Rewolucja w programie Czyste Powietrze. Na pompy ciepła tych typów już nie dostaniesz zwrotu, a co z piecami na pellet i drewno

Czas pracy w 2024 roku. Znów przepracujemy osiem godzin dłużej, choć dni wolnych będzie tyle samo co w 2023 – jak to możliwe

Kalendarz może sporo namieszać w czasie pracy, o czym przekonujemy się nie tylko w latach przestępnych gdy pojawia się 29. dzień lutego. Tak jest i w 2024 roku, kiedy niespodziewanie mamy do przepracowania w rocznym bilansie osiem godzin dłużej niż rok wcześniej, ale o dziwo – tyle samo co w 2022 roku. ten sam kalendarz stwarza nam w 2024 roku wiele nieczęstych okazji do weekendowego wypoczynku trwającego nawet dziewięć dni. Wymaga to małej logistyki, odpowiednich zapisów już teraz w zakładowych planach urlopów, a być może nawet rezerwacji miejsc, które ten wypoczynek uczynią atrakcyjnym w sposób najlepszy z możliwych!