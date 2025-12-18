REKLAMA

Ceny energii w 2026 r. Mniej za prąd ale więcej za dystrybucję - w sumie 3% drożej dla gospodarstw domowych. 495,16 zł netto za 1 MWh od 1 stycznia

Ceny energii w 2026 r. Mniej za prąd ale więcej za dystrybucję - w sumie 3% drożej dla gospodarstw domowych. 495,16 zł netto za 1 MWh od 1 stycznia

18 grudnia 2025, 09:17
Energia licznik elektryczny energii prąd kWh
Niższa cena za prąd ale wyższa za dystrybucję w 2026 roku - w sumie +3% drożej dla gospodarstw domowych. 495,16 zł netto za 1 MWh od 1 stycznia
Prezes URE w dniu 17 grudnia br zatwierdził taryfy na 2026 r. na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz taryfy pięciu największym dystrybutorom (PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator) energii elektrycznej. Średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł netto za 1 MWh. A zatem będzie ona niższa o ok. 14 proc. w porównaniu do cen z taryf zatwierdzonych na IV kwartał 2025 r. i ok. 1 proc. od tzw. ceny „mrożonej” obowiązującej w 2025 r. (500 zł netto za 1 MWh). Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez URE są cenami bez VAT i akcyzy.

Taryfy na sprzedaż energii elektrycznej są zatwierdzane przez Prezesa URE przede wszystkim dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej są zatwierdzane dla wszystkich grup taryfowych, w tym przedsiębiorstw.

Niższa cena za prąd ale wyższa za dystrybucję - w sumie +3% drożej. Jak zmienią się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

URE wyjaśnia, że na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się koszty zakupu energii elektrycznej oraz koszty jej dystrybucji (transportu).

W związku ze spadkami cen na rynku hurtowym w stosunku do cen z kontraktów długoterminowych zawieranych w 2024 roku, ceny energii elektrycznej w taryfach sprzedawców na 2026 r., zatwierdzone przez Prezesa URE, są niższe w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2025 r. - i wyniosły średnio 495,16 zł/MWh. Co oznacza spadek o ok. 14 proc. w porównaniu do cen z taryf zatwierdzonych na IV kwartał 2025 r. i ok. 1 proc. do ceny mrożonej.

Ale w zakresie taryfy dystrybucyjnej nastąpił wzrost średnio o 9,36 proc. (o ok. 28 zł/MWh), w porównaniu z taryfą na 2025 r. Jest to związane z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową w naszym kraju. Dodatkowo, na poziom taryf dystrybucyjnych ma wpływ taryfa przesyłowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych (operatora systemu przesyłowego) oraz inflacja.

W taryfie na dystrybucję na 2026 r. w większości przedsiębiorstw stawki własne pozostały na dotychczasowym poziomie lub wzrosły poniżej inflacji. Natomiast stawki uwzględniające dodatkowe opłaty zawarte na rachunku gospodarstwa domowego (np. na opłaty takie jak kogeneracyjna, mocowa, OZE, jakościowa), wzrosły średnio o ok. 7,6 proc.

Blisko 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Dla gospodarstw domowych o takim zużyciu średni miesięczny wzrost na rachunku wyniesie ok. 3 proc., czyli na poziomie inflacji.

Co składa się na taryfę za dystrybucję energii elektrycznej?

URE wyjaśnia, że stawki opłat zawarte w taryfach zatwierdzonych operatorom systemów dystrybucyjnych kalkulowane są m.in. na podstawie kosztów prowadzenia przez nich działalności koncesjonowanej. W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa i wyszczególnione na rachunku za energię elektryczną pobierane przez dystrybutorów:

1) stawka opłaty kogeneracyjnej, wyniesie 3 zł/MWh. Opłata ta związana jest z systemem wsparcia dla energii produkowanej w procesie kogeneracji,
2) stawka opłaty mocowej – dla grupy odbiorców zużywających od 1,2 MWh do 2,8 MWh wyniesie 17,18 zł/mc. Opłata mocowa ma na celu finansowanie bezpieczeństwa energetycznego. To mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci. Głównym uzasadnieniem wprowadzenia tej opłaty była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
3) opłata OZE – wyniesie 7,3 zł/MWh. Celem jej wprowadzenia było wsparcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania mechanizmów, które pomagają w zapewnieniu odpowiednio wysokich udziałów „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym,
4) stawka jakościowa – wyniesie 0,0331 zł/kWh. To opłata na rzecz PSE za korzystanie z systemu elektroenergetycznego.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Koniec zamrożenia cen prądu

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. A zatem 31 grudnia 2025 r. kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł netto za 1 MWh.

Nowa taryfa dla Polskiej Spółki Gazownictwa na dystrybucję paliw gazowych w 2026 r.

Prezes URE zatwierdził także nową taryfę na dystrybucję paliw gazowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Nowa taryfa przewiduje spadek stawek opłat dystrybucyjnych średnio o ok. 1,7 proc. w stosunku do stawek zatwierdzonych w taryfie obowiązującej w 2025 r. (z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego).

Jednocześnie - jak podano - w pierwszej połowie przyszłego roku w dalszym ciągu będzie obowiązywała taryfa PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu zatwierdzona w maju 2025 r.

W konsekwencji od 1 stycznia 2026 r. dla odbiorców stosujących nową taryfę PSG oraz nadal obowiązującą taryfę PGNiG OD będzie to oznaczało niewielki spadek opłat w stosunku do obecnych: 0,63 proc. dla odbiorców z grupy W-1.1., o 0,50 proc. dla odbiorców z grupy W-2.1., o 0,50 proc. dla odbiorców z grupy W-3.6. (
PAP Biznes)
pel/ asa/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Infor.pl
