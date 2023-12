Boże Narodzenie 2023. Czy w tym roku w święta czujemy się bezpiecznie

Na pewno zdecydowanie bardziej niż przed rokiem, bo bezpieczniej niż w święta 2022 roku bezpieczniej dziś się czuje ponad 10 procent ankietowanych rodaków.

Nawet krótka nieobecność może stanowić powód do zmartwień dotyczących bezpieczeństwa mieszkania. Okres świąteczny to czas, w którym wiele osób decyduje się na podróże. Zazwyczaj są to niedługie wyjazdy w celu odwiedzenia rodziny czy znajomych.

Co powoduje niepokoje o bezpieczeństwo w święta

REKLAMA

Ponad połowa ankietowanych w badania pu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie firmy Netatmo, deklaruje, że w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu obawiają się niebezpiecznych zdarzeń.

Najwięcej, bo aż 66% uważa, że ich domy najbardziej zagrożone są w wakacje. Z kolei tylko 6% respondentów wskazuje na okres świąt Bożego Narodzenia jako czas, w którym odczuwają największy niepokój, opuszczając swoje miejsce zamieszkania. W zeszłym roku w podobnym badaniu było to 16% Polaków.

Według badanych, głównym zagrożeniem jest możliwość włamania, co potwierdziło aż 76% uczestników ankiety. Warto zaznaczyć, że ta odpowiedź nie wynika jedynie z powiązania świąt z fabułą kultowego filmu „Kevin sam w domu”, lecz stanowi realne obawy. Według danych Komendy Głównej Policji (KGP), od stycznia do sierpnia 2023 roku odnotowano w całym kraju blisko 40 tys. kradzieży z włamaniem.

Włamanie lub pożar to powód zmartwień

Ogólna liczba przestępstw przeciwko mieniu rośnie od kilku lat. Z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2018 roku było to 349 tys. przypadków, a w 2021 roku już 420 tys. Pomimo takich wyników, według danych Eurostatu, Polska jest w czołówce europejskich krajów z wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niską częstością przestępstw.

Na drugim miejscu pod kątem obaw znajduje się pożar (49%). Kolejno wskazywane przez respondentów są usterki instalacji (35%) oraz zalanie mieszkania (33%). Jak wynika z badania, podczas nieobecności aż 30% Polaków obawia się również wpływu burzy na pusty dom.

Poczucie bezpieczeństwa dają nowe technologie

REKLAMA

Mimo istniejących obaw dotyczących bezpieczeństwa mieszkań, jedynie 30% Polaków decyduje się na instalację systemu zabezpieczeń. To jednak o 5 punktów procentowych więcej niż w poprzednim roku. Ci, którzy podjęli tę decyzję, w większości przypadków (86%) uważają, że ich dom jest odpowiednio chroniony.

Coraz więcej osób w Polsce decyduje się na wykorzystanie urządzeń smart home przy zabezpieczaniu mieszkania. W niemal 60% systemów alarmowych i antywłamaniowych znajduje się co najmniej jedno inteligentne urządzenie, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z danymi z 2022 roku. Zastosowanie urządzeń smart home przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród 64% ankietowanych.