REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Kupujesz lub sprzedajesz online? Prawo się zmienia - sprawdź, czy nadążasz

Kupujesz lub sprzedajesz online? Prawo się zmienia - sprawdź, czy nadążasz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 11:21
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Zakupy online
Zakupy online
e-izba
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Ośmiu na dziesięciu polskich internautów robi zakupy w sieci, a e-commerce należy do najszybciej rosnących sektorów krajowej gospodarki. Tymczasem lawina nowych unijnych regulacji, od DSA przez AI Act po przepisy konsumenckie, zmienia reguły gry dla wszystkich: sprzedawców, platform i kupujących. Kto nie śledzi zmian, może wkrótce zapłacić za to wysoką cenę.

Regulacyjny rollercoaster w e-commerce

Ostatnie trzy lata to dla polskiego handlu elektronicznego okres bezprecedensowych zmian prawnych. Uchwalony w 2022 r. Akt o usługach cyfrowych (DSA - Digital Services Act) nałożył na platformy internetowe i sklepy online nowe obowiązki w zakresie moderowania treści, przejrzystości reklam i ochrony konsumentów. Niemal równolegle weszły w życie przepisy Aktu o rynkach cyfrowych (DMA) oraz Aktu o danych (Data Act), a od 2 sierpnia 2026 r. swoje pierwsze twarde wymogi zacznie egzekwować unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji - AI Act.

REKLAMA

REKLAMA

Data Act

shutterstock

Przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy prowadzą sklep internetowy, marketplace, aplikację lojalnościową czy system rekomendacji produktów oparty na algorytmach, muszą dziś poruszać się jednocześnie w kilku reżimach regulacyjnych. Każdy z nich ma własny rytm wdrażania, własne definicje i własne sankcje.

“Dziś przedsiębiorcy funkcjonują w stanie permanentnej zmiany regulacyjnej. Przepisy wchodzą w życie szybciej, niż firmy są w stanie je przeanalizować i wdrożyć. To powoduje ostrożność inwestycyjną i odkładanie decyzji rozwojowych” — mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby).

REKLAMA

1. Co i kiedy wchodzi w życie

Największą zmianą, która już obowiązuje, jest DSA. Od lutego 2024 r. dotyczy wszystkich platform internetowych działających na rynku UE. I to bez względu na kraj rejestracji. Dla polskich sklepów i serwisów oznacza to m.in. obowiązek identyfikowania i usuwania nielegalnych treści oraz produktów, prowadzenia rejestrów reklam, a w przypadku większych platform - cyklicznego raportowania do organu nadzorczego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Równie doniosłe zmiany niesie nowelizacja dyrektywy o prawach konsumentów (Omnibus), która nakazuje informowanie kupujących o zasadach tworzenia rankingów produktów, historycznych cenach przy promocjach oraz statusie sprzedawcy (przedsiębiorca czy osoba prywatna). Sprzedawcy nieposiadający odpowiednich mechanizmów na swoich stronach muszą liczyć się z zarzutem stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

AI Act wchodzi w życie etapami - pierwsze zakazy praktyk uznanych za niedopuszczalne obowiązują od lutego 2025 r., a wymogi wobec systemów AI wysokiego ryzyka zaczną być egzekwowane od połowy 2026 r. Sprzedawcy korzystający z systemów rekomendacji, dynamicznego ustalania cen czy automatycznej obsługi reklamacji powinni już teraz sprawdzić, jak ich rozwiązania zostaną zakwalifikowane przez nowe przepisy.

AI Act

AI Act

Shutterstock

2. Skumulowane koszty compliance

Z badań e-Izby wynika, że koszty dostosowania do regulacji stanowią coraz istotniejszą część budżetów operacyjnych firm. Obejmują one nie tylko obsługę prawną, lecz także audyty bezpieczeństwa, modernizację systemów informatycznych, szkolenia oraz rozbudowę działów compliance. Dla dużych organizacji to element standardowego zarządzania ryzykiem. Dla średnich firm technologicznych oznacza to jednak znaczące obciążenia finansowe. Najbardziej narażony pozostaje sektor MŚP — skumulowane obowiązki regulacyjne mogą ograniczać tempo inwestycji i ekspansji zagranicznej.

“Niepokojący jest efekt kumulacji. Regulacje są tworzone osobno, mimo że wzajemnie na siebie oddziałują. To prowadzi do istotnych wątpliwości interpretacyjnych. Są one widoczne, gdy e-przedsiębiorcy muszą jednocześnie stosować wymogi z zakresu ochrony danych, usług cyfrowych, AI, prawa konsumenckiego i podatkowego. Często brakuje spójności pomiędzy tymi przepisami. Dlatego konieczna jest zmiana podejścia na systemowe” — wskazuje Witold Chomiczewski, pełnomocnik e-Izby ds. legislacji, kancelaria Lubasz i Wspólnicy.

3. Równe zasady gry - problem platform spoza UE

Polscy sprzedawcy online działają dziś w coraz bardziej wymagającym środowisku konkurencyjnym. Platformy spoza Unii Europejskiej - w tym podmioty z Azji - zwiększają swój udział w rynku i według raportów e-Izby odpowiadają już za ok. 11 proc. polskiego e-commerce. Problem polega na tym, że nie wszystkie z nich stosują się do unijnych wymogów, a organy nadzorcze wciąż dopiero budują skuteczne mechanizmy egzekwowania prawa wobec podmiotów zarejestrowanych poza UE.

“Polscy przedsiębiorcy nie obawiają się konkurencji. Obawiają się nierównych zasad. Jeśli jedni gracze działają w pełnym reżimie regulacyjnym, a inni korzystają z luk systemowych, trudno mówić o uczciwym rynku” — podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska.

Co powinni zrobić sprzedawcy i kupujący

Bez względu na skalę działalności - nabywca, jednoosobowy sklep internetowy czy marketplace - przygotowanie do zmian regulacyjnych wymaga podjęcia kilku konkretnych kroków.

Dla sprzedawców online:

  • przeprowadzenie audytu zgodności z DSA i dyrektywą Omnibus — sprawdzenie, czy strona spełnia wymogi informacyjne przy promocjach cenowych i rankingach produktów,
  • weryfikacja systemów algorytmicznych (rekomendacje, dynamiczne ceny, chatboty) pod kątem wymogów AI Act,
  • aktualizacja regulaminów i polityk prywatności — szczególnie w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych i profilowania,
  • wyznaczenie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za śledzenie zmian legislacyjnych i ich wdrażanie.

Dla kupujących online:

  • nowe przepisy wzmacniają prawa konsumenta — warto wiedzieć, że sklep ma obowiązek pokazywać najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed ogłoszeniem promocji,
  • platformy muszą wyraźnie odróżniać oferty przedsiębiorców od ofert osób prywatnych - różni ich zakres odpowiedzialności za wady towaru,
  • w przypadku zakupów od sprzedawców spoza UE ochrona konsumencka może być ograniczona — warto sprawdzać kraj rejestracji sprzedającego.

Stabilność prawa jako warunek inwestycji

Środowisko e-commerce nie postuluje deregulacji. Przedsiębiorcy są zgodni co do tego, że przejrzyste i egzekwowane przepisy są warunkiem zdrowej konkurencji. Kluczowe jest jednak to, by prawo było przewidywalne, spójne i proporcjonalne i by powstawało w dialogu z rynkiem, a nie ponad jego głową.

“Największym problemem nie jest sama regulacja, lecz jej nieprzewidywalność. Inwestycja w innowację wymaga stabilnych ram prawnych. Jeśli przedsiębiorca nie wie, jak dany model biznesowy zostanie oceniony za rok czy dwa lata, naturalnie ogranicza skalę ryzyka” — podsumowuje Witold Chomiczewski.

Izba Gospodarki Elektronicznej zapowiedziała publikację Białej Księgi Regulacji Cyfrowych, dokumentu z rekomendacjami legislacyjnymi, który ma uporządkować i uprościć ramy prawne dla polskiej gospodarki cyfrowej. To inicjatywa warta obserwowania zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów. Na temat tej publikacji infor.pl będzie informować.

Źródło: materiał prasowy Izby Gospodarki Elektronicznej

Powiązane
Dwanaście miliardów długów polskich emerytów! Dlaczego nie oszczędzamy na emeryturę i jak PPK może to zmienić?
Dwanaście miliardów długów polskich emerytów! Dlaczego nie oszczędzamy na emeryturę i jak PPK może to zmienić?
Pracujesz na emeryturze? Uważaj na podatkową pułapkę!
Pracujesz na emeryturze? Uważaj na podatkową pułapkę!
PIT do 26. roku życia: kiedy zeznanie jest obowiązkowe!
PIT do 26. roku życia: kiedy zeznanie jest obowiązkowe!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kiedy pierwsze koszenie trawy po zimie? Lepiej z koszem czy bez?
04 mar 2026

Kiedy najlepiej wykonać pierwsze koszenie trawy po zimie? W tym roku w wielu miejscach wygląda fatalnie, a już marzymy o idealnym trawniku. Czy marzec to dobry czas na uruchomienie kosiarki? Lepiej pierwszy raz kosić z koszem czy bez?
AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają
04 mar 2026

Eksperci ostrzegają, że świat stoi na krawędzi momentu, w którym człowiek przestaje mieć kontrolę nad autonomicznymi systemami broni, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Takie ostrzeżenia pojawiają się w kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w wojnach.
Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
04 mar 2026

Potrzebujemy 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości produkcyjne mamy jednak znacznie mniejsze. Miny produkuje tylko jedna firma – czytamy w „Rz.
Resort finansów szykuje zmiany. Chodzi o limit PCC
04 mar 2026

Skarbówka ściga osoby, które nie złożyły deklaracji PCC-3 i nie zapłaciły podatku za towar zakupiony od osoby prywatnej, którego wartość przekroczyła 1000 złotych. W ubiegłym roku nie tylko domagał się wniesienia opłaty za sam podatek, lecz także spłaty odsetek. Resort finansów proponuje jednak zwiększenie kwoty limitu, od których należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Kto skorzysta na tych zmianach?

REKLAMA

ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
04 mar 2026

Kto z nas nie chciałby mieć przyznanego prawa do świadczenia w wysokości 7000 zł, i kto nie chciałby otrzymywać co miesiąc, na konto - bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, bez stażu pracy, bez ani jednego dnia pracy - tak dużych pieniędzy?
Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany
04 mar 2026

Wojna w Iranie wywoła chaos w branży lotniczej i w turystyce. W perspektywie czekają nas podwyżki cen biletów i wycieczek – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
04 mar 2026

280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.
Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215,5 tys. świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, by zawiesić postępowanie (np. ze względu na toczące się postępowanie sądowe), powinny zostać zakończone do 31 marca 2026 r. ZUS zrealizuje to zadanie przed terminem.

REKLAMA

Obniżka stóp: kredytobiorcy zyskają, oszczędzający stracą. Decyzja RPP wkrótce
04 mar 2026

Na obniżkach stóp procentowych korzystają kredytobiorcy – zarówno konsumenci, jak i firmy, a także giełda oraz budżet, dla którego oznacza to spadek kosztów obsługi długu. Tracą oszczędzający. Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecyduje o wysokości stóp.
Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA