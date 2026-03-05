REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Będziecie płacić horrendalne rachunki za prąd, jeśli tego nie zrobicie. Niedługo mija ważny termin

Będziecie płacić horrendalne rachunki za prąd, jeśli tego nie zrobicie. Niedługo mija ważny termin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 08:46
Maja Retman
Maja Retman
Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin
Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ten zegar już tyka. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają już tylko kilka miesięcy, by złożyć lub skorygować informację o uzyskanej pomocy u swojego sprzedawcy prądu. Zaniechanie tej formalności oznacza jedno – konieczność dopłaty różnicy według stawek zapisanych w umowie sprzedaży energii. To już ostatnia szansa, bo termin został wydłużony i nie będzie kolejnego odroczenia.

Jak to jest z tymi cenami prądu w Polsce?

Przypomnijmy, że po wybuchu wojny na Ukrainie, która skutkowała ograniczeniem sprowadzania surowców z Rosji, rząd wprowadził maksymalne ceny za energię elektryczną. Ten limit w 2022 roku wynosił 693 złote za megawatogodzinę. W roku 2024 stawka została obniżona do 500 złotych dla gospodarstw domowych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Co z przedsiębiorcami?

Ci mikro, mali i średni w drugiej połowie 2024 roku kozystali z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 693 złotych za megawatogodzinę. Jeśli nie chcieli płacić wyższych rachunków, musieli złożyć stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy energii. Pierwotnie należało to zrobić do 30 czerwca ubiegłego roku. Ostatecznie termin ten został ustawowo wydłużony do końca czerwca 2026 roku. Co przemawiało za podjęciem Tej decyzji? Przemawiało za tym ryzyko zwrotu pomocy przez tych przedsiębiorców, którzy terminu nie dochowają.

Dopełnienie tego obowiązku jest konieczne, bo cena maksymalna została uznana za pomoc de minimis czyli formę wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, udzielaną przez państwo. To dlatego właściciele firm muszą to potwierdzić w oficjalnej deklaracji.

Zobacz również:

Ceny prądu dla przedsiębiorców. Jak złożyć formularz?

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka sposobów dostarczenia wymaganych informacji. Można to zrobić przez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej. Dokumenty można też wysłać pocztą, albo złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta swojego sprzedawcy energii.

REKLAMA

Co grozi za niedopełnienie formalności

Co w sytuacji, jeśli oświadczenia nie złożą? Wtedy automatycznie utracą prawo do preferencyjnych stawek. Niedopełnienie formalności w wyznaczonym terminie oznacza, że sprzedawca energii skoryguje rozliczenie za drugą połowę 2024 roku. W praktyce, zamiast maksymalnej ceny energii, przedsiębiorca zostanie rozliczony według cen wynikających z umowy z dostawcą. Co więcej, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powiązane
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy jak to załatwić?
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy jak to załatwić?
Urzędy skarbowe biorą na celownik bankowe konta Polaków aż do pięciu lat wstecz. Interesuje ich ten jeden dokument. Kary mogą być ogromne
Urzędy skarbowe biorą na celownik bankowe konta Polaków aż do pięciu lat wstecz. Interesuje ich ten jeden dokument. Kary mogą być ogromne
Obłożyli nas zupełnie nowym podatkiem od samochodów. Urzędowi skarbowemu trzeba płacić teraz jeszcze więcej
Obłożyli nas zupełnie nowym podatkiem od samochodów. Urzędowi skarbowemu trzeba płacić teraz jeszcze więcej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
05 mar 2026

Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
05 mar 2026

Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.
Nowe zasady NFZ od 5 marca. Kto ma prawo do darmowej opieki zdrowotnej?
05 mar 2026

Bezpłatne leczenie od czwartku przysługuje tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także m.in. dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu muszą płacić składkę zdrowotną. Zmiany te weszły w życie w związku z nową ustawą, która ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej.
Mimo wojny w Zatoce Perskiej, firmy zagraniczne, w tym polskie, utrzymują inwestycje. Eksperci wskazują powody
05 mar 2026

Mimo wojny w Zatoce Perskiej, zagraniczne firmy - w tym polskie - nie rezygnują z inwestycji; zdaniem ekspertów zakłócenia są przejściowe, a region ma długoterminowe atuty - informuje „Pb”. Wiele firm utrzymuje swoje plany, widząc stabilność rynku i możliwości rozwoju, pomimo bieżących trudności.

REKLAMA

Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?
05 mar 2026

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. O sytuacji pracowników, których powrót do pracy po urlopie został uniemożliwiony, mówi Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.pap
Nauczyciele kazali uczniom obnosić po szkole krzyż i klęczeć do nabożeństw w sali gimnastycznej – czy szkoła jest właściwym miejscem dla organizacji drogi krzyżowej?
05 mar 2026

W jednej z białostockich szkół, od kilku lat, co roku odbyła się droga krzyżowa, która przechodzi korytarzami szkoły – „W piątek w naszej szkole odbyła się Droga Krzyżowa. (…) Społeczność szkolna idąc w skupieniu stacja po stacji rozważała Mękę Pańską” (poinformowała 28 marca 2025 r. dyrekcja jednego z publicznych liceów na terenie województwa podlaskiego). W okolicy Świąt Wielkanocnych – rokrocznie – powraca temat rekolekcji i związanych z nimi obrządków religijnych, organizowanych przez niektóre szkoły i na terenie tychże szkół. Wiele osób (uczniów i rodziców) – zwłaszcza tych, którzy są innego wyznania lub nie wyznają żadnej religii – zadaje sobie wówczas pytanie czy odbywa się to zgodnie z prawem i czy nie stanowi to przejawu ich dyskryminacji z powodu religii lub przekonań w sprawach religii przez instytucje wykonujące zadania publiczne, jakimi są szkoły, w państwie świeckim, jakim jest Polska?
Opieka naprzemienna a ulga podatkowa: fiskus zmuszony do zmiany stanowiska. Rodzice odzyskają podatek?
05 mar 2026

Fiskus przez lata odmawiał prawa do preferencyjnego rozliczenia PIT rodzicom wychowującym dzieci naprzemiennie. Dopiero wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2025 r. wymusił zmianę tego stanowiska lecz tylko częściową. Ulga przysługuje za lata 2020–2021, natomiast za okres od 2022 r. nowe przepisy nadal ją blokują.
L4 na zupełnie nowych zasadach. ZUS zmienia sposób liczenia zasiłku chorobowego
05 mar 2026

Zwolnienie lekarskie przestaje być niejasną strefą interpretacji. ZUS wprowadza nowe zasady liczenia L4. To nie koniec zmian. Zakład rozszerza kontrole i doprecyzowuje, co na chorobowym wolno, a czego już nie. Najpierw zmieni się sposób liczenia pierwszego dnia zwolnienia, potem zakres kontroli, a od 2027 roku – sam model korzystania z L4 przez pracujące w kilku miejscach.

REKLAMA

Kredyty frankowe: skutki podatkowe ugody z bankiem. Nowe stanowisko fiskusa!
05 mar 2026

Frankowicze, którzy zawarli ugodę z bankiem i odzyskali nadpłacone raty ponad wypłacony kapitał kredytu, nie muszą płacić podatku dochodowego. To samo dotyczy zwrotu kosztów sądowych i wynagrodzenia pełnomocnika. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.6.2026.1.JG). Sprawa pokazuje przy tym ważne rozróżnienie: zaniechanie poboru podatku z rozporządzenia Ministra Finansów nie dotyczy zwrotu środków, lecz wyłącznie umorzenia wierzytelności.
Do 50 tys. zł kary dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie po zmianie przepisów
04 mar 2026

Teraz pracodawca może otrzymać nawet do 50 tys. zł kary za nielegalne zatrudnienie. Po zmianie przepisów zwiększyły się uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Jakie najważniejsze zmiany weszły w życie? Na co trzeba zwracać uwagę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA