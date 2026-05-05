REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Rząd uruchomi nowy program OZE, i to bez faktur i papierologii - będzie ryczałt po 3940 zł za 1 kW

Rząd uruchomi nowy program OZE, i to bez faktur i papierologii - będzie ryczałt po 3940 zł za 1 kW

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 09:05
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
fotowoltaika, rolnicy, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, magazyn energii, wsparcie, dofinansowanie, dotacje, OZE, prąd
Nawet 60 tysięcy złotych wsparcia! Rząd uruchomi nowy program OZE, i to bez faktur i papierologii - będzie ryczałt po 3940 zł za 1 kW
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

3940 zł za kilowat, 2250 zł za kilowatogodzinę – i żadnych faktur ani ofert do załączenia. Ministerstwo wprowadzi rewolucyjne uproszczenia w dotacjach na OZE. Sprawdź, czy możesz skorzystać.

rozwiń >

Koniec z papierologią w dotacjach na OZE – minister zapowiada rewolucję

To może być przełom dla tysięcy polskich gospodarstw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało w poniedziałek, 5 maja 2026, pakiet uproszczeń w systemie dotacji na odnawialne źródła energii (OZE). Główny cel? Wyrzucić do kosza stosy dokumentów, które do tej pory odstraszyły niejednego rolnika od sięgnięcia po wsparcie.

REKLAMA

REKLAMA

– Wprowadzamy zmiany, które wszystkim – administracji i rolnikom – ułatwią realizowanie tego wsparcia – zapewnia minister Stefan Krajewski. I rzeczywiście, zmiany brzmią rewolucyjnie. Przynajmniej na tle dotychczasowej biurokratycznej machiny.

Chodzi o tzw. interwencję I.10.2, czyli wsparcie dla gospodarstw rolnych inwestujących w fotowoltaikę, magazyny energii i poprawę efektywności energetycznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zmiany zaopiniował już Komitet Monitorujący – teraz czekają na finalne wdrożenie.

KOMPLET - FUNDACJA RODZINNA W PRAKTYCE

Żadnych ofert, żadnych faktur w dokumentacji. Tak, dobrze przeczytałeś - wsparcie będzie rozliczane ryczałtowo od każdego kilowata w instalacji fotowoltaicznej lub kilowatogodziny w magazynie energii

Najważniejsza nowość? Resort rolnictwa rezygnuje z dotychczasowego systemu refundacji kosztów rzeczywiście poniesionych. W zamian wprowadza uproszczony system kosztów jednostkowych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim dwie rzeczy, które dotychczas doprowadzały wnioskodawców do szewskiej pasji:

REKLAMA

  1. Nie będziesz musiał zbierać ofert od potencjalnych wykonawców, gdy składasz wniosek o przyznanie pomocy. Koniec z dzwonieniem do trzech różnych firm, porównywaniem kosztorysów i szukaniem najtańszej opcji tylko po to, by spełnić wymogi formalne.
  2. Nie będziesz musiał dostarczać faktur przy składaniu wniosku o płatność. To ogromna zmiana – do tej pory dokumentowanie każdego wydatku było jednym z najbardziej uciążliwych elementów całej procedury.

Brzmi trochę jak science fiction - dotacja bez rozliczenia wydatków? A jednak – ministerstwo chce postawić na prostotę. Jak zatem będzie przyznawane dofinansowanie?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konkretne stawki ryczałtowe zamiast przepychanek o każdą złotówkę

Nowy system działa na zasadzie sztywnych stawek jednostkowych. I są one już znane:

  • 3 940 złotych za każdy 1 kW mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • 2 250 złotych za każdy 1 kWh pojemności magazynu energii elektrycznej.

Przykład? Jeśli planujesz postawić instalację o mocy 10 kW z magazynem 10 kWh, już na starcie wiesz, że możesz liczyć na wsparcie w wysokości 39 400 zł za panele plus 22 500 zł za magazyn. Razem: 61 900 złotych. Bez zgadywania, bez negocjacji, bez stresu.

– Możliwość określenia wysokości wsparcia już na etapie planowania inwestycji – to jedna z kluczowych korzyści – podkreśla ministerstwo.

I jest w tym realna zaleta: wiesz, ile dostaniesz, zanim jeszcze złożysz wniosek. Możesz realnie zaplanować budżet, oraz wybrać wykonawcę bez patrzenia na biurokratyczne wymogi, a następnie nie musisz nawet przedstawiać rozliczenia rzeczywistego kosztu poniesionego na instalację.

Małżonek też może starać się o wsparcie

Zmiana dotyczy też katalogu uprawnionych podmiotów. Ministerstwo doprecyzowało i rozszerzyło listę – teraz o dotację będzie mógł się ubiegać także małżonek rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej. To pozornie drobna modyfikacja, ale w praktyce może otworzyć drogę do wsparcia dla setek gospodarstw, które dotychczas były wykluczone z formalnych powodów.

Kiedy ruszają nowe zasady w OZE dla rolników?

Tu mała kropla dziegciu: nie od zaraz. Nowe przepisy będą obowiązywać dopiero w najbliższym naborze wniosków, który zaplanowano na 5 października – 3 listopada 2026 roku. No i oczywiście opracowana zmiana musi zostać zatwierdzona w tej postaci, w jakiej resort ją opracował.

Jeśli więc jesteś rolnikiem myślącym o inwestycji w OZE, masz jeszcze pięć miesięcy na przygotowania. Ale tym razem przygotowania mogą oznaczać wybór odpowiedniego wykonawcy i zaplanowanie inwestycji. Nie zaś walkę z papierologią i drobiazgowymi urzędnikami. Przynajmniej takie jest założenie.

Masz uwagi do zmian w OZE? Jeszcze możesz je zgłosić

Ministerstwo daje społeczeństwu szansę wypowiedzenia się. Projekt nowych wytycznych jest dostępny na stronie resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-w-opiniowaniu. A uwagi można zgłaszać na adres: wytyczne.wis@minrol.gov.pl – przez 14 dni od udostępnienia projektu.

To dobra okazja, zwłaszcza jeśli działasz w organizacji rolniczej, jesteś doradcą czy po prostu kimś, kto już przeszedł przez piekło dotacyjnej biurokracji i wie, co jeszcze można by poprawić.

Rewolucja czy kosmetyka w fotowoltaice i magazynach energii?

Czy jednak naprawdę jest się czym ekscytować po komunikacie resortu? Jeśli spojrzeć na ogłoszone założenia, to gdyby udało się je sfinalizować – zdecydowanie tak. Eliminacja dwóch największych biurokratycznych przeszkód (oferty i faktury), wprowadzenie przejrzystych stawek, przyspieszenie oceny wniosków – to wszystko brzmi nawet zbyt pięknie, by okazało się prawdziwe.

Dlatego ostatecznie o tym, czy się uda, przekonamy się dopiero przy pierwszym naborze jesienią oraz w szczegółowych zasadach programu. Ale jedno jest pewne: ministerstwo wysłało sygnał, że chce ograniczać formalności. Jeżeli się uda, to może być niezła okazja na dotację do przydomowego OZE - przynajmniej dla gospodarstw domowych rolników.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

Powiązane
Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?
Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KIS: darowizna w ratach bez podatku i SD-Z2. Jeden warunek
05 maja 2026

Pieniądze przekazywane przez najbliższych w comiesięcznych transzach przez kilka lat to dla wielu rodzin wygodny sposób wsparcia bliskich. Pojawia się jednak praktyczny problem: czy każdą ratę trzeba osobno zgłaszać do urzędu skarbowego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 maja 2026 r. potwierdził, że nie – pod jednym, ściśle określonym warunkiem.
Nowe przepisy o AI w 2026 roku: co sprawdzi regulator, a na co musi przygotować się biznes?
05 maja 2026

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 (dalej „AI Act” lub „Rozporządzenie”) obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2024 r., przy czym start stosowania poszczególnych przepisów został podzielony na fazy rozłożone w czasie. W sierpniu 2026 rozpocznie się stosowanie regulacji w części dotyczącej systemów AI wysokiego ryzyka, obowiązków dotyczących przejrzystości, a także egzekwowanie AI Act na szczeblu krajowym. Z tym ostatnim związany jest projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, który obecnie jest na etapie prac sejmowych.

Rząd uruchomi nowy program OZE, i to bez faktur i papierologii - będzie ryczałt po 3940 zł za 1 kW
05 maja 2026

3940 zł za kilowat, 2250 zł za kilowatogodzinę – i żadnych faktur ani ofert do załączenia. Ministerstwo wprowadzi rewolucyjne uproszczenia w dotacjach na OZE. Sprawdź, czy możesz skorzystać.
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?

REKLAMA

Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Wielkie zmiany w zasadach dla emerytów. Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc
05 maja 2026

Zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Niektórzy odczują to w znaczący sposób w domowych budżetach. Od przyszłego roku wdowy i wdowcy zyskają realnie wyższe pieniądze. Wedle zapowiedzi, odbędzie się to bez zbędnej biurokracji.
System kaucyjny w Polsce 2026 jak karuzela VAT? Ministerstwo dementuje możliwość oszustw
05 maja 2026

Czy system kaucyjny można wykorzystać do wyłudzeń na wzór karuzel VAT-owskich? Ministerstwo Klimatu stanowczo dementuje ostatnie doniesienia medialne. W oficjalnym komunikacie resort wyjaśnia, dlaczego porównania są chybione, a mechanizm zwrotu butelek – bezpieczny.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.

REKLAMA

Renta wdowia 2027: ZUS zwiększa wypłaty do 25 proc. Nawet 450 zł podwyżki i nowy limit świadczeń
05 maja 2026

Od 2027 roku renta wdowia wzrośnie – ZUS zwiększa udział drugiego świadczenia z 15 do 25 proc., co dla części seniorów oznacza nawet 400–450 zł miesięcznie więcej. Na papierze zmiana wygląda korzystnie, ale w praktyce o wysokości wypłaty decyduje jeden element, który wielu pomija. Limit świadczeń sprawia, że podwyżka bywa niższa, niż wynika z prostych wyliczeń.
Podatek od "nadmiernych" zysków z ropy? Bezprecedensowy projekt ustawy
05 maja 2026

Bezprecedensowy projekt ustawy we Francji. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że kraje europejskie będą musiały zareagować w przypadku "nadmiernych" zysków z ropy naftowej lub zachowań, które określił jako "nieco drapieżne". Francuski przywódca ocenił jednak, że na razie producenci nie podnoszą cen w sposób celowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA