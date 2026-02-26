Skarbówka przyznaje: przedsiębiorca może rozliczać najem prywatny poza firmą
REKLAMA
REKLAMA
Prowadzenie działalności gospodarczej nie odbiera podatnikowi prawa do rozliczania wynajmu prywatnej nieruchomości poza firmą jako tzw. najem prywatny opodatkowany ryczałtem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w interpretacji indywidualnej wydanej 19 lutego 2026 r., rozpatrując sprawę przedsiębiorcy z branży IT, który odziedziczony w darowiźnie dom udostępniał turystom za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej. Rozstrzygnięcie ma znaczenie dla szerokiej grupy podatników łączących działalność usługową z wynajmem nieruchomości.
- Dwa źródła przychodów, dwa reżimy podatkowe
- Stan faktyczny: dom na wynajem, firma od IT
- Kluczowe pytanie: czy NIP firmy na fakturze przesądza o źródle przychodu?
- Fiskus potwierdza: to podatnik decyduje o kwalifikacji
- Stawki ryczałtu i zasady opodatkowania najmu prywatnego
- Praktyczne wnioski dla przedsiębiorców
- Granice swobody podatnika
- Powołane interpretacje i orzecznictwo:
Dwa źródła przychodów, dwa reżimy podatkowe
Przedsiębiorcy, którzy równolegle prowadzą działalność gospodarczą i wynajmują prywatne nieruchomości, często stają przed pytaniem: w którym koszyku podatkowym powinni rozliczać dochody z najmu? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wyraźnie rozróżnia dwa odrębne źródła przychodów: pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz najem i dzierżawę (art. 10 ust. 1 pkt 6). Ten drugi obejmuje wszelki najem składników majątku, który nie jest powiązany z działalnością gospodarczą.
REKLAMA
REKLAMA
Granica między nimi nie zawsze jest oczywista i to właśnie niejednoznaczność przepisów skłoniła podatnika do złożenia wniosku o interpretację indywidualną. Jego sytuacja była typowa dla wielu przedsiębiorców: prowadził jednoosobową działalność w zakresie usług IT, rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym (stawka 12 proc.), był czynnym podatnikiem VAT, a jednocześnie posiadał nabyty w darowiźnie od rodziców dom mieszkalny, który postanowił udostępniać turystom krótkoterminowo przez platformę rezerwacyjną.
Stan faktyczny: dom na wynajem, firma od IT
Wnioskodawca wskazał, że dom mieszkalny, oddany do użytku jeszcze w 2000 r., stanowi jego majątek prywatny, nabyty w darowiźnie od rodziców w 2025 r. (I grupa podatkowa w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn). Nieruchomość nie została wpisana do ewidencji środków trwałych prowadzonej firmy i nie służy do świadczenia usług informatycznych stanowi, jak podkreślił sam podatnik, "zupełnie odrębną jednostkę majątkową i funkcjonalną".
Dom był wynajmowany krótkoterminowo, na kilka do kilkunastu dni, głównie turystom i osobom wypoczywającym. Umowy zawierano za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej w formie dokumentowej; obejmowały one dostęp do umeblowanego obiektu, media, pościel i ręczniki oraz sprzątanie przed i po każdym pobycie. Usługi klasyfikowano jako krótkotrwałe zakwaterowanie (PKWiU 55.20.Z). Ponieważ podatnik był czynnym podatnikiem VAT z tytułu usług IT, wystawiał faktury za wynajem z numerem NIP swojej firmy i ze stawką VAT 8 proc.
REKLAMA
Kluczowe pytanie: czy NIP firmy na fakturze przesądza o źródle przychodu?
Sedno sprawy sprowadzało się do jednego zagadnienia: czy fakt wystawiania faktur VAT z numerem NIP przypisanym do działalności gospodarczej oznacza automatycznie, że przychody z najmu należy zaliczyć do przychodów z tej działalności, a nie do najmu prywatnego? Podatnik stał na stanowisku, że odpowiedź powinna brzmieć: nie. Swoje stanowisko oparł na trzech argumentach. Po pierwsze, rozliczenia VAT podlegają zasadzie jedności podatnika (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT) NIP jest jeden dla całej osoby fizycznej, niezależnie od tego, ile źródeł przychodów osiąga. Po drugie, nieruchomość nie jest i nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności IT nie stanowi ani miejsca pracy, ani serwera, ani żadnego składnika niezbędnego do świadczenia usług informatycznych. Po trzecie, przy ryczałcie ewidencjonowanym koszty uzyskania przychodu i tak nie mają znaczenia (art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie), a więc prowadzenie ewidencji środków trwałych dla nieruchomości nie przynosiłoby żadnej korzyści podatkowej.
Fiskus potwierdza: to podatnik decyduje o kwalifikacji
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikowi rację w całości, uznając jego stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji organ przywołał uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21), w której NSA przesądził, że:
"To zatem podatnik decyduje o tym czy powiązać określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy tez zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z dzialalnościa gospodarczą i oddać np. w najem (...)"
Innymi słowy: zasadą jest kwalifikowanie przychodów z wynajmu do źródła "najem prywatny" (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), a wyjątkiem sytuacja, gdy podatnik sam wprowadził nieruchomość do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Skoro w opisanej sprawie dom nie trafił do ewidencji środków trwałych firmy i nie jest wykorzystywany do jej celów, przychody z jego wynajmu pozostają przychodami z najmu prywatnego bez względu na to, że faktura za wynajem wystawiana jest z firmowym numerem NIP.
Stawki ryczałtu i zasady opodatkowania najmu prywatnego
Przychody z najmu prywatnego, na mocy art. 9a ust. 6 ustawy o PIT, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to w praktyce stosowanie dwóch stawek:
- 8,5 proc. — od przychodów do kwoty 100 000 zł rocznie,
- 12,5 proc. — od nadwyżki ponad 100 000 zł.
Co istotne, podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 12 ust. 2 ustawy o ryczałcie). Dla właścicieli nieruchomości rozliczających się ryczałtem oznacza to uproszczoną rachunkowość podatek nalicza się od całego uzyskanego przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów remontów, ubezpieczenia czy zarządzania nieruchomością. W zamian brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i amortyzacji.
Praktyczne wnioski dla przedsiębiorców
Interpretacja potwierdza zasadę, którą organy podatkowe konsekwentnie stosują od uchwały NSA z 2021 r.: samo prowadzenie działalności gospodarczej nie wciąga automatycznie wszystkich przychodów podatnika pod reżim tej działalności. Decydujące jest, czy konkretny składnik majątku, w tym przypadku nieruchomość, został formalnie i faktycznie włączony do działalności, tzn. wpisany do ewidencji środków trwałych i przeznaczony na jej potrzeby.
Dla przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości wynajmowane odrębnie od głównego profilu firmy, wynikają z tego trzy praktyczne wskazówki:
- Nie wpisywać nieruchomości do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej: dopóki nieruchomość nie służy tej działalności, wpis byłby nieuzasadniony i mógłby zmienić kwalifikację przychodów.
- Oddzielnie dokumentować charakter każdego wynajmu: umowy najmu powinny wskazywać cel turystyczny lub mieszkaniowy, a nie przedmiot działalności gospodarczej.
- Pamiętać o dwutorowości rozliczeń: VAT i PIT rządzą się odrębnymi zasadami. Obowiązek dokumentowania najmu fakturą VAT (jako czynny podatnik) nie przesądza o kwalifikacji przychodu dla celów podatku dochodowego.
Granice swobody podatnika
Warto jednak zaznaczyć, że swoboda kwalifikowania przychodów z najmu nie jest nieograniczona. Organy podatkowe niejednokrotnie kwestionowały zaliczenie do "najmu prywatnego" działalności, która ze względu na skalę, organizację i zaangażowanie zasobów nosi cechy działalności gospodarczej: stałość, powtarzalność, profesjonalizm i cel zarobkowy realizowany w sposób zorganizowany. Opisana interpretacja dotyczy stanu, w którym najem ma charakter sezonowy i okazjonalny, a głównym źródłem dochodu pozostają usługi IT.
W przypadkach, gdy podatnik wynajmuje kilkanaście lub kilkadziesiąt nieruchomości, zarządza nimi zawodowo, zatrudnia pracowników lub zleca obsługę wyspecjalizowanym podmiotom, organy mogą i w praktyce nierzadko to robią zakwalifikować taką działalność jako pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od woli podatnika.
Art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 9a ust. 6, art. 5a pkt 6, art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)
Art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a), art. 12 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 843 ze zm.)
Powołane interpretacje i orzecznictwo:
- Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2026 r. sygn.. 0113-KDIPT2-1.4011.988.2025.3.HJ
- Uchwała NSA z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA