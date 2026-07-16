Po miesiącach nieustannych podwyżek i drożyzny przy sklepowych kasach konsumenci wreszcie dostali oddech. Najnowsze dane z raportu ASM SFA pokazują, że w czerwcu codzienne zakupy kosztowały mniej niż miesiąc wcześniej o ok. 1,8 proc. Choć trudno jeszcze mówić o trwałym odwróceniu trendu, spadek cen koszyka zakupowego to dobra wiadomość dla domowych budżetów. Jest jednak druga strona medalu – w porównaniu z ubiegłym rokiem za te same produkty nadal płacimy więcej.

Ceny żywności i produktów codziennego użytku spadły

W raporcie zwrócono uwagę, że według danych GUS inflacja w czerwcu wzrosła o 2,5 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z majem ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,5 proc.

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Z danych ASM SFA wynika, że w czerwcu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła w skali miesiąca o 5,90 zł, czyli 1,78 proc. i wyniosła 325,64 zł.

Spadki cen w sieciach handlowych

Spadek cen - jak wynika z analizy - odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były wyższe niż w maju br. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Auchan (9,10 proc.), natomiast największy wzrost w sklepach Aldi (1,89 proc.). W dwóch badanych sieciach (Auchan i Selgros Cash & Carry) średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła mniej niż 300 zł.

Koszyk zakupowy najtańszy w sieci Auchan

Najniższą wartość koszyka w czerwcu br. odnotowano w sieci Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 280,94 zł. To o 28,12 zł mniej niż w maju br. Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 7,43 zł (Selgros Cash & Carry) oraz o 25,69 zł (Makro Cash & Carry) względem Auchan. Najdroższe zakupy w czerwcu można było zrobić w sieci Aldi, w której zestaw produktów kosztował 350,69 zł.

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Wśród analizowanych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry (297,50 zł), następnie w hipermarketach (319,33 zł) i supermarketach (329,07 zł). Najwyższą średnią wartość koszyka odnotowano natomiast w dyskontach (343,45 zł).

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W czerwcu ub. roku średnia wartość koszyka wyniosła 316,43 zł, co oznacza wzrost o 9,21 zł, czyli o 2,91 proc. W ujęciu rocznym podwyżki objęły 10 z 13 analizowanych sieci handlowych. Największy wzrost wartości koszyka odnotowano w sieci Biedronka (9,05 proc.), a największą obniżkę odnotowano natomiast w sieci Selgros Cash & Carry, gdzie wartość koszyka spadła o 6,31 proc.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach.