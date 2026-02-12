REKLAMA

Tanio już było. Ile kosztuje remont przeciętnego mieszkania?

Tanio już było. Ile kosztuje remont przeciętnego mieszkania?

12 lutego 2026, 13:13

Po zimie jak co roku Polacy rzucą się w wir remontów. Eksperci Rankomat.pl policzyli koszt gruntownego wyremontowania mieszkania 45 m2 z podziałem na pomieszczenia oraz wydatki na materiały i fachowców. Ogólnie jest drożej niż przed rokiem. Jakie kwoty należy przygotować na remont?

Remont mieszkania - analiza

Analiza Rankomat.pl opiera się na wyliczeniach portalu kb.pl, ale dodatkowo sumuje oddzielnie koszty materiałów i koszty robocizny. Z całego budżetu remontowego 67 tys. zł 65% kosztów stanowią materiały budowlane i wyposażenie, a pozostałe 35% robocizna. Stawki fachowców przedstawiają wartości uśrednione, dlatego w poszczególnych regionach Polski mogą się różnić (np. Warszawa a Bieszczady). Podobnie materiały, które są nowe, ale pochodzą z niższej półki cenowej, mogą mieć inną wartość z uwagi na promocje, końcówki serii czy inne akcje marketingowe.

Wyliczenia nie zawierają niektórych kosztów, jak przesyłki, transport czy wywóz gruzu, dlatego na dodatkowe i nieprzewidziane wydatki należy posiadać budżet w wysokości 10-15% ogólnych kosztów remontu.

Remont mieszkania w 2026 roku

Koszt remontu mieszkania

INFOR

Najdroższy jest remont kuchni

Największy koszt w remontowanym mieszkaniu 45 m2 stanowi kuchnia. Urządzenie takiego pomieszczenia o powierzchni 10 m2 oznacza łączny wydatek w wysokości 26 736 zł razem z robocizną. To aż 40 proc. całego budżetu remontowego.

Same materiały kosztują 19 080 zł, z czego najwięcej meble na wymiar (4 metry bieżące) ze sprzętem AGD za ponad 15 tys. zł. Rachunek można obniżyć wybierając gotowe segmenty meblowe, ale takie rozwiązanie nie znajdzie w zastosowaniach w każdej remontowanej kuchni z uwagi na parametry pomieszczenia. Płytki ścienne i podłogowe to kolejne 2 tys. zł.

Wynagrodzenie dla fachowców przekracza 7,5 tys. zł. Na tę kwotę składają się głównie położenie płytek podłogowych i ściennych (ponad 4 tys. zł) oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej za prawie 1,8 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Remont kuchni jest najdroższy

Koszt remontu kuchni

INFOR

Remont łazienki - najdroższy jest fachowiec

Rachunek za remont łazienki 6 m2 będzie niższy od kuchni. Tu jednak fachowiec zainkasuje średnio 10 992 zł, a materiały będą kosztować 7036 zł. Tym samym wyremontowanie łazienki jest kosztowniejsze od zakupu płytek i armatury sanitarnej razem wziętych.

Z materiałów najdroższym pojedynczym wydatkiem są urządzenia sanitarne – kabina prysznicowa, brodzik, bateria prysznicowa, kompakt WC, umywalka, bateria umywalkowa i szafka pod umywalkę, razem to 3 738 zł.

Z prac montażowych najwięcej trzeba wydać na wymianę hydrauliki (3 591 zł) i układanie płytek na ścianie (3 372 zł), a połowę tego na założenie sanitariatu (1 711 zł) i położenie płytek na podłodze (1 582 zł).

Remont łazienki w 2026 r.

Koszt remontu łazienki

INFOR

Ile kosztuje remont salonu?

Salon to dość tanie pomieszczenie do remontu w przeliczeniu na metr kwadratowy. Poziom skomplikowania jest również znacznie mniejszy w porównaniu z kuchnią czy łazienką. Remont pokoju o powierzchni 15 m2 kosztuje w 2026 roku prawie 13 tys. zł.

W salonie materiały remontowe pochłoną kwotę 10 186 zł, a robocizna znacznie mniej, bo 2 670 zł, z czego niemal połowę stanowi wynagrodzenie za położenie paneli podłogowych na powierzchni 15 m2.

Największym wydatkiem jest wyposażenie. Za sofę, fotel, meble pod telewizor, stolik kawowy i regał trzeba zapłacić łącznie prawie 7,5 tys. zł w opcji niskobudżetowej.

Remont salonu w 2026 r.

Koszt remontu salonu

INFOR

Ile wydamy na remont sypialni

Sypialnię 10 m2 można wyremontować łącznie za nieco ponad 7 tys. zł, z czego 5,5 tys. zł pochłoną materiały, a resztę koszty robocizny.

W tym pomieszczeniu główny wydatek skupia się wokół łóżka dla 2 osób, materaca, stolika nocnego i szafy wolnostojącej. Razem niedrogie wyposażenie kosztuje ponad 3,7 tys. zł. Zakup paneli podłogowych i drzwi z ościeżnicą to kolejne 1,4 tys. zł.

Koszty montażowe rozkładają się niemal po równo między drzwi i oświetlenie. Powyżej 500 zł trzeba zapłacić za pomalowanie sypialni, a drugie tyle za położenie paneli na 10 metrach kwadratowych.

Remont sypialni w 2026 r.

Koszt remontu sypialni

INFOR

Korytarz jest tańszy

Korytarz o powierzchni 4 m2 to najtańsza pozycja w remoncie mieszkania. Planując remont tego pomieszczenia można zamknąć się w budżecie do 2 tys. zł, o ile wyposażenie typu szafka na buty, wieszak na ubrania czy lustro będą pochodzić z niższej półki cenowej. Największy koszt wszystkich materiałów (1 281 zł) stanowią właśnie te elementy za sumę prawie 700 zł. Prawie połowę mniej panele podłogowe na 4 m2.

Fachowiec za remont korytarza weźmie ok. 800 zł, z czego prawie połowę za samo położenie paneli.

Remont korytarza w 2026 r.

Koszty remontu korytarza

INFOR

Zabezpieczenie mieszkania po remoncie

Remont mieszkania to inwestycja, która automatycznie podnosi wartość nieruchomości. Warto o tym pamiętać również przy okazji ubezpieczenia. W polisie mieszkaniowej należy uwzględnić poniesione koszty, tak aby w razie szkody całkowitej odzyskać włożone środki — nierzadko pochodzące z kredytu gotówkowego.

Warto pamiętać, że w istniejącej już polisie można zmienić sumę ubezpieczenia w rocznicę umowy lub po jej wygaśnięciu. Dla sprawnego oszacowania strat i szybkiej wypłaty odszkodowania należy również zachować wszystkie rachunki i faktury związane z remontem.

- Zakładając, że mamy mieszkanie o powierzchni 45 m² warte pół miliona złotych według lokalnych cen rynkowych, najtańsze przykładowe ubezpieczenie obejmujące wyposażenie od kradzieży kosztuje od 230 zł rocznie. Jeśli wykonamy w mieszkaniu remont za 67 tys. zł, wartość nieruchomości wzrośnie do ok. 570 tys. zł. Wzrośnie też cena polisy, ale minimalnie, bo najtańsza będzie kosztować od 260 zł rocznie przy identycznym zakresie ochrony — mówi Ewelina Ratajczak, specjalistka ubezpieczeń, rankomat.pl

Źródło: INFOR
Infor.pl
