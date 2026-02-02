REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ubezpieczenia komunikacyjne: Zaoszczędzisz 500 zł, ale możesz stracić kilkaset tysięcy - nie opłaca się

Ubezpieczenia komunikacyjne: Zaoszczędzisz 500 zł, ale możesz stracić kilkaset tysięcy - nie opłaca się

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 14:24
[Data aktualizacji 02 lutego 2026, 14:31]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
wypadek drogowy kolizja ubezpieczenie komunikacyjne OC AC assistance PZU Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie kara ryzyko
Ubezpieczenia komunikacyjne: Zaoszczędzisz 500 zł, ale możesz stracić kilkaset tysięcy - nie opłaca się
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W razie braku obowiązkowej polisy OC kierowca zapłaci nie tylko karę za brak ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania kolizji musi też z własnej kieszeni zwrócić koszty odszkodowań, które wypłacił za niego poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG: Nie warto oszczędzać na polisie OC

Koszty braku polisy mogą się okazać zawrotne. Średnia szkoda z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego wynosi ponad 12 tys. złotych – przypominają eksperci z okazji Międzynarodowego Dnia Ubezpieczenia Samochodu, który co roku obchodzony jest 1 lutego.

REKLAMA

REKLAMA

W tym roku za brak OC dla samochodu osobowego grozi od 1,9 tys. zł do 9,6 tys. zł kary nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), w zależności od długości przerwy w ciągłości polisy. Wysokie kary nie odstraszają jednak niektórych kierowców.

– Nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest posiadanie obowiązkowego OC. Świadczy o tym chociażby fakt, że UFG co roku ujawnia około 300 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Tymczasem komunikacyjne OC, które kosztuje w Polsce średnio kilkaset złotych, chroni nie tylko poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, ale także sprawców wypadków przed często bardzo dotkliwymi konsekwencjami finansowymi ich błędów – mówi agencji Newseria Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU.

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w III kwartale 2025 roku średnia składka OC komunikacyjnego na krajowym rynku wynosiła 553 zł. Natomiast średnia szkoda z tego typu polis przekroczyła wartość 12 tys. zł. Łącznie odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC wyniosły w III kwartale ubiegłego roku 9,4 mld zł.

REKLAMA

Zwykła kolizja drogowa może kosztować kilkaset tys. złotych

Dane PZU wskazują, że w ubiegłym roku najczęstszymi przyczynami szkód z polis OC klientów zakładu były:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • kolizje w ruchu ulicznym (58 proc. obsłużonych spraw),
  • uszkodzenia innego pojazdu podczas parkowania (23 proc.).

– Zdarza się, że wypłacamy z jednego zdarzenia około kilkuset tysięcy złotych. Mam tu na myśli zwykłe kolizje drogowe, a nie spektakularne wypadki z ofiarami śmiertelnymi – mówi Tomasz Tarkowski.

Jedna z najwyższych wypłat PZU z OC komunikacyjnego w ubiegłym roku dotyczyła sytuacji, w której kierujący Oplem Corsą uderzył w Lamborghini. Świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela z polisy sprawcy wyniosło ponad 660 tys. zł, podczas gdy roczna składka za OC kosztowała kierowcę 463 zł. Jeśli w danym wypadku poszkodowany doznaje obrażeń, koszty znacznie wykraczają poza naprawę jego pojazdu – w grę mogą wchodzić m.in. wydatki na leczenie czy rehabilitację.

– Ubezpieczenie OC ma na celu ochronę poszkodowanych w wyniku zdarzeń spowodowanych naszymi błędami na drodze. Natomiast ochronę naszego pojazdu i konsekwencji różnych zdarzeń losowych, które mogą go dotyczyć, zapewnia ubezpieczenie autocasco. Niestety w Polsce tylko co czwarty kierowca zawiera takie ubezpieczenie. Pozostali bardzo dużo ryzykują, gdyż według statystyk co roku mniej więcej co 10. pojazd ulega jakiemuś zdarzeniu, którego skutki potem kierowcy muszą finansować z własnej kieszeni – podkreśla członek zarządu PZU. – Większość kierowców oczywiście zakłada, że nic złego im się nie przytrafi, natomiast liczby wskazują na coś zupełnie przeciwnego.

Nie tylko ubezpieczenia OC i AC, ale także assistance

PZU w ubiegłym roku obsłużył w sumie ponad 462 tys. szkód komunikacyjnych, z czego 212 tys. z OC i 250 tys. z autocasco (AC). Także wartość wypłaconych przez zakład odszkodowań była wyższa z tytułu AC i wyniosła 2,8 mld zł wobec 2,2 mld zł z OC. Świadczenia z AC w ubiegłym roku najczęściej dotyczyły:

  • uszkodzenia auta po zderzeniu z innymi przedmiotami niż pojazdy, np. barierką (28 proc.),
  • podczas manewrowania na parkingach lub w garażach (19 proc.),
  • po kolizjach w ruchu drogowym (18 proc.),
  • stłuczenia szyb (16 proc.),
  • zderzeń ze zwierzętami (7 proc.).

– Ubezpieczenie autocasco chroni nasz pojazd przed skutkami różnych zdarzeń losowych, działań osób trzecich, błędów kierowców i kradzieży. Z kolei ubezpieczenie assistance gwarantuje nam pomoc w trudnych sytuacjach, na przykład awarii. Przy czym nie chodzi wyłącznie o organizację usługi holowania, ale także o pomoc w sytuacji, gdy zdarzy nam się rozładowany akumulator, zatrzaśniemy kluczyki w aucie, mamy przebitą oponę lub potrzebujemy organizacji samochodu zastępczego – mówi Tomasz Tarkowski.

W ubiegłym roku PZU zapewniło blisko 300 tys. usług pomocowych na drodze. To ok. 820 dziennie. Najczęściej było to holowanie uszkodzonych aut, wynajem pojazdów zastępczych, wymiana stłuczonych szyb, doładowania akumulatorów czy wymiana kół. Assistance zadziała również w sytuacji, gdy trzeba zorganizować nocleg dla osób, które w wyniku awarii auta nie mogą kontynuować podróży.

Powiązane
Czipowanie psów będzie obowiązkowe. Ułatwi to identyfikację właściciela porzuconego zwierzęcia
Czipowanie psów będzie obowiązkowe. Ułatwi to identyfikację właściciela porzuconego zwierzęcia
Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu
Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu
Jakie będą podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Jest projekt rozporządzenia
Jakie będą podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Jest projekt rozporządzenia
Źródło: Newseria
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Ubezpieczenia komunikacyjne: Zaoszczędzisz 500 zł, ale możesz stracić kilkaset tysięcy - nie opłaca się
02 lut 2026

W razie braku obowiązkowej polisy OC kierowca zapłaci nie tylko karę za brak ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania kolizji musi też z własnej kieszeni zwrócić koszty odszkodowań, które wypłacił za niego poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy
02 lut 2026

Rodzice i opiekunowie od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r. Formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo na rachunek bankowy.
Ta opłata wzrosła na 2026 rok o 4,5 proc. Kto ją zapłaci? Wpływy z tego tytułu systematycznie spadają
02 lut 2026

Nowy rok kalendarzowy zazwyczaj wiąże się z podwyżkami. Tak jest również w 2026 roku, który przywitał Polaków wzrostem stawek m.in. podatków i opłat lokalnych. Jednak podwyżki nie obejmą wszystkich. Dlaczego?
620 tys. Polaków już sprawdziło swój staż w ZUS. Ile osób wciąż czeka?
02 lut 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło dotąd ponad 372 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawie dodania do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. ZUS rozpatrzył ponad 276 tys. wniosków i wydał łącznie ok. 620 tys. zaświadczeń.

REKLAMA

Przymusowa pomoc dla osób w kryzysie bezdomności i nietrzeźwych. Stworzono projekt ustawy
02 lut 2026

Zimą problemy osób w kryzysie bezdomności i nietrzeźwych stają się bardziej widoczne dla pozostałej części społeczeństwa. Czy wprowadzenie przepisów o tymczasowej, przymusowej interwencji z troski mogłoby pomóc? Taka propozycja trafiła do MRPiPS.
Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?
02 lut 2026

Liczba ludności Polski na koniec 2025 roku spadła o 157 tys. rdr do 37,332 mln - podał GUS.
Pracodawca może zwalniać grupowo, a pracownik nie dostanie odprawy. Trzeba brać pod uwagę dobro zakładu pracy
02 lut 2026

Odrzucenie zmiany warunków pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego może stać się współprzyczyną rozwiązania stosunku pracy i odebrać pracownikowi prawo do odprawy. W każdym przypadku trzeba brać pod uwagę nie tylko dobro pracownika, ale i zakładu pracy. Jak więc postępować?
Prezydent zdecyduje o sytuacji milinów osób żyjących na wsiach. Chodzi o duże pieniądze i pomoc z funduszu
02 lut 2026

Rolnicy mówią dość! A co na to Prezydent? Autorzy petycji skierowanej do Prezydenta RP domagają się pilnej nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich zdaniem obecne przepisy niesprawiedliwie ograniczają wysokość rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty rolne. Proponują usunięcie przepisów wiążących wypłaty z unijnymi limitami pomocy de minimis.

REKLAMA

Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00
02 lut 2026

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA