Małżonkowie odebrali dom od dewelopera w 2023 r. i zainwestowali w kocioł gazowy, fotowoltaikę oraz rekuperację. Własność uzyskali jednak dopiero w 2025 r. Skarbówka odmówiła im odliczenia części wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wyjaśniła też, kiedy trzeba być właścicielem domu i które z małżonków może skorzystać z ulgi.

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Dom od dewelopera. Klucze w 2023 r., akt notarialny dwa lata później

W 2022 r. małżonkowie zawarli umowę deweloperską na zakup domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Mają rozdzielność majątkową, dom kupili po połowie i rozliczają się osobno: mąż podatkiem liniowym, żona według skali. Odbiór domu i przekazanie kluczy nastąpiły w sierpniu 2023 r., co potwierdził protokół odbioru. Akt notarialny przenoszący własność podpisano dopiero 6 marca 2025 r., bo deweloper kończył drogę dojazdową do osiedla i teren zielony.

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Jeszcze przed odbiorem małżonkowie zamówili u dewelopera, w miejsce kotła ze standardu, kondensacyjny kocioł gazowy wraz z niezbędnymi pracami hydraulicznymi. Na fakturach, wystawionych na oboje, widnieje ogólny opis prac, a szczegóły zawiera protokół zmian dołączony jako załącznik. Od października 2023 r. montowano instalację fotowoltaiczną z magazynem energii. Faktury za nią wystawiono na męża, który otrzymał też dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W 2024 r. w domu zamontowano rekuperację, a fakturę wystawiono na oboje małżonków.

Wszystkie rachunki opłacono z konta męża, bo to on kontaktował się z wykonawcami. Zeznania za 2023 i 2024 r. małżonkowie złożyli bez ulgi termomodernizacyjnej. Zapytali, czy mogą je skorygować i odliczyć wydatki – każde do limitu 53 000 zł.

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Ulga termomodernizacyjna. Skarbówka sprawdza, kiedy byłeś właścicielem domu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 13 listopada 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.804.2026.2.MBP) uznał stanowisko małżonków za częściowo prawidłowe.

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Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT z ulgi korzysta podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przepis nie określa wprost, w którym momencie trzeba mieć ten status. Dyrektor KIS uznał, że warunek własności należy spełniać w momencie rozliczania ulgi, czyli składania zeznania podatkowego za rok poniesienia wydatków. W tej sprawie decydujące znaczenie miał ustawowy termin na złożenie tego zeznania. Takie samo stanowisko przedstawia Ministerstwo Finansów w serwisie podatki.gov.pl.

Wydatki z 2023 r. należało rozliczyć w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2024 r. Małżonkowie nie byli wtedy współwłaścicielami domu, więc kocioł z pracami hydraulicznymi i fotowoltaika wypadły z ulgi. Organ nie przypisał znaczenia temu, że od sierpnia 2023 r. mieli klucze i podpisany protokół odbioru. Oceny nie zmieniło też to, że dziś są już współwłaścicielami.

Z rekuperacją jest inaczej. Zeznanie za 2024 r. składano do 30 kwietnia 2025 r., a akt notarialny podpisano 6 marca 2025 r. Ten sam test zadziałał tu na korzyść podatników: organ nie wymagał, aby byli właścicielami już w dniu wystawienia faktury, który jest datą poniesienia wydatku (art. 26h ust. 4). Wystarczyło, że stali się nimi przed upływem terminu na zeznanie.

W rezultacie małżonkowie stracili możliwość odliczenia wydatków z 2023 r. na kocioł gazowy i fotowoltaikę. Mogą jednak rozliczyć rekuperację z 2024 r., ponieważ przed terminem złożenia zeznania za ten rok zostali współwłaścicielami domu. Prawo do odliczenia przysługuje mężowi, jeśli sfinansował inwestycję z własnych środków.

Rozdzielność majątkowa a ulga termomodernizacyjna. Kto odliczy rekuperację?

Faktura za rekuperację była wystawiona na oboje małżonków, ale Dyrektor KIS przypomniał, że ulga termomodernizacyjna obejmuje tylko wydatki, które podatnik poniósł z własnego majątku. Nie obejmuje wydatków poniesionych przez inne osoby, nawet jeśli są współwłaścicielami budynku, a ich dane widnieją na fakturze.

Przy rozdzielności majątkowej dom nie jest majątkiem wspólnym. O prawie do ulgi decyduje więc to, które z małżonków faktycznie sfinansowało inwestycję z własnego majątku. Samo umieszczenie danych obojga na fakturze nie daje każdemu z nich prawa do odliczenia. Jeśli wydatek na rekuperację uszczuplił wyłącznie majątek męża, może on odliczyć całą kwotę. Żona z ulgi nie skorzysta, choć jest współwłaścicielką domu i figuruje na fakturze.

Podatek liniowy nie stoi na przeszkodzie, bo art. 26h ust. 1 pozwala odliczyć wydatki od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 30c ust. 2. Mąż może wykazać odliczenie w korekcie PIT-36L za 2024 r. wraz z załącznikiem PIT/O (art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej). Limit 53 000 zł przysługuje każdemu podatnikowi odrębnie, ale obejmuje łącznie wszystkie jego przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem (art. 26h ust. 2). Nie odnawia się więc przy kolejnej inwestycji ani przy zakupie kolejnego domu.

Rekuperacja kosztowała 30 000 zł (kwota przykładowa). Ulga pomniejsza podstawę opodatkowania, a nie sam podatek. Jeśli mąż ma wystarczający dochód opodatkowany stawką 19 proc., po odliczeniu całej kwoty jego podatek za 2024 r. spadnie o 5 700 zł.

Piec gazowy i fotowoltaika. Czego skarbówka nie oceniła?

Ponieważ wydatki z 2023 r. odpadły już na etapie własności, organ nie badał, czy kocioł zamówiony u dewelopera zamiast kotła ze standardu – pierwsze źródło ciepła w nowym budynku – był w ogóle wydatkiem na termomodernizację. Zaznaczył jedynie, że ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku. Nie rozliczał też dotacji z NFOŚiGW, choć co do zasady wydatki odlicza się tylko w części, w jakiej nie zostały sfinansowane z funduszy ochrony środowiska ani zwrócone podatnikowi (art. 26h ust. 5 pkt 1 updof).

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Ważne Organ ocenił wydatki według wykazu z rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. wydatki na zakup i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych nie znajdują się już w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną. Sama data podpisania aktu notarialnego nie może tego zmienić.

Dom od dewelopera i ulga termomodernizacyjna. Jak nie stracić odliczenia?

Z interpretacji wynikają trzy praktyczne wskazówki:

przed zleceniem prac warto sprawdzić, kiedy deweloper planuje podpisać akt notarialny – według Dyrektora KIS własność trzeba uzyskać najpóźniej w terminie złożenia zeznania za rok wystawienia faktury; protokół odbioru i klucze jej nie zastępują,

– według Dyrektora KIS własność trzeba uzyskać najpóźniej w terminie złożenia zeznania za rok wystawienia faktury; protokół odbioru i klucze jej nie zastępują, przy rozdzielności majątkowej każde z małżonków powinno finansować swoją część z własnego majątku i móc to udokumentować,

i móc to udokumentować, warto zadbać, aby z faktury i związanych z nią dokumentów wynikał dokładny zakres prac; jeśli opis na fakturze jest ogólny, pomocne mogą być protokoły lub załączniki określające wykonane roboty.

Interpretacja chroni wyłącznie małżonków, którzy o nią wystąpili, i tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny odpowiada opisowi z wniosku (art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej). Pokazuje jednak, jak organ odczytuje warunek własności, gdy przeniesienie własności przez dewelopera się przeciąga.

Podstawa prawna art. 5a pkt 18b i 18c, art. 26h ust. 1, 2, 4–6 i 10 oraz art. 30c ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

Powołana interpretacja

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 listopada 2026 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.804.2026.2.MBP