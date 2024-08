Co z wakacjami kredytowymi w 2025 r. i kto może skorzystać ze wsparcia jeszcze w 2024 r.?

z tytułu zawartej umowy kredytu hipotecznego, ponoszą koszt raty kapitałowo-odsetkowej kredytu, w wysokości przekraczającej 30% dochodów gospodarstwa domowego (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej troje dzieci (do 18 roku życia, gdy kontynuują naukę – do 25 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wiekowego) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD (rata do dochodu),