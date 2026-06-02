Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli" – zapadła decyzja Sejmu

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu

02 czerwca 2026, 07:55
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pierwszy próg podatkowy, podatek, sejm, podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, wynagrodzenia
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest nieadekwatny do kosztów życia obywateli – zapadła decyzja Sejmu
Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ile obecnie wynosi i jaka kwota wynagrodzenia (brutto) do niego kwalifikuje?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

W przypadku dochodu:

  • do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,
  • ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład

Zgodnie z wyliczeniami sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – przyjmując, że pracownik zatrudniony jest na jednym etacie i odlicza koszty w kwocie podstawowej (250 zł. m-nie, tj. 3 000 zł rocznie) jego wynagrodzenie brutto opodatkowane według stawki z pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 12% przy podstawie opodatkowanie nieprzekraczającej 120 000 zł) nie może przekroczyć rocznie 142 542,59 zł1, tj. 11 878,55 zł miesięcznie. Powyżej ww. kwoty – pracownik będzie „kwalifikował” się do drugiego progu podatkowego.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – do Sejmu została złożona petycja obywatelska

W dniu 12 grudnia 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-788/25), której autor wystąpił z postulatem podjęcia prac legislacyjnych nad podniesieniem pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do poziomu 171 000 zł rocznie.

Petytor argumentuje, że pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł, został wprowadzony w Polsce w 2022 r., a od tego czasu – sytuacja gospodarcza oraz poziom wynagrodzeń uległy znacznym zmianom. W związku z powyższym – „aby próg podatkowy był sprawiedliwy i odzwierciedlał realia rynku pracy”, zaproponował on jego dostosowanie do mediany wynagrodzeń i przyjęcie zasady, że pierwszy próg podatkowy obejmuje dochody do dwukrotności mediany rocznej, co – biorąc pod uwagę dane GUS z czerwca 2025 r. (zgodnie z którymi – mediana wynagrodzeń opiewała na 7 138 zł miesięcznie2, co odpowiada 85 656 zł rocznie) – oznaczałoby 171 312 zł (tj. 85 656 zł x 2). Po zaokrągleniu powyższej kwoty – petytor zaproponował podniesienie pierwszego progu podatkowego z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł i ponadto:

  • utrzymanie stawki 12% dla dochodów do tego poziomu oraz
  • aby stawka 32% obowiązywała dopiero powyżej 171 000 zł.

Wśród korzyści społeczno-ekonomicznych podwyższenia pierwszego progu podatkowego, autor petycji wymienia:

  • sprawiedliwość podatkową, przez co rozumie, że „osoby zarabiające nieco powyżej mediany, nie będą przedwcześnie obciążane wyższą stawką” podatkową i podkreśla, że sytuacja ta jest „dotkliwa zwłaszcza dla singli, którzy nie mają żadnych możliwości kompensacji podatku (brak ulg czy partnera do wspólnego rozliczenia)”,
  • wzrost siły nabywczej, z tego powodu, że – „część społeczeństwa zachowa dochody w pierwszym progu, co przełoży się na konsumpcję i oszczędności” oraz
  • stabilność systemu, ponieważ – „próg będzie dostosowany do realnych warunków gospodarczych i inflacji”.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji przeciwne postulatowi

W opinii z dnia 8 maja 2026 r., na temat petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego do poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji zarekomendowało Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnianie żądania będącego przedmiotem petycji.

W ocenie ekspertów BEOS – skutkiem przyjęcia regulacji proponowanej w petycji, byłyby „niższe dochody publiczne z podatku dochodowego od osób fizycznych (o ok. 19,7 mld zł), a tym samym mniejsze możliwości finansowania przez państwo i – przede wszystkim – jednostki samorządu terytorialnego wydatków publicznych, co stanowiłoby „znaczny ubytek dochodów sektora finansów publicznych”. Podatki natomiast – jak podkreślili eksperci BEOS – odgrywają nie tylko funkcję fiskalną, ale również m.in. funkcję redystrybucyjną – poprzez system podatkowy państwo ingeruje bowiem w redystrybucję dochodu narodowego, co dokonuje się pomiędzy podatnikiem płacącym podatek a budżetem państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ingerencja poprzez system podatkowy w podział dochodu narodowego stanowi element polityki państwa, za którą ustawodawca (parlament) ponosi odpowiedzialność przed elektoratem.

Pomimo rekomendacji uznania postulatu petycji za nieuzasadniony – sejmowe BEOS, jednocześnie zwróciło uwagę, że – aktualnie, w Sejmie trwają prace nad dwoma innymi projektami, które przewidują podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj.:

  1. przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898), który w dniu 4 listopada 2025 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu i który zakłada podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej do 140 000 zł;
  2. poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026), autorstwa grupy posłów, których przedstawicielami są posłanka Ewa Schädler i poseł Piotr Paweł Strach, który także zakłada podwyższenie górnej granicy pierwszego progu podatkowego do 140 000 zł i który – w dniu 15 kwietnia 2026 r. – został skierowany do konsultacji społecznych (konsultacje te zakończyły się w dniu 15 maja br.).

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji w kwestii postulatu, będącego przedmiotem petycji obywatelskiej

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które odbyło się w dniu 27 maja 2026 r. – posłowie będący członkami ww. komisji, podjęli decyzję w kwestii postulatu będącego przedmiotem petycji obywatelskiej (nr BKSP-153-X-788/25) w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Poseł Robert Warwas, referujący przedmiotową petycję podczas ww. posiedzenia, zarekomendował przekazanie jej w całości do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w której – jak podkreślił – aktualnie trwają już prace nad dwoma projektami, zakładającymi podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj. wspomnianym w opinii BEOS:

  • projektem prezydenckim (druk sejmowy nr 1898) oraz
  • projektem poselskim (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026).

Z rekomendacją tą zgodzili się pozostali posłowie-członkowie komisji, w tym również przewodniczący komisji, poseł Rafał Bochenek, który podsumowując dyskusję na temat petycji podkreślił, że – „rzeczywiście pojawiają się głosy społeczne, aby podnosić ten próg [red.: tj. pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych], bo jest on już zupełnie nieadekwatny do poziomu zarobków i kosztów życia polskich obywateli. Poseł Bochenek zaznaczył również, że – „centrum analiz ekonomicznych zasugerowało nawet w jednym z opublikowanych dzisiaj artykułów, iż ten pierwszy próg powinien być ustanowiony już nie na poziomie 120 000 zł, ale 175 745 zł, z uwagi na to, że – Polacy tak bardzo tracą dzisiaj na tym, iż muszą płacić wyższy podatek dochodowy (na poziomie 32%) i coraz więcej osób „wpada” w ten drugi próg, ponosząc tego – niestety – finansowe, negatywne konsekwencje.”

Ostatecznie, przewodniczący komisji podkreślił, że – Rzeczywiście należy nad tym pracować – tj. postarać się zrobić „coś” z tymi progami, które dzisiaj są już nieadekwatne do poziomu i kosztów życia obywateli, w związku z czym – przedmiotowa petycja zostaje przekazana do Komisji Finansów Publicznych i do dalszych prac.

Do podwyżki pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – sceptycznie podchodzi jednak Ministerstwo Finansów

Pomimo nadania pracom nad postulatem wynikającym z petycji w sprawie podwyższenia pierwszego progu podatkowego dalszego biegu, przez sejmową Komisję do Spraw Petycji (o czym była mowa powyżej) – nie sposób jednak nie wspomnieć o stanowisku Ministerstwa Finansów w tej kwestii, które zostało zaprezentowane podczas posiedzenia w dniu 27 maja br. Przedstawicielka Ministerstwa Finansów z Departamentu Podatków Dochodowych od Osób Fizycznych, Beata Śliwińska, poinformowała, że – Ministerstwo Finansów nie rekomenduje podjęcia prac nad petycją, i dodała „W ubiegłym roku udzielaliśmy odpowiedzi na dezyderat w tożsamej sprawie i ten dezyderat został przez komisję przyjęty. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania geopolityczne, makroekonomiczne, w tym wysoki poziom deficytu sektora finansów publicznych, zwiększone wydatki państwa (m.in. na obronność) oraz objęcie Polski unijną procedurą nadmiernego deficytu, jak również utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie – chcielibyśmy wskazać, że priorytetem pozostaje zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz utrzymanie zdolności państwa do finansowania najważniejszych zadań i reagowania na bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne i wobec powyższego – nie przewidujemy wprowadzenia rozwiązań skutkujących zmniejszeniem progu dochodów, na obecnym etapie.”

Wobec powyższego stanowiska resortu finansów i przeciwnej jemu – ostatecznej decyzji sejmowej Komisji do Spraw Petycji o nieodrzucaniu postulatu podwyższenia pierwszego progu podatkowego – pozostaje zatem obserwować dalszy przebieg prac nad przedmiotowym postulatem, które podejmie teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

1 (120 000 + 3 000) : 0,8629 = 142 542,59 zł (współczynnik 0,8629 stanowi odpowiednik wynagrodzenia pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne potrącane przez pracodawcę ze środków pracownika). Pracownik opłaca składki na ubezpieczenia: emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% oraz chorobowe – 2,45% (łącznie 13,71% wynagrodzenia brutto). Por. art. 16 ust. 1 i 1b i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

2 Zgodnie z danymi GUS w zakresie rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej za czerwiec 2025 r. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/rozklad-wynagrodzen-w-gospodarce-narodowej-w-czerwcu-2025-r-,32,18.html)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592)
  • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 199 z późn. zm.)
