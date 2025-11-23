Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę

Wszystkie to mała przesada, trzy pierwsze, bo ostatnia z czterech niedziel tego miesiąca – 30 dnia jest bliska Nowego Roku więc nie ma potrzeby by była handlowa. Ale takie skumulowanie niedziel handlowych to doskonała okazja do zbadania jak by to było gdyby tak działo się każdego miesiąca, zwłaszcza że zdarzy się pierwszy raz od wielu lat i następny taki układ będzie za kolejny rok.

Dzisiejsza niedziela - 16.11.2025 r. to jednak wciąż niedziela z zakazem handlu. Listopad jest jednym z tych ubogich miesięcy, kiedy żadna z niedziel nie jest handlową i duże sklepy muszą być zamknięte do poniedziałku. Ale szybko zbliża się okres gdy każda niedziela będzie niedzielą handlową - jeden taki, wyjątkowy w roku.

REKLAMA

REKLAMA

Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: grudzień 2025 wzorem do powielenia

To można uznać za eksperyment bo taki przypadek zdarzy się po raz pierwszy od wielu lat. Od kiedy obowiązuje ustawa o zakazie handlu w niedzielę, w większość miesięcy roku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Jedynie przed świętami: Wielkanoc i Boże Narodzenie, kalendarz handlowy długo przewidywał dwie niedziele handlowe w grudniu i w marcu lub kwietniu, w zależności w którym miesiącu wypadała Wielkanoc.

Dopiero teraz uległo to zmianie mocą ustawy uchwalonej w 2024 roku i począwszy od 2025 r. w grudniu będę trzy niedziele handlowe. Trzecia to rekompensata za dopisanie na liście dni ustawowo wolnych od pracy Wigilii.

Niedziela handlowa 07.12.2025: jakimi promocjami handlowcy przyciągną klientów

To pierwsza po niemal czterech miesiącach niedziela, w którą nie obowiązuje zakaz handlu, a więc otwarte są wszystkie sklepy. Poprzednia taka była aż w sierpniu, dokładnie ostatniego dnia tego miesiąca czyli 31.08.2025.

Dla większości Polaków z pewnością to jeszcze zbyt wcześnie na prawdziwe przedświąteczne zakupy, ale z pewnością handlowcy postarają się – przed odpowiednią politykę promocji, zachęt i działania PR – by wielu z nich w tym roku zmieniło zdanie. W końcu zarówno prezenty jak i wiele trwałych artykułów spożywczych niezbędnych do odpowiedniego przygotowania wigilijnego i świątecznego stołu można nabyć wcześniej, zwłaszcza gdy ceny zakupu są odpowiednio atrakcyjne.

Przykładem mogą tu być akcje sieci dyskontów Biedronka czy Lidl dotyczące chociażby najszybciej drożejących produktów takich jak kawa czy oliwa. Promocje typu druga 60 proc. taniej, co w praktyce oznacza obniżkę ceny każdego kupowanego produktu o 30 procent stosowane są powszechnie od kilku miesięcy.

Można więc oczekiwać, że w niedziele handlowe w grudniu nastąpi wręcz ich kumulacja – bo praktyka pokazała, jak skuteczne jest to narzędzie w przyciąganiu klientów do sklepów w pożądanym dla handlowców terminie

REKLAMA

Niedziela handlowa 14.12.2025

To ta niedziela, która w ostatnich latach była pierwszą po długiej przerwie i skupiała na sobie uwagę wszystkich, którzy co do zasady przygotowania do świąt zaczynają wcześniej, by nie odkładać obowiązków na ostatnią chwilę i jak najwcześniej zająć się wypoczynkiem. Teraz jest drugą z kolei niedzielą bez zakazu handlu w grudniu, ale najprawdopodobniej będzie pierwszą z trzech pod względem popularności.

Przemawia za tym wiele argumentów. Po pierwsze już bardzo realna bliskość świąt. Co prawda na kupowanie karpia jest jeszcze za wcześnie, ale już np. niektóre wędliny czy mięsa typu gęś czy perliczka, jeśli mają być serwowane na świątecznym stole a dostępne są w wersji , mrożonej dla amatorów takich delikatesów będą na tyle atrakcyjnym asortymentem, że ściągną ich na niedzielne zakupy do wytypowanych sklepów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To samo dotyczy produktów do pieczenia ciasta czy przygotowania deserów. Zresztą także wszelkie inne produkty, o ile będą w promocji z pewnością zachęcą miliony klientów do robienia zakupów.

Niedziela 14 grudnia to też dobry czas na zrobienie już zakupów na prezenty pod choinkę. W tej sytuacji na szczególnie dużą frekwencję mogą liczyć galerie handlowe i centra handlowe znajdujące się w miastach mniejszych niż największe metropolie.

Niedziela handlowa 21.12.2025

Niedziela poprzedzająca bezpośrednio święta Bożego Narodzenia zawsze, w każdym systemie była niedzielą handlową, podobnie jak handlową jest każda Niedziela Palmowa przed Wielkanocą. Nie inaczej będzie teraz po zmianach wprowadzonych w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.

Jednak planując największe zakupy na ten termin trzeba mieć świadomość, że to będą zakupy w tłoku i długiej kolejce do kas. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej będzie zakupy przesunąć na poniedziałek 22 grudnia – dokładnie tak jak to robimy gdy niedziela jest nie handlowa, ale z zakazem handlu i czynne są tylko małe sklepy.

Wszystkie niedziele handlowe: co z dniami wolnymi w grudniu dla pracowników handlu

To będzie też test dla systemu pracy pracowników w handlu. Zwolennicy przywrócenia niedziel handlowych – nawet jeśli nie wszystkich, to więcej niż siedmiu w całym roku – w projektowanych zmianach prawa dawali handlowcom gwarancję wolnych od pracy niedziel – przynajmniej dwóch a za pracę w niedzielę podwójne wynagrodzenie oraz gwarancję dnia wolnego w tygodniu.

Kumulacja trzech niedziel handlowych w jednym miesiącu i to w tak newralgicznym jak grudzień, miesiąc świąt rodzinnych i dodatkowych domowych obowiązków będzie doskonałym sprawdzianem jak to zadziała w praktyce.

To przede wszystkim dobra widomość dla studentów i innych osób chcących dorobić czy zarobić dzięki dużemu zapotrzebowaniu na zastępstwa. Taki system działał powszechnie przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, na którym właśnie najwięcej stracili studenci.

Teraz choć jednorazowo, le skutecznie znów dostaną szansę na zarobek i także mogą posłużyć jako medium do badań jak mógłby funkcjonować system, w którym w każdym miesiącu byłyby może nie wszystkie niedziele handlowe, ale dwie a może i więcej.