REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 czerwca 2026, 12:14
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy emerytura pieniądze
800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

rozwiń >

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci. Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

REKLAMA

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Choć koncepcja ta, opierająca się na petycjach kierowanych do władz, zakłada wypłatę dodatku emerytalnego jako rekompensaty za wychowanie dzieci w czasach pozbawionych wsparcia socjalnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie studzi emocje, wskazując na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu. Głównymi barierami dla przekształcenia tego pomysłu w realną pomoc są olbrzymie koszty budżetowe oraz skomplikowane przeszkody formalno-prawne, w tym zasada niedziałania prawa wstecz czy trudności z weryfikacją kryteriów, takich jak wymóg odprowadzania podatków w Polsce przez dorosłe potomstwo. W rezultacie, zamiast nowego świadczenia, państwo w najbliższej przyszłości skupia się na finansowaniu dotychczasowych instrumentów, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzynaste i czternaste emerytury) oraz wdrażaniu nowych programów opiekuńczych typu Bon senioralny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów 2026 - kiedy projekt wejdzie w życie i na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych, ponieważ nie jest projektem Rady Ministrów, a jedynie powracającym postulatem i petycją obywatelską. Pomysł ten zakłada wypłatę od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju, jako formę rekompensaty za brak dawnego wsparcia socjalnego państwa. Choć petycja ta wywołała szeroką dyskusję medialną i trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie tonuje nastroje i informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

Nowe 1600 plus dla seniorów. Kto, ile i od kiedy?

Program 1600 plus dla seniorów nie wchodzi w życie, ponieważ nie istnieją żadne plany wdrożenia tego świadczenia, a Sejmowa Komisja do Spraw Petycji pozostawiła ten wniosek bez rozpatrzenia. Według propozycji obywatelskiej, dodatek w kwocie 1600 zł miesięcznie na małżeństwo (lub 800 zł na osobę) miał trafiać do emerytów i seniorów z niskimi świadczeniami, którzy wychowali minimum dwoje dzieci. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym warunkiem projektu było to, aby ich dorosłe potomstwo legalnie pracowało w Polsce oraz odprowadzało w kraju podatki i składki ZUS. Ponieważ program wygenerowałby gigantyczny roczny koszt rzędu 43 miliardów złotych, nie trafił on do oficjalnego kalendarza prac legislacyjnych na 2026 rok i pozostaje wyłącznie odrzuconym postulatem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - 800 plus dla seniorów

Czym jest propozycja 800 plus dla seniora za wychowanie dzieci?

800 plus dla seniora to propozycja dodatkowego świadczenia od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców, mająca rekompensować wychowanie dzieci w czasach bez podobnej pomocy państwowej.

Jakie warunki i kwoty zakłada 800 plus dla seniorów?

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, jeśli dziecko pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Bazowa kwota to 400 zł za dziecko; przy wspólnym wychowaniu jednego dziecka 400 zł byłoby dzielone po 200 zł dla każdego rodzica. Maksimum wynosiłoby 800 zł.

Czy 800 plus dla seniorów ma datę wejścia w życie?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

Jak rząd odnosi się do 800 plus dla seniorów?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci i wskazuje na brak oficjalnych planów wdrożenia programu.

Czy program 1600 plus dla seniorów wchodzi w życie?

Program 1600 plus dla seniorów nie wchodzi w życie, ponieważ nie istnieją żadne plany wdrożenia tego świadczenia, a Sejmowa Komisja do Spraw Petycji pozostawiła ten wniosek bez rozpatrzenia.

Powiązane
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?
Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych. Rząd zmienił przepisy „szybkim” rozporządzeniem tuż przed Bożym Ciałem
04 cze 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie jest już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy mogą „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia. To istotna informacja zwłaszcza dla tych osób, które wybierają się w dłuższą trasę (co zawsze wiąże się z większym ryzykiem otrzymania mandatu karnego), w długi weekend Bożego Ciała.
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie, pieniądze przepadną
04 cze 2026

Jeszcze do niedawna świadczenie wspierające było dostępne głównie dla osób wymagających bardzo intensywnej opieki. Wielu chorych i osób z niepełnosprawnościami, mimo codziennych trudności i regularnej potrzeby pomocy, nie spełniało rygorystycznych kryteriów. Od początku 2026 roku system obejmuje znacznie szerszą grupę potrzebujących. Zmiany oznaczają nie tylko łatwiejszy dostęp do wsparcia, ale także możliwość otrzymania nawet 4327,40 zł miesięcznie. Aby jednak nie stracić pierwszych wypłat, trzeba pamiętać o obowiązujących terminach.
Zakupy w długi weekend czerwcowy: kiedy otwarte sklepy Biedronki, Lidla i wszystkie inne, a kiedy tylko Żabka
04 cze 2026

Boże Ciało już w pierwszy czwartek czerwca to dla wielu osób zaskoczenie. Miesiąc zaczyna się podobnie jak maj – długim weekendem, od jakiegoś czasu nazywanym czerwcówką. Zaczyna się w połowie tygodnia, już w środowe popołudnie i kto dał się tym zaskoczyć, może mieć kłopot z zakupami i zaopatrzeniem.
Pracownicy nawet nie próbują kryć tego, że nadużywają swoich uprawnień, a pracodawcy nic nie mogą zrobić
04 cze 2026

Elastyczne rozwiązania, choć mają swoje uzasadnienie, często zachęcają do nadużyć. Tak stało się w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej, które miało zabezpieczać pracowników, a stało się narzędziem powszechnie wykorzystywanym niezgodnie z jego celem. Wszyscy o tym wiedzą, a jednak nie zanosi się na zmiany.

REKLAMA

1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych. Jeszcze wyższe kwoty przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.
03 cze 2026

1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych należy się osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Jeszcze wyższe kwoty przysługują przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
04 cze 2026

W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?
Pracodawca nie musi informować o tych pieniądzach. Albo zadbasz sam, albo stracisz
03 cze 2026

Nie ma podstaw do tego, by pracownicy oczekiwali od pracodawców szczególnej opieki i dbałości o ich interesy. Trzeba pamiętać o tym, że choć czasami pracodawcy są wobec nich ustawowo obciążeni obowiązkiem informacyjnym, to nie zawsze tak jest. To pracownik musi dbać o swoje interesy i wykazywać się niezbędną aktywnością.
Segregacja śmieci [KOLORY]
03 cze 2026

Segregacja śmieci - kolory poszczególnych frakcji odpadów. Do którego pojemnika wyrzucić papier, szkło, plastik, metal, bioodpady i zmieszane? Oto podstawowe zasady.

REKLAMA

ZUS szykuje masowe przelewy. Mało kto wie, że te pieniądze należą się też młodym
03 cze 2026

Może wydawać się, że to pomyłka, ale przepisy są jednoznaczne. Choć powszechnie mówi się o wsparciu wyłącznie dla seniorów, to na listach wypłat ZUS znajduje się ogromna grupa nastolatków i studentów. Jeśli spełniasz jeden kluczowy warunek, ekstra gotówka zasili Twoje konto. Sprawdź, jak nie przegapić tych pieniędzy.
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
03 cze 2026

Zaledwie kilka lat zatrudnienia wystarczy, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS zaczął wypłacać nam comiesięczne świadczenie. Wiele osób zastanawia się jednak, czy z krótkim stażem można liczyć na minimalną emeryturę. Rzeczywistość bywa bolesna. Kwoty dla osób, które przepracowały tylko 5 lat, są rażąco niskie. Ile dokładnie wynosi emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA