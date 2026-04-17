Spirala zadłużenia w Polsce. Problem, o którym wciąż mówimy za mało [GOŚĆ INFOR.PL]

Spirala zadłużenia w Polsce. Problem, o którym wciąż mówimy za mało [GOŚĆ INFOR.PL]

17 kwietnia 2026, 19:04
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ponad 2,4 miliona Polaków ma dziś problem ze spłatą swoich zobowiązań. To nie tylko kredyty czy pożyczki, ale też rachunki za czynsz, telefon, internet czy zaległe alimenty. Łączna kwota przeterminowanego zadłużenia przekracza 80 miliardów złotych. Skala zjawiska jest ogromna, ale jeszcze większy jest jego wpływ na życie społeczne, relacje i zdrowie psychiczne. To nie tylko problem ekonomiczny.

Dług sam w sobie nie jest problemem

Warto zacząć od uporządkowania podstawowej kwestii. Sam dług nie jest niczym złym. W Polsce niemal połowa dorosłych ma kredyt lub pożyczkę. Dla wielu osób to jedyna droga do zakupu mieszkania czy realizacji ważnych życiowych planów.
Problem pojawia się wtedy, gdy zobowiązania przestają być pod kontrolą.

Niepokojące jest to, że rośnie liczba zaległości pozakredytowych. Polacy częściej spóźniają się z opłatą czynszu czy rachunków niż rat kredytowych. Wynika to częściowo z mechanizmów egzekucji, bo banki i instytucje publiczne mają większe możliwości odzyskiwania należności.

Ale to także kwestia priorytetów. Najpierw spłacamy kredyt hipoteczny. Na końcu zostają rachunki, mandaty czy alimenty. A te ostatnie mają bardzo realne konsekwencje dla innych ludzi.

Spirala zadłużenia zaczyna się wcześniej, niż myślimy

Zadłużenie rzadko pojawia się nagle. Zazwyczaj jest efektem wielu decyzji.
Część osób po prostu zarabia za mało. Ale równie często problemem jest sposób korzystania z pieniędzy. Kredyt to nic innego jak korzystanie dziś z dochodów, które dopiero zarobimy. Jeśli przyszłość okazuje się mniej stabilna, pojawia się problem.

Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy ktoś ma wiele zobowiązań jednocześnie. W Polsce są dziesiątki tysięcy osób, które spłacają po kilkanaście kredytów i pożyczek naraz. To prosta droga do spirali zadłużenia, w której nowe zobowiązania służą spłacie starych.

Jeszcze głębiej leżą jednak inne przyczyny: uzależnienia, impulsywne zakupy, presja społeczna czy chęć życia „na poziomie”, który tak naprawdę nas przerasta.

Pieniądze to wciąż temat tabu

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków jest to, jak rzadko rozmawiamy o finansach.
Nie mówimy o zarobkach. Nie mówimy o długach. Nie mówimy nawet o oszczędzaniu. W wielu domach temat pieniędzy po prostu nie istnieje w rozmowach.

To sprawia, że osoby zadłużone zostają same ze swoim problemem. Często ukrywają go nawet przed partnerem czy rodziną. Pojawia się wstyd, poczucie winy i lęk przed oceną.
Brak rozmowy oznacza też brak wsparcia. A bez wsparcia znacznie trudniej wyjść z kryzysu.

Zadłużenie niszczy relacje i zdrowie

Problemy finansowe bardzo szybko przekładają się na życie osobiste.
Pojawiają się konflikty w związkach, napięcia w rodzinie, unikanie znajomych. Niezwrócone pożyczki potrafią rozbić relacje na lata. W wielu przypadkach ludzie po prostu znikają z życia bliskich, bo nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją.

Do tego dochodzi aspekt psychiczny. Dług często wiąże się ze stresem, bezsennością, a nawet depresją. W skrajnych przypadkach tworzy się błędne koło: problemy psychiczne pogłębiają złe decyzje finansowe, a te z kolei pogarszają stan psychiczny.
To nie są odrębne problemy. One się wzajemnie napędzają.

Koszt ponoszą wszyscy

Choć zadłużenie wydaje się indywidualnym problemem, jego skutki odczuwa całe społeczeństwo.
Jeśli ktoś nie płaci czynszu, koszty ponoszą inni mieszkańcy. Jeśli wiele osób nie płaci za transport publiczny, ceny biletów rosną dla uczciwych pasażerów. Jeśli kredyty nie są spłacane, banki podnoszą koszty dla pozostałych klientów.

To działa jak system naczyń połączonych. Brak odpowiedzialności jednych obciąża innych.

Skąd bierze się problem?

Nie ma jednej przyczyny. To raczej kombinacja kilku czynników:

  • brak edukacji finansowej
  • presja konsumpcji i życia „na pokaz”
  • łatwy dostęp do pożyczek
  • brak rozmów o pieniądzach
  • wstyd i unikanie problemu
  • uzależnienia i problemy psychiczne
  • niska świadomość własnej sytuacji finansowej

W praktyce często wygląda to tak: ktoś chce dorównać innym, bierze kredyt na rzeczy, na które go nie stać, a potem odkłada problem „na jutro”. To „jutro” bardzo szybko zamienia się w spiralę.

Jak przerwać spiralę zadłużenia?

Nie ma jednego prostego rozwiązania. Ale są konkretne kroki, które mogą pomóc.
Po pierwsze, trzeba uznać problem. Bez tego nic się nie zmieni.

Po drugie, zacząć rozmawiać. Z partnerem, rodziną, doradcą. Nawet proste wsparcie emocjonalne potrafi zrobić dużą różnicę.

Po trzecie, odzyskać kontrolę nad finansami. Sprawdzić wszystkie zobowiązania, uporządkować je, zrozumieć, ile naprawdę wynoszą miesięczne obciążenia.

Po czwarte, szukać pomocy. Nie tylko finansowej, ale też psychologicznej, jeśli problem ma głębsze źródła.

I wreszcie – zmienić podejście do pieniędzy. Mniej skupienia na tym, jak wyglądamy w oczach innych, więcej na tym, czy nasze decyzje są dla nas bezpieczne w dłuższej perspektywie.

Potrzebna zmiana kultury

Największym wyzwaniem nie jest jednak sama liczba długów, ale sposób, w jaki o nich myślimy.
Dopóki pieniądze będą tematem tabu, dopóty problemy będą narastać w ciszy.

Potrzebujemy zmiany kulturowej. Więcej rozmów o finansach w domach. Więcej edukacji w szkołach. Więcej zrozumienia zamiast oceniania.

Bo spirala zadłużenia nie zaczyna się od braku pieniędzy. Zaczyna się od braku świadomości, rozmowy i wsparcia.
A to są rzeczy, które można zmienić.

Wyrównanie za lata zaniżonych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Sąd Najwyższy zdecyduje o losie poszkodowanych emerytów
17 kwi 2026

Mowa nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. RPO skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie zasad przeliczania emerytur dla osób, które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przed 2013 rokiem. W wielu przypadkach nowo ustalona emerytura okazała się niższa od dotychczas pobieranej. Wyrok w tej sprawie może otworzyć drogę dla dziesiątek tysięcy emerytów do ubiegania się o rekompensatę za zaniżone świadczenia – korzystniejszą niż ta przewidziana w rządowej specustawie przeliczeniowej.
Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.
Nowelizacja ustawy o VAT: zmiany w rozliczeniach eksportu i importu
17 kwi 2026

W dniu 17 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany będą dotyczyć zasad rozliczania eksportu i importu na gruncie podatku VAT.
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.

REKLAMA

Spirala zadłużenia w Polsce. Problem, o którym wciąż mówimy za mało [GOŚĆ INFOR.PL]
17 kwi 2026
17 kwi 2026

Ponad 2,4 miliona Polaków ma dziś problem ze spłatą swoich zobowiązań. To nie tylko kredyty czy pożyczki, ale też rachunki za czynsz, telefon, internet czy zaległe alimenty. Łączna kwota przeterminowanego zadłużenia przekracza 80 miliardów złotych. Skala zjawiska jest ogromna, ale jeszcze większy jest jego wpływ na życie społeczne, relacje i zdrowie psychiczne. To nie tylko problem ekonomiczny.
Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną szkodliwości naruszenia
17 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
Ceny paliw. Kiedy zatankujemy najtaniej? Prognoza na przyszły tydzień
17 kwi 2026

W przyszłym tygodniu ceny benzyny powinny spaść o 9 gr/l a ceny oleju napędowego o 27 gr/l - wynika z analizy biura Reflex.
Uwaga na monitoring przelewów bankowych w 2026 roku. Co wpisać w tytule i jakich limitów pilnować, żeby nie płacić podatku?
17 kwi 2026

Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje zaawansowanymi narzędziami do analityki finansowej, dzięki którym każda wpłata na konto - w tym środki od najbliższej rodziny - może zostać poddana weryfikacji. Aby uniknąć ryzyka uznania przelewu za nieujawnione źródło dochodu, kluczowe jest poznanie obowiązujących limitów oraz zasad prawidłowego opisywania transakcji.

REKLAMA

Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł
17 kwi 2026

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?
