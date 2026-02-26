REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Skarbówka przyznaje: przedsiębiorca może rozliczać najem prywatny poza firmą

Skarbówka przyznaje: przedsiębiorca może rozliczać najem prywatny poza firmą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 lutego 2026, 06:10
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
umowa, najem krótkoterminowy, wynajem, mieszkanie
umowa, najem krótkoterminowy, wynajem, mieszkanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prowadzenie działalności gospodarczej nie odbiera podatnikowi prawa do rozliczania wynajmu prywatnej nieruchomości poza firmą jako tzw. najem prywatny opodatkowany ryczałtem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w interpretacji indywidualnej wydanej 19 lutego 2026 r., rozpatrując sprawę przedsiębiorcy z branży IT, który odziedziczony w darowiźnie dom udostępniał turystom za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej. Rozstrzygnięcie ma znaczenie dla szerokiej grupy podatników łączących działalność usługową z wynajmem nieruchomości.

rozwiń >

Dwa źródła przychodów, dwa reżimy podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy równolegle prowadzą działalność gospodarczą i wynajmują prywatne nieruchomości, często stają przed pytaniem: w którym koszyku podatkowym powinni rozliczać dochody z najmu? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wyraźnie rozróżnia dwa odrębne źródła przychodów: pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz najem i dzierżawę (art. 10 ust. 1 pkt 6). Ten drugi obejmuje wszelki najem składników majątku, który nie jest powiązany z działalnością gospodarczą.

REKLAMA

REKLAMA

Granica między nimi nie zawsze jest oczywista i to właśnie niejednoznaczność przepisów skłoniła podatnika do złożenia wniosku o interpretację indywidualną. Jego sytuacja była typowa dla wielu przedsiębiorców: prowadził jednoosobową działalność w zakresie usług IT, rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym (stawka 12 proc.), był czynnym podatnikiem VAT, a jednocześnie posiadał nabyty w darowiźnie od rodziców dom mieszkalny, który postanowił udostępniać turystom krótkoterminowo przez platformę rezerwacyjną.

podatki prawo interpretacja podatkowa

podatki prawo interpretacja podatkowa

Shutterstock

Stan faktyczny: dom na wynajem, firma od IT

Wnioskodawca wskazał, że dom mieszkalny, oddany do użytku jeszcze w 2000 r., stanowi jego majątek prywatny, nabyty w darowiźnie od rodziców w 2025 r. (I grupa podatkowa w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn). Nieruchomość nie została wpisana do ewidencji środków trwałych prowadzonej firmy i nie służy do świadczenia usług informatycznych stanowi, jak podkreślił sam podatnik, "zupełnie odrębną jednostkę majątkową i funkcjonalną".

komputer, it, informatyk

komputer, it, informatyk

ShutterStock

Dom był wynajmowany krótkoterminowo, na kilka do kilkunastu dni, głównie turystom i osobom wypoczywającym. Umowy zawierano za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej w formie dokumentowej; obejmowały one dostęp do umeblowanego obiektu, media, pościel i ręczniki oraz sprzątanie przed i po każdym pobycie. Usługi klasyfikowano jako krótkotrwałe zakwaterowanie (PKWiU 55.20.Z). Ponieważ podatnik był czynnym podatnikiem VAT z tytułu usług IT, wystawiał faktury za wynajem z numerem NIP swojej firmy i ze stawką VAT 8 proc.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowe pytanie: czy NIP firmy na fakturze przesądza o źródle przychodu?

Sedno sprawy sprowadzało się do jednego zagadnienia: czy fakt wystawiania faktur VAT z numerem NIP przypisanym do działalności gospodarczej oznacza automatycznie, że przychody z najmu należy zaliczyć do przychodów z tej działalności, a nie do najmu prywatnego? Podatnik stał na stanowisku, że odpowiedź powinna brzmieć: nie. Swoje stanowisko oparł na trzech argumentach. Po pierwsze, rozliczenia VAT podlegają zasadzie jedności podatnika (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT) NIP jest jeden dla całej osoby fizycznej, niezależnie od tego, ile źródeł przychodów osiąga. Po drugie, nieruchomość nie jest i nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności IT nie stanowi ani miejsca pracy, ani serwera, ani żadnego składnika niezbędnego do świadczenia usług informatycznych. Po trzecie, przy ryczałcie ewidencjonowanym koszty uzyskania przychodu i tak nie mają znaczenia (art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie), a więc prowadzenie ewidencji środków trwałych dla nieruchomości nie przynosiłoby żadnej korzyści podatkowej.

Fiskus potwierdza: to podatnik decyduje o kwalifikacji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikowi rację w całości, uznając jego stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji organ przywołał uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21), w której NSA przesądził, że:

"To zatem podatnik decyduje o tym czy powiązać określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy tez zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z dzialalnościa gospodarczą i oddać np. w najem (...)"

Innymi słowy: zasadą jest kwalifikowanie przychodów z wynajmu do źródła "najem prywatny" (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), a wyjątkiem sytuacja, gdy podatnik sam wprowadził nieruchomość do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Skoro w opisanej sprawie dom nie trafił do ewidencji środków trwałych firmy i nie jest wykorzystywany do jej celów, przychody z jego wynajmu pozostają przychodami z najmu prywatnego bez względu na to, że faktura za wynajem wystawiana jest z firmowym numerem NIP.

Stawki ryczałtu i zasady opodatkowania najmu prywatnego

Przychody z najmu prywatnego, na mocy art. 9a ust. 6 ustawy o PIT, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to w praktyce stosowanie dwóch stawek:

  • 8,5 proc. — od przychodów do kwoty 100 000 zł rocznie,
  • 12,5 proc. — od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Co istotne, podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 12 ust. 2 ustawy o ryczałcie). Dla właścicieli nieruchomości rozliczających się ryczałtem oznacza to uproszczoną rachunkowość podatek nalicza się od całego uzyskanego przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów remontów, ubezpieczenia czy zarządzania nieruchomością. W zamian brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i amortyzacji.

Praktyczne wnioski dla przedsiębiorców

Interpretacja potwierdza zasadę, którą organy podatkowe konsekwentnie stosują od uchwały NSA z 2021 r.: samo prowadzenie działalności gospodarczej nie wciąga automatycznie wszystkich przychodów podatnika pod reżim tej działalności. Decydujące jest, czy konkretny składnik majątku, w tym przypadku nieruchomość, został formalnie i faktycznie włączony do działalności, tzn. wpisany do ewidencji środków trwałych i przeznaczony na jej potrzeby.

Dla przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości wynajmowane odrębnie od głównego profilu firmy, wynikają z tego trzy praktyczne wskazówki:

  1. Nie wpisywać nieruchomości do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej: dopóki nieruchomość nie służy tej działalności, wpis byłby nieuzasadniony i mógłby zmienić kwalifikację przychodów.
  2. Oddzielnie dokumentować charakter każdego wynajmu: umowy najmu powinny wskazywać cel turystyczny lub mieszkaniowy, a nie przedmiot działalności gospodarczej.
  3. Pamiętać o dwutorowości rozliczeń: VAT i PIT rządzą się odrębnymi zasadami. Obowiązek dokumentowania najmu fakturą VAT (jako czynny podatnik) nie przesądza o kwalifikacji przychodu dla celów podatku dochodowego.

Granice swobody podatnika

Warto jednak zaznaczyć, że swoboda kwalifikowania przychodów z najmu nie jest nieograniczona. Organy podatkowe niejednokrotnie kwestionowały zaliczenie do "najmu prywatnego" działalności, która ze względu na skalę, organizację i zaangażowanie zasobów nosi cechy działalności gospodarczej: stałość, powtarzalność, profesjonalizm i cel zarobkowy realizowany w sposób zorganizowany. Opisana interpretacja dotyczy stanu, w którym najem ma charakter sezonowy i okazjonalny, a głównym źródłem dochodu pozostają usługi IT.

W przypadkach, gdy podatnik wynajmuje kilkanaście lub kilkadziesiąt nieruchomości, zarządza nimi zawodowo, zatrudnia pracowników lub zleca obsługę wyspecjalizowanym podmiotom, organy mogą i w praktyce nierzadko to robią zakwalifikować taką działalność jako pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od woli podatnika.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 9a ust. 6, art. 5a pkt 6, art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

Art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a), art. 12 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 843 ze zm.)

Powołane interpretacje i orzecznictwo:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2026 r. sygn.. 0113-KDIPT2-1.4011.988.2025.3.HJ
  • Uchwała NSA z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21

Powiązane
Zwolnienie podatkowe dla pierwszego nabywcy, a dom z licytacji komorniczej
Zwolnienie podatkowe dla pierwszego nabywcy, a dom z licytacji komorniczej
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd szykuje nam wielkie zmiany w rachunkach za wodę. Opłaty mocno pójdą w górę?
26 lut 2026

Ceny prądu i gazu już dawno nadwyrężyły domowe budżety. Teraz nadchodzi widmo kolejnych obciążeń, tym razem za wodę i ścieki. Rząd po miesiącach konsultacji przygotowuje zmiany w zasadach ustalania taryf, które mogą oznaczać wyższe rachunki w wielu gminach. To rewolucja, która nie wszystkim się podoba, a samorządy biją na alarm.
Pułapka dla małżonków: możesz stracić zwolnienie podatkowe przez współmałżonka. Nowa interpretacja podatkowa!
26 lut 2026

Nabycie pierwszego mieszkania lub domu jest zwolnione z 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. To ulga, z której korzystają tysiące Polaków kupujących nieruchomość po raz pierwszy. Tyle że fiskus interpretuje przepisy w sposób, który może zaskoczyć nawet tych, którzy osobiście nigdy wcześniej nie mieli żadnej nieruchomości: jeśli współkupujący nie spełnia warunków zwolnienia, traci je cała para. I to niezależnie od ustanowionej rozdzielności majątkowej.
Skarbówka przyznaje: przedsiębiorca może rozliczać najem prywatny poza firmą
26 lut 2026

Prowadzenie działalności gospodarczej nie odbiera podatnikowi prawa do rozliczania wynajmu prywatnej nieruchomości poza firmą jako tzw. najem prywatny opodatkowany ryczałtem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w interpretacji indywidualnej wydanej 19 lutego 2026 r., rozpatrując sprawę przedsiębiorcy z branży IT, który odziedziczony w darowiźnie dom udostępniał turystom za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej. Rozstrzygnięcie ma znaczenie dla szerokiej grupy podatników łączących działalność usługową z wynajmem nieruchomości.
Do 2030 r. likwidacja setek MOPS. Kto wypłaci zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki z pomocy społecznej?
26 lut 2026

Kto wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki z pomocy społecznej? Będą to coraz częściej Centra Usług Społecznych (CUS). Dziś jest ich przeszło 130, ale do 2030 r. ma być ich 600. Wszystkich MOPS/GOPS/OPS jest około 2500 (co oSą środki unijne na powstawanie CUS w miejsce MOPS. Dlaczego UE daje na to pieniądze? Wynika to m.in. z zastępowania prostej wypłaty zasiłków oferowaniem potrzebujących bardziej złożonej oferty - przede wszystkim świadczeń niepieniężnych (w ramach usług społecznych np. związanych ze zdrowiem, mieszkalnictwem).

REKLAMA

Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Sprawdź, kiedy staniesz się rezydentem podatkowym tego państwa
25 lut 2026

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii i spędza tam znaczną część roku. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że pobyt powyżej 183 dni automatycznie oznacza hiszpańską rezydencję podatkową. – Już na etapie zakupu rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.
Cyberatak na firmy logistyczne? Dyrektywa NIS 2 nakłada nowe obowiązki
25 lut 2026

Phishing, podmiana dokumentów celnych, dezinformacja wspierana przez AI – eksperci biją na alarm: firmy logistyczne muszą traktować cyberbezpieczeństwo jak priorytet operacyjny, nie jak problem działu IT.
Upskilling sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji
25 lut 2026

Światowe statystyki wskazują, że zaledwie 3,8% pracowników nabyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Tymczasem upskilling jest sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Aż 90% pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy, wskazując na brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania.
Rząd zmienia przepisy o azbeście – koniec kar, uproszczone deklaracje i nowe zasady usuwania
25 lut 2026

Ministerstwo zapowiada uproszczenie przepisów i wycofanie kar za brak deklaracji dotyczących azbestu. Samorządy alarmują jednak, że bez realnego finansowania usunięcie niebezpiecznych wyrobów do 2032 roku może okazać się nierealne.

REKLAMA

Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci, mogą płacić mniej za śmieci w 2026. Wystarczy mieć taką kartę
25 lut 2026

Opłaty za wywóz śmieci rosną w wielu miejscach w Polsce, a część seniorów nawet nie wie, że może starać się o zniżkę. Jeśli wychowałeś co najmniej troje dzieci w 2026 roku da się realnie obniżyć rachunek za odpady z Kartą Dużej Rodziny. Niestety, ulgi nie są ogólnopolskie, a zniżka nie nalicza się automatycznie. Trzeba złożyć wniosek lub poprawnie wypełnić deklarację. Wyjaśniamy jak płacić mniej za śmieci w 2026 roku.
Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 r.?
25 lut 2026

13 kwietnia 2026 r. rozpocznie się kolejny etap wdrożenia ważnej reformy systemu orzekania. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niektóre orzeczenia będą mogły wydawać pielęgniarki. Skąd wziął się pomysł na taką zmianę i kogo ona obejmie? Wyjaśniamy!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA