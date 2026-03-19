Korzystna interpretacja KIS: prowadzenie projektów IT ze stawką 8,5%

Menedżerowie i kierownicy projektów informatycznych rozliczający się w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mają powód do zadowolenia. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji , że usługi zarządzania projektami IT sklasyfikowane pod kodem PKWiU 70.22.20.0 podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 proc. a nie wyższą stawką 15%.

Na czym polega spór o stawkę

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje kilka stawek ryczałtu dla działalności usługowej. Dla przedsiębiorców z branży IT kluczowe są trzy z nich:

15 proc. dla usług doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU grupa 70.10 i grupy i klasy zawarte w poddziałach PKWiU 70.21 i 70.22.15),

12 proc. dla usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem informatycznym (PKWiU ex 62.01.1, ex 62.02) oraz

8,5 proc. jako stawka ogólna dla działalności usługowej nieprzypisanej do wyższych kategorii.

Problemem jest to, że granica między „zarządzaniem projektami" a „doradztwem związanym z zarządzaniem" bywa nieoczywista, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Organy podatkowe przez lata stosowały podejście rozszerzające, kwalifikując różne usługi koordynacyjne i projektowe jako doradztwo, co automatycznie podciągało je pod wyższą stawkę. Interpretacja z marca 2026 r. wyraźnie tę linię koryguje.

Kluczowy kod PKWiU i znaczenie oznaczenia „ex"

Sedno sprawy tkwi w technicznym, lecz niezwykle doniosłym znaczeniu oznaczenia „ex" przy symbolu PKWiU w ustawie ryczałtowej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 tej ustawy oznaczenie to zawęża zakres stosowania przepisu wyłącznie do określonych usług w ramach danego grupowania - nie do całego działu.

W praktyce oznacza to, że stawka 15 proc. obejmuje jedynie usługi firm centralnych (PKWiU 70.10) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w rozumieniu grup 70.21 i 70.22.15. Grupowanie 70.22.20.0 - „Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych" - nie jest usługą doradczą w rozumieniu ustawy. Dyrektor KIS potwierdził to wprost: usługi koordynacji i nadzoru nad projektami IT nie są usługami doradztwa związanego z zarządzaniem i nie podlegają stawce 15 proc.

Jakie usługi obejmuje kod 70.22.20.0

Wnioskodawca, którego sprawa stała się podstawą interpretacji, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy typowy zestaw usług kierownika projektu informatycznego:

prowadzenie projektów informatycznych — monitorowanie pracy zespołu projektowego, jakości i postępu prac,

rekomendowanie i wdrażanie najlepszych praktyk dotyczących dostarczania projektów IT,

utrzymywanie bieżących kontaktów z klientami zleceniodawcy,

tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej,

wycenę prac projektowych i zgłaszanych zmian,

– analizowanie ryzyka biznesowego i projektowego.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi potwierdził w odrębnej opinii, że opisane czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.22.20.0. Dyrektor KIS, uznając stanowisko podatnika za prawidłowe, podkreślił przy tym, że działania te mają charakter koordynacyjny, analityczny i kontrolny, a nie doradczy w rozumieniu przepisów o ryczałcie.

Warunki korzystania z preferencyjnej stawki

Samo sklasyfikowanie usług pod kodem 70.22.20.0 nie wystarczy - podatnik musi spełnić ogólne warunki stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie mogą przekroczyć równowartości 2 mln euro. Konieczne jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku.

Dyrektor KIS zaakcentował ponadto istotne zastrzeżenie: stawka 8,5 proc. znajdzie zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy w ramach prowadzonej działalności podatnik faktycznie nie świadczy usług doradztwa związanego z zarządzaniem (stawka 15 proc.) ani usług związanych z oprogramowaniem lub doradztwem informatycznym (stawka 12 proc.). Mieszanie różnych rodzajów usług w ramach jednej działalności może więc skomplikować rozliczenie i wymagać starannego prowadzenia ewidencji.

Linia interpretacyjna utrwalona od 2022 r.

Interpretacja z marca 2026 r. wpisuje się w konsekwentną linię orzeczniczą KIS, która kształtuje się od kilku lat. Dyrektor KIS już w czerwcu 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.24.2022.1.MN) oraz w grudniu 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.767.2022.1.IM) potwierdził, że usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 70.22.20.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5 proc. Tę samą wykładnię powtórzono w interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0115-KDST2-2.4011.356.2023.1.AD. Utrwalona linia interpretacyjna daje przedsiębiorcom realną podstawę do planowania swojej formy opodatkowania, choć warto pamiętać, że interpretacje indywidualne chronią wyłącznie wnioskodawcę, który o nie wystąpił. Pozostali powinni rozważyć złożenie własnego wniosku do KIS lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

Praktyczne znaczenie dla branży IT

Różnica między stawką 8,5 proc. a 15 proc. to dla przedsiębiorcy z przychodami rzędu 300 tys. zł rocznie blisko 20 tys. zł rocznie oszczędności podatkowych. Przy wyższych przychodach, a wielu doświadczonych kierowników projektów osiąga przychody zbliżone do progu 2 mln euro. Kwota ta rośnie proporcjonalnie. Warto też pamiętać, że ryczałt oblicza się od przychodu, a nie od dochodu - nie ma więc możliwości odliczania kosztów. Dla osób, których działalność generuje niewielkie wydatki operacyjne (a taka jest specyfika usług projektowych świadczonych zdalnie), ryczałt w stawce 8,5 proc. może być rozwiązaniem wyraźnie korzystniejszym niż podatek liniowy lub skala podatkowa.

Tabela: Stawki ryczałtu dla wybranych usług w obszarze IT i zarządzania

Stawka ryczałtu Rodzaj usługi Kod PKWiU 15 proc. usługi firm centralnych (70.10) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem z kategorii 70.22.1, z wyjątkiem 70.22.16” PKWiU ex dział 70 12 proc. Usługi związane z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie sprzętu i oprogramowania, zarządzanie siecią i systemami IT PKWiU ex 62.01.1, ex 62.02, 62.03.1 8,5 proc. Zarządzanie projektami IT (koordynacja, nadzór, dokumentacja, wycena, analiza ryzyka) — działalność usługowa ogólna PKWiU 70.22.20.0

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2026 r. sygn. 0115-KDST2-1.4011.21.2026.2.AP