. podatek mimo że od pierwotnego zakupu minęło już sześć lat. Pięcioletni zegar ruszył bowiem na nowo w 2024 r. i upłynie dopiero w 2030 r. Potwierdza to interpretacja z 20 maja 2025 r. (sygn. 0114-KDWP.4011.4.2025.1.ASZ) oraz wcześniejsze linie orzecznicze. Podatnicy planujący rozwiązanie umowy dożywocia powinni ten skutek wkalkulować w decyzję lub wystąpić o własną interpretację indywidualną przed podjęciem kroków prawnych.

Tabela: Skutki podatkowe umowy dożywocia: zestawienie

Aspekt

PIT

PCC

Opodatkowanie

Brak (niemożność ustalenia przychodu)

2 proc. wartości rynkowej

Kto płaci?

Nikt (brak podatku)

Nabywca (opiekun)

Praktyczne wnioski dla stron transakcji

Umowa dożywocia jest podatkowo opłacalna przede wszystkim dla zbywcy: dożywotnika. Nie płaci on podatku dochodowego niezależnie od tego, jak długo był właścicielem nieruchomości i jak wysoka byłaby jej wartość rynkowa. To odróżnia dożywocie od klasycznej darowizny dla dziecka, która, jeśli zostanie zbyta przed upływem pięciu lat, może oznaczać obowiązek podatkowy po stronie obdarowanego.

Kosztuje natomiast nabywcę nieruchomości - opiekuna. Podatek PCC w wysokości 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości jest nieuchronny i musi zostać pobrany przez notariusza przy podpisaniu aktu. Przy nieruchomości wartej 600 000 zł oznacza to 12 000 zł dodatkowego kosztu transakcji. Żadne więzy rodzinne, w tym małżeństwo czy pokrewieństwo pierwszego stopnia, nie otwierają drogi do zwolnienia.

Przypominamy, że w skomplikowanych stanach faktycznych warto rozważyć wystąpienie o interpretację indywidualną przed podjęciem decyzji.

Podstawa prawna

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 191 ze zm.)

art. 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

Powołane interpretacja podatkowa i orzecznictwo

- interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2026 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.907.2025.2.JS) ; z 25 lutego 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.749.2025.1.ASZ) i z 20 maja 2025 r. (sygn. 0114-KDWP.4011.4.2025.1.ASZ)

- uchwała NSA z 17 listopada 2014 r. (sygn. akt II FPS 4/14)

Powiązane
Podatek od pożyczki od osoby niespokrewnionej: konkretny termin, konkretna stawka i groźna sankcja
Podatek od pożyczki od osoby niespokrewnionej: konkretny termin, konkretna stawka i groźna sankcja
Skarbówka przyznaje: przedsiębiorca może rozliczać najem prywatny poza firmą
Skarbówka przyznaje: przedsiębiorca może rozliczać najem prywatny poza firmą
Masz zawieszoną firmę na karcie podatkowej? Możesz rozliczyć PIT razem z małżonkiem ale tylko przy spełnieniu tych warunków
Masz zawieszoną firmę na karcie podatkowej? Możesz rozliczyć PIT razem z małżonkiem ale tylko przy spełnieniu tych warunków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka potwierdza: dożywocie bez podatku dochodowego, ale uważaj na PCC i pułapkę przy rozwiązaniu umowy
27 lut 2026

Umowa dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości. Tak zgodnie twierdzą sądy i organy skarbowe. Dla zbywcy oznacza to jednak zaskakującą korzyść: nawet jeśli przekazuje nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, nie zapłaci podatku dochodowego, bo przy dożywociu nie da się ustalić ceny transakcji wymaganej przez przepisy. Nabywca nie ma już tyle szczęścia: PCC w wysokości 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości jest nieuchronny, a małżeństwo czy pokrewieństwo ze zbywcą nie dają żadnej ulgi. Taki stan rzeczy potwierdzają też nowe interpretacje.
Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.
Masz zawieszoną firmę na karcie podatkowej? Możesz rozliczyć PIT razem z małżonkiem ale tylko przy spełnieniu tych warunków
27 lut 2026

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność opodatkowaną kartą podatkową i przez cały rok podatkowy nie osiąga z niej żadnych przychodów ani nie ponosi kosztów, może wraz z małżonkiem skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.734.2025.3.ŁS). To istotny sygnał dla wszystkich, którzy wahają się, czy formalne utrzymanie zawieszonej firmy pozbawi ich prawa do preferencji podatkowej.
Wyższy staż pracy: czy przysługuje jedna nagroda jubileuszowa, czy dwie?
27 lut 2026

W przypadku udokumentowania przez pracownika samorządowego okresów wliczanych do okresu zatrudnienia, po stronie pracodawcy zatrudniającego tego pracownika wystąpi obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej – wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

REKLAMA

Nawet 30 tysięcy złotych po zmarłych na kontach ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Pieniądze mogą odzyskać. Jest na to prosty sposób
27 lut 2026

Po śmierci ubezpieczonego na jego koncie w ZUS często pozostają środki, o których bliscy nie mają pojęcia. Pieniądze te nie przepadają wraz ze śmiercią właściciela — mogą trafić do rodziny lub wskazanych osób. Problem w tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca ich automatycznie. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a gra toczy się o niemałe kwoty. Przeciętnie to blisko 29 tysięcy złotych.
Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty
27 lut 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu dziecka. Wiąże się nie tylko z kontrolą wiedzy ale i dużym stresem z uwagi na konsekwencje dla dalszej przyszłości ucznia. Może on powodować nie tylko problemy z koncentracją, ale i dolegliwości zdrowotne wpływające na złe samopoczucie.
Nawet 4 568,84 zł miesięcznie dla osób z wadą wzroku od 1 marca 2026 r. – lista schorzeń wzroku, kwalifikujących do świadczenia
27 lut 2026

Naruszenie sprawności organizmu spowodowane przez choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku – w przypadku spełnienia określonych kryteriów – mogą stanowić podstawę do wydania orzeczenia o niepełnosprawności (w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia) lub odpowiednio – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia). Te z kolei – w określonych przypadkach, mogą dawać prawo do niemałych świadczeń pieniężnych, które w przypadku, gdy niepełnosprawne jest dziecko, mogą opiewać nawet na łączną kwotę 3 601,84 zł miesięcznie (jako połączenie świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego), a w przypadku niepełnosprawnych dorosłych – na 4 568,84 zł miesięcznie (jako połączenie świadczenia wspierającego i zasiłku pielęgnacyjnego).
Reforma wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jakie jest stanowisko rządu?
27 lut 2026

Związek Gmin Wiejskich RP skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym domagał się kompleksowej reformy płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Zagadnienia dotyczące wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych będą przedmiotem analiz – poinformowało MRPiPS.

REKLAMA

Prawo jazdy od 17 lat i zatrzymanie dokumentu także poza zabudowanym. Wchodzą nowe przepisy, a kolejne w czerwcu i wrześniu
27 lut 2026

Rok 2026 przyniesie jeszcze trzy fale zmian w przepisach drogowych. Pierwsza wchodzi w życie już 3 marca. Zwłaszcza młodsi kierowcy, rodzice nastolatków, rolnicy i wszyscy przekraczający prędkość powinni dokładnie zapoznać się z nowymi regulacjami. Niektóre zmiany są korzystne, inne oznaczają surowsze kary. Oto kompletny przewodnik po tym, co nas czeka.
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku, żeby zyskać nawet kilkaset złotych. Został już tylko jeden korzystny termin
27 lut 2026

Czy to już czas, żeby zakończyć zawodową karierę, czy lepiej jeszcze chwilę pozostać aktywnym? Takie pytanie zadaje sobie wielu Polaków osiągających wiek emerytalny. Sama decyzja o przejściu na emeryturę to jedno, ale równie istotny okazuje się moment jej podjęcia. Niekiedy wystarczy przesunąć ją o kilka tygodni, by przyszłe świadczenie wzrosło nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA