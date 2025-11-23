REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę

Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 listopada 2025, 05:32
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu? A przynajmniej trzy z czterech, czy to możliwe
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu? A przynajmniej trzy z czterech, czy to możliwe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wszystkie to mała przesada, trzy pierwsze, bo ostatnia z czterech niedziel tego miesiąca – 30 dnia jest bliska Nowego Roku więc nie ma potrzeby by była handlowa. Ale takie skumulowanie niedziel handlowych to doskonała okazja do zbadania jak by to było gdyby tak działo się każdego miesiąca, zwłaszcza że zdarzy się pierwszy raz od wielu lat i następny taki układ będzie za kolejny rok.

Dzisiejsza niedziela - 16.11.2025 r. to jednak wciąż niedziela z zakazem handlu. Listopad jest jednym z tych ubogich miesięcy, kiedy żadna z niedziel nie jest handlową i duże sklepy muszą być zamknięte do poniedziałku. Ale szybko zbliża się okres gdy każda niedziela będzie niedzielą handlową - jeden taki, wyjątkowy w roku.

REKLAMA

REKLAMA

Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: grudzień 2025 wzorem do powielenia

To można uznać za eksperyment bo taki przypadek zdarzy się po raz pierwszy od wielu lat. Od kiedy obowiązuje ustawa o zakazie handlu w niedzielę, w większość miesięcy roku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Jedynie przed świętami: Wielkanoc i Boże Narodzenie, kalendarz handlowy długo przewidywał dwie niedziele handlowe w grudniu i w marcu lub kwietniu, w zależności w którym miesiącu wypadała Wielkanoc.
Dopiero teraz uległo to zmianie mocą ustawy uchwalonej w 2024 roku i począwszy od 2025 r. w grudniu będę trzy niedziele handlowe. Trzecia to rekompensata za dopisanie na liście dni ustawowo wolnych od pracy Wigilii.

Niedziela handlowa 07.12.2025: jakimi promocjami handlowcy przyciągną klientów

To pierwsza po niemal czterech miesiącach niedziela, w którą nie obowiązuje zakaz handlu, a więc otwarte są wszystkie sklepy. Poprzednia taka była aż w sierpniu, dokładnie ostatniego dnia tego miesiąca czyli 31.08.2025.
Dla większości Polaków z pewnością to jeszcze zbyt wcześnie na prawdziwe przedświąteczne zakupy, ale z pewnością handlowcy postarają się – przed odpowiednią politykę promocji, zachęt i działania PR – by wielu z nich w tym roku zmieniło zdanie. W końcu zarówno prezenty jak i wiele trwałych artykułów spożywczych niezbędnych do odpowiedniego przygotowania wigilijnego i świątecznego stołu można nabyć wcześniej, zwłaszcza gdy ceny zakupu są odpowiednio atrakcyjne.

Przykładem mogą tu być akcje sieci dyskontów Biedronka czy Lidl dotyczące chociażby najszybciej drożejących produktów takich jak kawa czy oliwa. Promocje typu druga 60 proc. taniej, co w praktyce oznacza obniżkę ceny każdego kupowanego produktu o 30 procent stosowane są powszechnie od kilku miesięcy.
Można więc oczekiwać, że w niedziele handlowe w grudniu nastąpi wręcz ich kumulacja – bo praktyka pokazała, jak skuteczne jest to narzędzie w przyciąganiu klientów do sklepów w pożądanym dla handlowców terminie

REKLAMA

Niedziela handlowa 14.12.2025

To ta niedziela, która w ostatnich latach była pierwszą po długiej przerwie i skupiała na sobie uwagę wszystkich, którzy co do zasady przygotowania do świąt zaczynają wcześniej, by nie odkładać obowiązków na ostatnią chwilę i jak najwcześniej zająć się wypoczynkiem. Teraz jest drugą z kolei niedzielą bez zakazu handlu w grudniu, ale najprawdopodobniej będzie pierwszą z trzech pod względem popularności.
Przemawia za tym wiele argumentów. Po pierwsze już bardzo realna bliskość świąt. Co prawda na kupowanie karpia jest jeszcze za wcześnie, ale już np. niektóre wędliny czy mięsa typu gęś czy perliczka, jeśli mają być serwowane na świątecznym stole a dostępne są w wersji , mrożonej dla amatorów takich delikatesów będą na tyle atrakcyjnym asortymentem, że ściągną ich na niedzielne zakupy do wytypowanych sklepów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To samo dotyczy produktów do pieczenia ciasta czy przygotowania deserów. Zresztą także wszelkie inne produkty, o ile będą w promocji z pewnością zachęcą miliony klientów do robienia zakupów.
Niedziela 14 grudnia to też dobry czas na zrobienie już zakupów na prezenty pod choinkę. W tej sytuacji na szczególnie dużą frekwencję mogą liczyć galerie handlowe i centra handlowe znajdujące się w miastach mniejszych niż największe metropolie.

Niedziela handlowa 21.12.2025

Niedziela poprzedzająca bezpośrednio święta Bożego Narodzenia zawsze, w każdym systemie była niedzielą handlową, podobnie jak handlową jest każda Niedziela Palmowa przed Wielkanocą. Nie inaczej będzie teraz po zmianach wprowadzonych w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.
Jednak planując największe zakupy na ten termin trzeba mieć świadomość, że to będą zakupy w tłoku i długiej kolejce do kas. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej będzie zakupy przesunąć na poniedziałek 22 grudnia – dokładnie tak jak to robimy gdy niedziela jest nie handlowa, ale z zakazem handlu i czynne są tylko małe sklepy.

Wszystkie niedziele handlowe: co z dniami wolnymi w grudniu dla pracowników handlu

To będzie też test dla systemu pracy pracowników w handlu. Zwolennicy przywrócenia niedziel handlowych – nawet jeśli nie wszystkich, to więcej niż siedmiu w całym roku – w projektowanych zmianach prawa dawali handlowcom gwarancję wolnych od pracy niedziel – przynajmniej dwóch a za pracę w niedzielę podwójne wynagrodzenie oraz gwarancję dnia wolnego w tygodniu.
Kumulacja trzech niedziel handlowych w jednym miesiącu i to w tak newralgicznym jak grudzień, miesiąc świąt rodzinnych i dodatkowych domowych obowiązków będzie doskonałym sprawdzianem jak to zadziała w praktyce.

To przede wszystkim dobra widomość dla studentów i innych osób chcących dorobić czy zarobić dzięki dużemu zapotrzebowaniu na zastępstwa. Taki system działał powszechnie przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, na którym właśnie najwięcej stracili studenci.
Teraz choć jednorazowo, le skutecznie znów dostaną szansę na zarobek i także mogą posłużyć jako medium do badań jak mógłby funkcjonować system, w którym w każdym miesiącu byłyby może nie wszystkie niedziele handlowe, ale dwie a może i więcej.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
23 lis 2025

Były rozmowy, były apele… po latach oczekiwań wreszcie pojawiło się świadczenie, które nie tylko zasila domowy budżet, lecz przede wszystkim daje dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poczucie sprawczości i realnego wsparcia. To ponad 4 tysiące złotych, co miesiąc. Najnowsza tura wypłat ruszy w grudniu.
Wysokie świadczenie z ZUS! 4173 zł czeka na osoby, które ukończyły 56 lat
23 lis 2025

Świadczenie kompensacyjne stanowi możliwość dla osób, które osiągnęły wymagany staż pracy i ukończyły 56. rok życia. Warto jednak pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie przyznaje tych środków wszystkim grupom zawodowym, a jego wysokość może się różnić. Kto w takim razie ma szansę na otrzymanie tej wypłaty? Oto szczegóły.

Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
22 lis 2025

24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?
Po 50. roku życia możesz mieć dożywotnie zniżki w sklepach i usługach, bez względu na dochód. Mało kto wie, że wystarczy spełnić jeden warunek
22 lis 2025

Wielu osobom wydaje się, że zniżki na zakupy są zarezerwowane dla rodzin z małymi dziećmi albo dla seniorów po 60. roku życia. Tymczasem istnieje uprawnienie, które pozwala korzystać z rabatów nawet po 40., 50. czy 70. roku życia i to do końca życia, niezależnie od dochodu. Skorzystać może każdy, kto spełnił jeden warunek, a wiele osób spełnia go zupełnie nieświadomie.

REKLAMA

Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym? W tym zakresie obowiązują przepisy szczególne. Co przewidują?
22 lis 2025

Dni wolne na dziecko dla nauczycieli. Jak prawidłowo z nich korzystać? Prawa nauczycieli uregulowano w Karcie Nauczyciela, ale czy to oznacza, że nie można stosować Kodeksu pracy, który przewiduje korzystniejsze rozwiązania?
Czy pracować zdalnie trzeba z domu? Czy pracodawca może się nie zgodzić na zmianę miejsca pracy zdalnej?
22 lis 2025

Czy pracę zdalną można wykonywać tylko z domu, czy pracodawca może zgodzić się na wykonywanie jej również w innym miejscu? Zasady tej formy współpracy wciąż budzą wątpliwości, a stosunki pracodawców i pracowników bywają na tej linii napięte.
Nowe spadki bez podatku? Sejm usuwa pułapkę, przez którą Polacy latami tracili majątek po bliskich
22 lis 2025

Przez lata tysiące Polaków płaciło podatek od spadku tylko dlatego, że nie wiedzieli, iż ich sprawa w sądzie już się zakończyła. Urząd skarbowy naliczał daninę nawet wtedy, gdy obywatel nie miał szans dowiedzieć się o biegu terminów. Sejm właśnie przyjął zmianę, która ma zamknąć jedną z najbardziej niesprawiedliwych pułapek w polskim prawie. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, spadkobiercy wreszcie przestaną odpowiadać za błędy systemu.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
22 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego zmieni się radykalnie. Niższy próg punktowy, wyższe kwoty, nawet do 4327 zł miesięcznie, oraz szersze uwzględnienie chorób przewlekłych sprawią, że realną szansę na pomoc otrzymają osoby, które do tej pory były poza systemem. Jednocześnie rosnące kolejki w WZON i problemy z punktacją pokazują, że wniosek warto złożyć jak najszybciej, by nie stracić miesięcy wypłat.

REKLAMA

Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
22 lis 2025

Skarbówka i banki przez cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z fiskusem? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.
Nadchodzą wielkie zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Takiej rewolucji w Polsce jeszcze nie było
23 lis 2025

Ludzkich prochów nie trzeba będzie przechowywać w urnie? Można je będzie rozsypać na przykład w przydomowym ogrodzie, lesie lub parku? Czy w Polsce nadchodzi prawdziwa rewolucja w pochówku? Senatorowie już rozpatrzyli petycję w tej sprawie. Czy dojdzie do przełomowej zmiany w przepisach prawa? W proponowanych rozwiązanych resort zdrowia nie dopatrzyło się zagrożenia epidemiologicznego, jednak będą się musiały wypowiedzieć musiały jeszcze cztery inne ministerstwa. To niejedyna zmiana. Szykuje się jeszcze rewolucja na cmentarzach. Chodzi o miliony złotych do zwrotu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA