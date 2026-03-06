Skarbówka o biletach dla żony - podatek płaci pracownik!

Dyrektor KIS w interpretacji z 3 marca 2026 r. potwierdził, że bezpłatny imienny bilet na komunikację miejską przekazany przez pracodawcę współmałżonkowi lub dziecku pracownika stanowi przychód samego pracownika ze stosunku pracy. Obowiązek pobrania zaliczki na PIT spoczywa w całości na pracodawcy jako płatniku. Interpretacja porządkuje praktykę wielu firm, które dotąd traktowały tego rodzaju benefity niejednorodnie.

Stan faktyczny i pytanie podatnika

Spółka zatrudniająca pracowników na podstawie umów o pracę planowała wprowadzić imienne, roczne bilety wolnej jazdy na środki transportu zbiorowego jako dodatkowe świadczenie wynikające z regulaminu wynagradzania. Świadczenie miało być finansowane ze środków obrotowych, nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, i przyznawane niezależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika.

REKLAMA

REKLAMA

Spółka rozważała rozszerzenie uprawnienia na współmałżonka pracownika oraz uczące się dzieci do 25. roku życia. W związku z tym zadała organowi trzy pytania: czy wartość biletu dla współmałżonka, a odrębnie dla dziecka, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, i czy w konsekwencji na spółce ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek.

Stanowisko organu - świadczenie dla rodziny to przychód pracownika

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy we wszystkich trzech kwestiach. Kluczowy argument organu opiera się na treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który definiuje przychody ze stosunku pracy jako „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń”, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń.

Organ zaakcentował, że użyty w przepisie zwrot „w szczególności” oznacza katalog otwarty - przychodem pracownika jest każde realne przysporzenie majątkowe mające źródło w stosunku pracy, niezależnie od tego, czy trafia bezpośrednio do pracownika, czy do członka jego rodziny. Decydujące jest jedno kryterium: gdyby nie stosunek pracy łączący pracownika z pracodawcą, współmałżonek ani dziecko nie otrzymaliby świadczenia.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„W sytuacji, gdy świadczeniem objęty jest również członek rodziny pracownika, np. dziecko, współmałżonek — to wartość tegoż świadczenia również stanowić będzie przychód ze stosunku pracy, gdyż świadczenie to związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą.Należy zwrócić bowiem uwagę, że gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy, członek rodziny nie otrzymałby tego świadczenia.”- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja z 3 marca 2026 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.9.2026.1.KC

Obowiązki płatnika - trzy konkretne wymogi

Z interpretacji wynika, że spółka jako płatnik PIT będzie zobowiązana do spełnienia łącznie trzech obowiązków:

doliczenia wartości biletów przekazanych współmałżonkowi i uczącym się dzieciom do przychodu pracownika ze stosunku pracy,

pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej wartości tych świadczeń,

wykazania wartości tych świadczeń w informacji PIT-11 sporządzanej dla pracownika.

Wycena świadczenia następuje według zasad z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT - w przypadku usług wchodzących w zakres działalności pracodawcy jest to cena stosowana wobec innych odbiorców.

Znaczenie praktyczne: co muszą zrobić pracodawcy?

Interpretacja dotyczy co prawda konkretnego podatnika, jednak jej znaczenie wykracza daleko poza branżę transportową. Reguła jest uniwersalna: każde nieodpłatne świadczenie przyznane przez pracodawcę członkowi rodziny pracownika, którego jedyną podstawą jest stosunek pracy, stanowi przychód pracownika. I to niezależnie od tego, czy bilet, karta sportowa, ubezpieczenie czy dostęp do platformy medycznej trafi w ręce samego zatrudnionego, jego partnera, czy dziecka.

Pracodawcy stosujący programy benefitowe obejmujące rodziny pracowników powinni zweryfikować, czy w ich systemach kadrowo-płacowych wartość świadczeń rodzinnych jest prawidłowo przypisywana do przychodu pracownika i ujmowana w podstawie obliczania zaliczki na PIT. Błędy w tym zakresie mogą skutkować zaległościami podatkowymi po stronie płatnika wraz z odsetkami.

Warto też pamiętać, że interpretacja indywidualna wiąże organ jedynie wobec podmiotu, który ją uzyskał. Pozostali podatnicy mogą jednak powoływać się na jej treść jako wyraz linii interpretacyjnej KIS, co w praktyce istotnie ogranicza ryzyko sporu z urzędem skarbowym przy analogicznym stanie faktycznym.

Podstawa prawna • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

Powołane interpretacje

• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2026 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.9.2026.1.KC