REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Zima 2026 to realny test dla pomp ciepła w Polsce: co już z niego wiadomo

Zima 2026 to realny test dla pomp ciepła w Polsce: co już z niego wiadomo

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 13:48
[Data aktualizacji 28 stycznia 2026, 11:12]
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Pompa ciepła w starym domu z grzejnikami - czy to działa
Po sezonie grzewczym użytkownik pompy ciepła pamięta, czy w domu było ciepło, czy system działał bez ingerencji i czy rachunki były przewidywalne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć to nie mróz ekstremalny, właśnie wtedy pompy ciepła przechodzą prawdziwy test. Nie w styczniowym mrozie rzędu –20°C, który pojawia się na chwilę i równie szybko znika, lecz przy około –7°C. To wtedy urządzenie pracuje długo, intensywnie i bez taryfy ulgowej.

Pierwsze zimne noce zawsze wyglądają podobnie. Temperatura spada poniżej zera, instalacja grzewcza przechodzi z trybu komfortowego w tryb ciągłej pracy, a pompa ciepła po tygodniach spokojnego modulowania zaczyna pokazywać swój prawdziwy charakter.

REKLAMA

REKLAMA

Pompa ciepła: w jaki sposób przechodzi zimowy test

Nie jest to temperatura ekstremalna, lecz codzienna, powtarzająca się w większości zim w Europie Środkowej. Przy tej wartości większość budynków potrzebuje niemal pełnej mocy grzewczej, a system nie może już liczyć na łagodność pogody ani na margines wynikający z przewymiarowania. –7°C stało się więc w rozmowach inżynierskich punktem odniesienia — nie marketingowym, lecz projektowym.
- Temperatura na poziomie minus siedmiu to moment, w którym pompa ciepła przestaje korzystać z marginesów bezpieczeństwa, a zaczyna pracować dokładnie w takim zakresie, do jakiego została zaprojektowana - mówi Andrzej Dragan, Manager Działu Pomp Ciepła w KERMI.
W tym punkcie sezonu grzewczego zapotrzebowanie cieplne budynku spotyka się z fizycznymi ograniczeniami wymienników i sprężarki. Algorytmy sterowania nie mają już przestrzeni na korekty „w tle”. Każda decyzja - o mocy, przepływie czy cyklu odszraniania ma realne konsekwencje w kilowatogodzinach, a nie w symulacjach.

Modernizacje budynków jako prawdziwy test jakości

Szczególnie widać to w modernizacjach budynków z lat 80. i 90., gdzie instalacje grzejnikowe wymagają wyższych temperatur zasilania.
Pompa ciepła zaprojektowana wyłącznie pod warunki laboratoryjne zaczyna wtedy improwizować. Pompa zaprojektowana pod –7°C po prostu robi to, do czego została stworzona.

- Premium nie polega na tym, że urządzenie osiąga wysoką moc przez chwilę. Premium polega na tym, że potrafi ją utrzymać stabilnie przez tysiące godzin pracy - podkreśla Andrzej Dragan.
W tym kontekście kluczowy staje się temat defrostu. Odszranianie parownika jest procesem fizycznie nieuniknionym w pompach powietrze–woda.
Nawet cienka warstwa szronu może ograniczyć wymianę ciepła o 10–15%. W prostych systemach defrost jest reakcją, gdy czujnik wykryje spadek ΔT między parownikiem a powietrzem, algorytm inicjuje cykl odszraniania.
Skutek: chwilowy spadek temperatury wody i wyższe zużycie energii.

REKLAMA

Rozwiązania klasy premium traktują defrost strategicznie. Analizują historię pracy parownika, wilgotność i przepływ powietrza, inicjując odszranianie wcześniej, krócej i rzadziej.
- Efekt jest subtelny, ale znaczący - defrost staje się niemal niezauważalny, a zużycie energii minimalne. „Najlepszy defrost to taki, którego użytkownik nigdy nie zauważy. Ani w komforcie, ani na rachunku - mówi Andrzej Dragan.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W skali sezonu różnica kilku cykli defrostu przekłada się na dziesiątki godzin stabilnej pracy, mniejsze obciążenie sprężarki i realne oszczędności.
Po pierwszym sezonie użytkownik nie pamięta wartości COP ani klasy energetycznej. Pamięta, czy w domu było ciepło, czy system działał bez ingerencji i czy rachunki były przewidywalne.

Zimowy test pompy ciepła: cisza jako wskaźnik jakości systemu

Cisza jest pierwszym sygnałem jakości. Brak nerwowych zmian obrotów, brak hałasu nocnego, brak sygnałów, że urządzenie próbuje nadrabiać pracę - to efekt stabilnej regulacji i przemyślanej architektury systemu. Za ciszą idzie stabilność, a za nią przewidywalność - najwyższa wartość w systemach premium.

- Najlepszy system grzewczy to taki, który przestaje być tematem rozmów po pierwszej zimie - podsumowuje Andrzej Dragan.
Pompy ciepła klasy premium nie wygrywają rankingów jednym parametrem. Wygrywają tam, gdzie parametry się kończą — przy –7°C, w trakcie defrostu i w codziennej, cichej pracy. To różnica między urządzeniem, które działa, a systemem, który bierze odpowiedzialność za komfort przez kolejne kilkanaście lat.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
28 sty 2026

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!
Depresja a renta z ZUS. Kiedy choroba daje prawo do świadczeń i orzeczenia
28 sty 2026

Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

REKLAMA

Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.
Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić
28 sty 2026

ZUS udostępnił dane dotyczące korzyści płynących z opóźnienia przejścia na emeryturę. Wynika z nich, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego znacząco podnosi wysokość wypłat. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo przez kilka nadprogramowych lat pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie pierwotnej kwoty świadczenia.
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
28 sty 2026

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
28 sty 2026

Masz znaczny stopień niepełnosprawności, a urząd odmówił wypłaty? W 2026 roku sam stopień to za mało. O tym, czy dostaniesz pieniądze decydują punkty 5, 6, 7 i 8. Wyjaśniamy, jak jeden brakujący wpis potrafi zablokować pomoc i jakich błędów unikać na komisji.

REKLAMA

Nowa ustawa ma wzmocnić prawa kupujących mieszkania. Rząd stawia na przejrzystość rynku deweloperskiego
28 sty 2026

Zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości oraz wzmocnienie ochrony nabywców mieszkań – to główne cele projektu nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Regulacja została wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]
28 sty 2026

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA