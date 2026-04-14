Frankowicze z umorzoną częścią kredytu nie zapłacą podatku. KIS wyjaśnia, kiedy zaniechanie poboru PIT ma zastosowanie!

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny potwierdził, że umorzenie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich na cele mieszkaniowe może być objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego. Podatnik nie musi wykazywać takiego przychodu w zeznaniu rocznym ani płacić PIT od umorzonej kwoty, o ile spełni warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Na czym polegał problem

Wnioskodawca oraz jego małżonka zawarli w 2006 r. umowę kredytu mieszkaniowego we frankach szwajcarskich na zakup lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Kredyt był obsługiwany regularnie, jednak w 2024 r. bank wezwał do wcześniejszego zwrotu całości kapitału. W wyniku negocjacji prowadzonych przez kancelarię prawną strony zawarły ugodę, na mocy której – po przewalutowaniu zadanie na złote po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego zawarcie ugody – saldo kredytu zostało uznane za spłacone w całości, a bank zrzekł się dalszych roszczeń. Ugodę zawarto 23 stycznia 2026 r.

Kredytobiorca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy może skorzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego od umorzonej kwoty, skoro wcześniej nie korzystał z tego instrumentu w związku z żadnym innym kredytem mieszkaniowym? W interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1157.2025.2.MK) organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Dlaczego umorzenie kredytu tworzy przychód podatkowy

Punktem wyjścia rozważań KIS była ogólna zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wyłączone przez ustawodawcę albo co do których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Organ wyjaśnił, że sam fakt zawarcia umowy kredytowej i jej spłata na warunkach umownych są podatkowo obojętne. Inaczej jednak rzecz się ma w przypadku umorzenia wierzytelności – zwłaszcza kapitału, odsetek lub prowizji. W takiej sytuacji dochodzi do realnego przysporzenia majątkowego po stronie kredytobiorcy, który zostaje zwolniony z obowiązku spłaty długu. Przysporzenie to stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT i co do zasady podlega opodatkowaniu.

Kiedy działa zaniechanie poboru podatku

Ustawodawca zdecydował jednak objąć ten rodzaj przychodu specjalną ochroną. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 1672) organ może odstąpić od poboru PIT od umorzonej wierzytelności kredytowej – pod warunkiem łącznego spełnienia kilku przesłanek. Kredyt musi:

zostać udzielony przed 15 stycznia 2015 r. przez instytucję podlegającą nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym,

być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości lub prawie do lokalu mieszkalnego,

zostać zaciągnięty na wydatki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT (tj. na własne cele mieszkaniowe),

dotyczyć realizacji jednej inwestycji mieszkaniowej, a podatnik nie mógł wcześniej korzystać z zaniechania poboru podatku od innego umorzonego kredytu mieszkaniowego.

Zaniechanie obejmuje dochodów (przychody) uzyskane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. i dotyczy zarówno umorzonego kapitału, jak i odsetek – w tym odsetek skapitalizowanych – a także prowizji i opłat niezbędnych do zawarcia umowy kredytowej, z wyjątkiem kosztów usług dodatkowych (np. ubezpieczeń).

Jak KIS ocenił sytuację wnioskodawcy

W stanie faktycznym rozpatrywanym przez KIS wszystkie przesłanki zostały spełnione. Kredyt pochodził z 2006 r., a więc został udzielony przed ustawową datą graniczną. Zabezpieczenie w postaci hipoteki obciążało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Cel kredytowania – zakup kawalerki na własne cele mieszkaniowe – mieścił się w katalogu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Co istotne, wnioskodawca i jego małżonka nie korzystali dotąd z zaniechania poboru podatku w związku z żadnym innym kredytem mieszkaniowym.

Drugi kredyt zawarty przez wnioskodawcę – złotowy, zaciągnięty w 2021 r. na zakup segmentu – nie stanowił przeszkody. Rozporządzenie zakazuje wyłącznie ponownego korzystania z zaniechania poboru podatku w odniesieniu do „innej inwestycji mieszkaniowej”. Skoro oba kredyty dotyczyły odrębnych inwestycji, a pierwszym z nich objęta była – i tylko jego dotyczyło umorzenie – przesłanka wyłączająca zaniechanie nie znalazła zastosowania. W konsekwencji organ potwierdził, że umorzona kwota (kapitał, odsetki zapadłe niepłacone i odsetki bieżące) jest objęta zaniechaniem poboru podatku i nie podlega opodatkowaniu PIT.

Praktyczne skutki dla kredytobiorców frankowych

Interpretacja potwierdza utrwaloną linię KIS: kredytobiorcy, którzy zawierają ugody z bankami obejmujące umorzenie wierzytelności z tytułu hipotecznych kredytów walutowych, mogą – przy spełnieniu opisanych warunków – uniknąć obowiązku podatkowego z tytułu tak uzyskanego przysporzenia. Dochody objęte zaniechaniem poboru podatku nie są wykazywane w zeznaniu rocznym PIT i nie wymagają zgłoszenia do urzędu skarbowego.



Kluczowym parametrem jest data zawarcia ugody lub innego zdarzenia powodującego umorzenie wierzytelności: musi ono nastąpić między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2026 r. Podatnicy, którzy negocjują warunki ugody z bankiem lub oczekują na jej finalizację, powinni zadbać o to, aby zdarzenie podatkowe – tj. formalne zwolnienie z długu – nastąpiło w tym przedziale czasowym.

Warto również pamiętać, że bank zobowiązany jest do przesłania podatnikowi informacji PIT-11 wykazującej kwotę umorzonej wierzytelności jako przychód z innych źródeł. Nawet jeśli zaniechanie poboru podatku wyłącza obowiązek zapłaty PIT, dokument ten może wzbudzić wątpliwości podatnika. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto wystąpić o własną interpretację indywidualną lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

Podstawa prawna art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 25 pkt 1, art. 42a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

art. 69 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.)

art. 508, art. 917 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1672)

Cytowana interpretacja indywidualna:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 kwietnia 2026 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1157.2025.2.MK