REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!

Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 07:07
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
prezent, pracownik, pracodawca
prezent, pracownik, pracodawca
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r., że drobne upominki wręczane pracownikom z okazji urodzin, ślubu czy narodzin dziecka mogą być traktowane jak darowizna i tym samym wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy dbają o relacje w zespole. Diabeł, jak zwykle, tkwi jednak w szczegółach.

REKLAMA

REKLAMA

Firmowe prezenty okolicznościowe to praktyka powszechna, a zarazem podatkowo niejednoznaczna. Przez lata pracodawcy i pracownicy zmagali się z pytaniem, czy upominek wręczony z okazji prywatnego wydarzenia: ślubu, jubileuszu czy narodzin potomka stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego należy odprowadzić zaliczkę na PIT. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej porządkuje tę kwestię i wyznacza warunki, przy spełnieniu których pracodawca może spać spokojnie.

Prezenty dla pracowników

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka akcyjna zatrudniająca pracowników na podstawie umów o pracę, umów zlecenia oraz powołania. Spółka planowała przekazywać obdarowanym drobne upominki, karty podarunkowe, bilety do kina czy teatru, z okazji urodzin, ślubu, narodzin dziecka lub innych ważnych wydarzeń osobistych. Kluczowe dla późniejszej kwalifikacji podatkowej było to, że prezenty miały charakter dobrowolny, nie wynikały z żadnego regulaminu wynagradzania ani zapisów umownych, a ich wręczanie odbywało się w sposób nieformalny, często za pośrednictwem współpracowników.

Spółka podkreśliła we wniosku, że świadczenia te mają stanowić formę gratulacji, a nie gratyfikacji. Obdarowani nie prowadzą działalności gospodarczej, posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, a przekazanie upominku nie wiąże się z żadnym świadczeniem wzajemnym z ich strony.

REKLAMA

Darowizna czy przychód? Kluczowe rozróżnienie

Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Podstawą rozstrzygnięcia było zakwalifikowanie upominków jako darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego — świadczenia bezpłatnego, bez ekwiwalentu, dokonywanego kosztem majątku darczyńcy. Skoro tak, uruchamia się art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprost wyłącza z opodatkowania PIT przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krajowa Informacja Skarbowa logo

Krajowa Informacja Skarbowa logo

Ministerstwo Finansów

Innymi słowy: prezenty kwalifikowane jako darowizna nie generują przychodu ze stosunku pracy ani z działalności wykonywanej osobiście, a zatem pracodawca nie ma obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to wszystkich trzech grup obdarowanych: pracowników etatowych, zleceniobiorców i członków zarządu powołanych uchwałą.

Obowiązek podatkowy po stronie pracownika i jego granice

Wyłączenie z PIT nie oznacza, że temat podatku znika całkowicie. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym, czyli na pracowniku lub zleceniobiorcy. W przypadku darowizn między podmiotami niezaliczonymi do I ani II grupy podatkowej (a taką relację reprezentuje spółka i jej pracownik) zastosowanie ma III grupa podatkowa. Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn wynosi dla tej grupy 5308 zł w okresie pięciu lat od pierwszej darowizny tego samego darczyńcy.

W praktyce oznacza to, że drobne upominki okolicznościowe, karta podarunkowa za 200 zł na urodziny czy bilet do teatru za 150 zł mieszczą się swobodnie w tym limicie i nie rodzą po stronie pracownika obowiązku złożenia deklaracji ani zapłaty podatku. Problem pojawi się dopiero, gdy suma prezentów od tego samego pracodawcy przekroczy wspomnianą kwotę w ciągu pięciu lat.

Cztery warunki, które muszą być spełnione

Interpretacja nie jest bezwarunkowym „zaproszeniem” do obdarowywania załogi bez konsekwencji podatkowych. Z uzasadnienia organu wynikają cztery kluczowe przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, by upominek mógł zostać zakwalifikowany jako darowizna:

  1. Brak związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych - prezent musi być powiązany z prywatnym wydarzeniem w życiu pracownika, a nie z wynikami pracy ani zajmowanym stanowiskiem.
  2. Dobrowolność i nieformalność - upominek nie może wynikać z umowy o pracę, regulaminu wynagradzania ani żadnego innego wiążącego dokumentu wewnętrznego.
  3. Brak świadczenia wzajemnego - obdarowany nie zobowiązuje się do niczego w zamian; jest to czysty akt przysporzenia majątkowego.
  4. Charakter gratulacji, nie gratyfikacji - świadczenie ma uczcić ważne wydarzenie osobiste, a nie wynagrodzić za pracę lub zmotywować do jej wykonywania.

Prezent od pracodawcy z okazji ślubu pracowników to często oczekiwany gest ze strony pracodawcy.

Prezent od pracodawcy z okazji ślubu pracowników to często oczekiwany gest ze strony pracodawcy.

ShutterStock

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków może zmienić kwalifikację prawną upominku - z darowizny na świadczenie wynikające ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, a to oznacza konieczność odprowadzenia zaliczki na PIT.

Praktyczne wskazówki dla pracodawcy

Interpretacja indywidualna, choć wiążąca wyłącznie dla podmiotu, który o nią wnioskował, stanowi cenną wskazówkę dla pozostałych pracodawców. Chcąc skorzystać z omówionej konstrukcji podatkowej, warto zadbać o kilka elementów organizacyjnych:

  • Nie ujmować prezentów okolicznościowych w regulaminie wynagradzania ani w umowach - ich wprowadzenie do dokumentów wiążących zmienia charakter prawny świadczenia.
  • Archiwizować dokumentację okazjonalną — informacje o zdarzeniach, z którymi wiąże się prezent (data ślubu, urodzin, narodzin dziecka), mogą być pomocne w razie kontroli.
  • Prowadzić ewidencję przekazanych upominków per pracownik — pozwoli to kontrolować, czy suma świadczeń nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn (5308 zł w ciągu pięciu lat).
  • Rozważyć wystąpienie o własną interpretację indywidualną - zwłaszcza jeśli skala programu prezentów jest duża lub jeśli firma stosuje bardziej rozbudowany model obdarowywania pracowników.

Nowe stanowisko KIS wpisuje się w utrwaloną już linię interpretacyjną, którą zapoczątkowało orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego m.in. wyrok z 8 lipca 2014 r. potwierdzające, że nie każde świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika jest przychodem ze stosunku pracy. Diabeł tkwi w szczegółach, jednak przy właściwym ustrukturyzowaniu praktyki prezentowej pracodawca może budować relacje w zespole bez zbędnych obciążeń fiskalnych.

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.209.2025.4.PB oraz 0113-KDIPT2-3.4011.978.2025.5.GG

Powiązane
PIT do 26. roku życia: kiedy zeznanie jest obowiązkowe!
PIT do 26. roku życia: kiedy zeznanie jest obowiązkowe!
Samochód w uldze rehabilitacyjnej: praktyczny przewodnik.
Samochód w uldze rehabilitacyjnej: praktyczny przewodnik.
Skarbówka o biletach dla żony - podatek płaci pracownik!
Skarbówka o biletach dla żony - podatek płaci pracownik!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
06 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.
Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!
06 mar 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r., że drobne upominki wręczane pracownikom z okazji urodzin, ślubu czy narodzin dziecka mogą być traktowane jak darowizna i tym samym wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy dbają o relacje w zespole. Diabeł, jak zwykle, tkwi jednak w szczegółach.
Skarbówka o biletach dla żony - podatek płaci pracownik!
06 mar 2026

Dyrektor KIS w interpretacji z 3 marca 2026 r. potwierdził, że bezpłatny imienny bilet na komunikację miejską przekazany przez pracodawcę współmałżonkowi lub dziecku pracownika stanowi przychód samego pracownika ze stosunku pracy. Obowiązek pobrania zaliczki na PIT spoczywa w całości na pracodawcy jako płatniku. Interpretacja porządkuje praktykę wielu firm, które dotąd traktowały tego rodzaju benefity niejednorodnie.
ZUS zabiera pieniądze zadłużonym emerytom. Te przygnębiające zmiany zaczęły się w marcu
06 mar 2026

Rosnące opłaty za czynsz, coraz wyższe rachunki za gaz i prąd, coraz droższe leki i lawinowy wzrost cen żywności… dla wielu seniorów to ciężar nie do udźwignięcia. Jedni ciągle zaciskają pasa, inni zaciągają pożyczki. Z danych Krajowy Rejestr Długów wynika, że osoby w wieku emerytalnym są już winne wierzycielom około 5 mld zł. W statystykach widać ponad ćwierć miliona seniorów, którzy mają zaległości. A kiedy sprawa trafia do komornika, pojawia się pytanie. Ile z emerytury można zabrać, a ile musi zostać na życie

REKLAMA

Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze? Rząd może przywrócić dofinansowanie do zakupu i instalacji kotłów gazowych, jest zgoda Unii Europejskiej
06 mar 2026

Zakazu ogrzewania gazem nie ma i długo nie będzie. Czy jednak wróci dofinansowanie do pieców gazowych w programie Czyste Powietrze? Unia Europejska już nie jest temu przeciwna, jednak decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu.
Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?
05 mar 2026

W ramach działań służących aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy spełniają szczególnie ważne zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Szczególne podejście do tej grupy obywateli wynika z potrzeby urealnienia szans na równy dostęp do rynku pracy, a także z obowiązku wspierania rozwoju kompetencji i właściwego dopasowania pracy do potencjału oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia.
Stan techniczny budynku, a stawka podatku od nieruchomości. NSA wskazał, co ma znaczenie
05 mar 2026

Spory dotyczące podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą się nie kończą. Choć Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny i Minister Finansów wskazywali już, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując ich opodatkowania, wciąż zapadają nowe wyroki w tego rodzaju sprawach.
Prezes Color Park złoży skargę pauliańską i zapowiada procesy przeciw potencjalnym nabywcom galerii w Nowym Targu
05 mar 2026

Prezes Color Park zapowiada złożenie skargi pauliańskiej przeciwko każdemu potencjalnemu nabywcy galerii oraz wytoczenie procesów cywilnych potencjalnym nabywcom nieruchomości. Sprawa upadłości spółki znalazła się w kręgu zainteresowania nowo powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Na 11 marca 2026 r. wyznaczono kolejną już licytację nieruchomości.

REKLAMA

Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
05 mar 2026

Co kwartał zmieniają się kwoty maksymalnych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. To, jaką dopłatę można otrzymać, zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Oto szczegóły!
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA