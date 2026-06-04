REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Płaca minimalna w 2027 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa i stawka godzinowa?

Płaca minimalna w 2027 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa i stawka godzinowa?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 czerwca 2026, 12:19
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
płaca minimalna 2027
Płaca minimalna w 2027 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa i stawka godzinowa?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Szykuje się kolejna zmiana w portfelach milionów Polaków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło oficjalne kwoty najniższej krajowej, które mają obowiązywać w 2027 roku. Propozycja resortu zakłada wzrost pensji zasadniczej do 4986 zł brutto oraz podniesienie stawki godzinowej do 32,60 zł. Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie, rząd czeka ciężka batalia ze związkowcami, którzy już teraz żądają znacznie większych pieniędzy.

rozwiń >

Rządowa propozycja na stole

Urzędnicy pod wodzą Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odkryli karty przed kluczowym spotkaniem Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zaprezentowany plan przewiduje, że miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 180 zł (wzrost o 3,7 proc.), z kolei stawka za godzinę pracy pójdzie w górę o 1,20 zł (wzrost o 3,8 proc.). Te liczby będą punktem wyjścia do dalszych prac legislacyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

Skąd wzięła się ta kwota? Ministerstwo wyjaśnia mechanizm

Wyliczona przez ministerstwo suma 4986 zł brutto ma silne uzasadnienie w danych makroekonomicznych. Dokładnie tyle wynosi połowa prognozowanej średniej pensji w Polsce na 2027 rok (szacowanej na 9971 zł). Resort twardo trzyma się zasady, według której najubożsi pracownicy muszą zarabiać minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Identyczny mechanizm zastosowano przy ustalaniu stawek na 2026 rok.

Ile to wyjdzie "na rękę"? Szacunkowa wypłata netto

Choć Ministerstwo operuje kwotami brutto, pracowników najbardziej interesuje kwota, jaka ostatecznie trafi na ich konta bankowe. Przy założeniu standardowej umowy o pracę i podstawowych kosztów uzyskania przychodu, proponowana pensja 4986 zł brutto przełoży się na około 3600-3700 zł netto (w zależności od wieku pracownika i uczestnictwa w PPK). Z kolei minimalna stawka godzinowa 32,60 zł brutto da pracującym na umowach zlecenie około 24-26 zł "na rękę" za każdą przepracowaną godzinę.

Związkowcy mówią "nie" i żądają ponad 5000 złotych

Rządowy projekt natychmiast wywołał opór po stronie społecznej. Największe centrale związkowe w kraju - OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" - wydały wspólny komunikat. Domagają się podbicia stawki do co najmniej 5200 zł brutto. Ich zdaniem proponowane przez urzędników kwoty nie obronią domowych budżetów przed drożyzną. Całkowicie inne zdanie mają pracodawcy, którzy chcą zablokować dodatkowe podwyżki i ograniczyć wzrost pensji wyłącznie do minimum wymaganego przez wskaźnik inflacji.

REKLAMA

Pułapka dla mikroprzedsiębiorców. Wzrosną nie tylko pensje

Decyzja resortu pracy to nie tylko wyższe zarobki dla zatrudnionych, ale również potężne wyzwanie dla najmniejszych firm. W górę pójdą koszty pracy, co bezpośrednio uderzy w sektor usług. Dodatkowo wysokość płacy minimalnej w Polsce jest powiązana z wieloma innymi wskaźnikami ekonomicznymi. To od niej zależy m.in. wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców (tzw. mały ZUS) czy kary za brak ważnego ubezpieczenia OC.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czas ucieka. Oto kluczowe daty dla milionów Polaków

Rada Ministrów musi przekazać ten projekt do Rady Dialogu Społecznego najpóźniej do 15 czerwca. Od tego dnia rusza 30-dniowe odliczanie. W tym czasie rząd, biznes i związki muszą wypracować porozumienie. Jeśli dojdą do zgody, ostateczne stawki poznamy w Monitorze Polskim. Jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, gabinet premiera sam narzuci finalne kwoty w drodze rozporządzenia. Obydwa scenariusze muszą zamknąć się przed 15 września.

Dodatki do pensji. Sprawdź, co pomija pracodawca

Warto pamiętać, że ustawowe minimum to łączny przychód pracownika, a nie sama podstawa z umowy. Szef może wliczać tam np. niektóre premie regulaminowe. Istnieje jednak zamknięta lista świadczeń, których absolutnie nie wolno łączyć z płacą minimalną. Są to:

  • nadgodziny,
  • praca w porze nocnej,
  • dodatek stażowy,
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne i rentowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile ma wynieść płaca minimalna brutto w 2027 roku według propozycji Ministerstwa?

Propozycja Ministerstwa zakłada wzrost pensji zasadniczej do 4986 zł brutto oraz podniesienie stawki godzinowej do 32,60 zł. Miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 180 zł, a stawka godzinowa o 1,20 zł.

Skąd wzięła się kwota 4986 zł brutto płacy minimalnej na 2027 rok?

Kwota 4986 zł brutto to połowa prognozowanej średniej pensji w Polsce na 2027 rok, szacowanej na 9971 zł. Ministerstwo trzyma się zasady minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Ile netto może wynieść proponowana płaca minimalna 4986 zł brutto w 2027 roku?

Przy standardowej umowie o pracę i podstawowych kosztach uzyskania przychodu 4986 zł brutto przełoży się na około 3600–3700 zł netto, w zależności od wieku pracownika i uczestnictwa w PPK.

Jakiej płacy minimalnej brutto na 2027 rok żądają OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”?

OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” domagają się podbicia stawki do co najmniej 5200 zł brutto. Ich zdaniem proponowane kwoty nie obronią domowych budżetów przed drożyzną.

Jakich świadczeń nie wolno łączyć z płacą minimalną w Polsce?

Z płacą minimalną nie wolno łączyć świadczeń z zamkniętej listy: nadgodzin, pracy w porze nocnej, dodatku stażowego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Powiązane
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nowy program, wnioski od 1 lipca
Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nowy program, wnioski od 1 lipca
Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem? ZUS tłumaczy zasady
Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem? ZUS tłumaczy zasady
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych. Rząd zmienił przepisy „szybkim” rozporządzeniem tuż przed Bożym Ciałem
04 cze 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie jest już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy mogą „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia. To istotna informacja zwłaszcza dla tych osób, które wybierają się w dłuższą trasę (co zawsze wiąże się z większym ryzykiem otrzymania mandatu karnego), w długi weekend Bożego Ciała.
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie, pieniądze przepadną
04 cze 2026

Jeszcze do niedawna świadczenie wspierające było dostępne głównie dla osób wymagających bardzo intensywnej opieki. Wielu chorych i osób z niepełnosprawnościami, mimo codziennych trudności i regularnej potrzeby pomocy, nie spełniało rygorystycznych kryteriów. Od początku 2026 roku system obejmuje znacznie szerszą grupę potrzebujących. Zmiany oznaczają nie tylko łatwiejszy dostęp do wsparcia, ale także możliwość otrzymania nawet 4327,40 zł miesięcznie. Aby jednak nie stracić pierwszych wypłat, trzeba pamiętać o obowiązujących terminach.
Zakupy w długi weekend czerwcowy: kiedy otwarte sklepy Biedronki, Lidla i wszystkie inne, a kiedy tylko Żabka
04 cze 2026

Boże Ciało już w pierwszy czwartek czerwca to dla wielu osób zaskoczenie. Miesiąc zaczyna się podobnie jak maj – długim weekendem, od jakiegoś czasu nazywanym czerwcówką. Zaczyna się w połowie tygodnia, już w środowe popołudnie i kto dał się tym zaskoczyć, może mieć kłopot z zakupami i zaopatrzeniem.
Pracownicy nawet nie próbują kryć tego, że nadużywają swoich uprawnień, a pracodawcy nic nie mogą zrobić
04 cze 2026

Elastyczne rozwiązania, choć mają swoje uzasadnienie, często zachęcają do nadużyć. Tak stało się w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej, które miało zabezpieczać pracowników, a stało się narzędziem powszechnie wykorzystywanym niezgodnie z jego celem. Wszyscy o tym wiedzą, a jednak nie zanosi się na zmiany.

REKLAMA

1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych. Jeszcze wyższe kwoty przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.
03 cze 2026

1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych należy się osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Jeszcze wyższe kwoty przysługują przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
04 cze 2026

W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?
Pracodawca nie musi informować o tych pieniądzach. Albo zadbasz sam, albo stracisz
03 cze 2026

Nie ma podstaw do tego, by pracownicy oczekiwali od pracodawców szczególnej opieki i dbałości o ich interesy. Trzeba pamiętać o tym, że choć czasami pracodawcy są wobec nich ustawowo obciążeni obowiązkiem informacyjnym, to nie zawsze tak jest. To pracownik musi dbać o swoje interesy i wykazywać się niezbędną aktywnością.
Segregacja śmieci [KOLORY]
03 cze 2026

Segregacja śmieci - kolory poszczególnych frakcji odpadów. Do którego pojemnika wyrzucić papier, szkło, plastik, metal, bioodpady i zmieszane? Oto podstawowe zasady.

REKLAMA

ZUS szykuje masowe przelewy. Mało kto wie, że te pieniądze należą się też młodym
03 cze 2026

Może wydawać się, że to pomyłka, ale przepisy są jednoznaczne. Choć powszechnie mówi się o wsparciu wyłącznie dla seniorów, to na listach wypłat ZUS znajduje się ogromna grupa nastolatków i studentów. Jeśli spełniasz jeden kluczowy warunek, ekstra gotówka zasili Twoje konto. Sprawdź, jak nie przegapić tych pieniędzy.
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
03 cze 2026

Zaledwie kilka lat zatrudnienia wystarczy, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS zaczął wypłacać nam comiesięczne świadczenie. Wiele osób zastanawia się jednak, czy z krótkim stażem można liczyć na minimalną emeryturę. Rzeczywistość bywa bolesna. Kwoty dla osób, które przepracowały tylko 5 lat, są rażąco niskie. Ile dokładnie wynosi emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA