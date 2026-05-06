Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd

Rada Ministrów przyjęła projekt UDER92 – pakiet deregulacyjny dla energetyki. Czytelne rachunki, mniej biurokracji i wsparcie dla magazynów ciepła. Czy obietnice przełożą się na realne korzyści dla odbiorców?

Rząd przyjął UDER92 – deregulacja czy tylko kosmetyka?

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt ustawy pod nr UDER92, której celem jest uproszczenie funkcjonowania rynku energii, zwiększenie jego przejrzystości i stworzenie – jak zapewnia resort – "stabilnych warunków dla inwestycji w nowoczesną, niskoemisyjną energetykę". Rada Ministrów przyjęła projekt, który teraz trafi do Sejmu.

Minister Energii Miłosz Motyka podkreśla, że to przemyślana deregulacja, która porządkuje relacje rynkowe i wzmacnia efektywność sektora. Projekt ma działać na kilku płaszczyznach: od poprawy komunikacji z odbiorcami końcowymi, przez redukcję obciążeń administracyjnych, po wsparcie transformacji ciepłownictwa. Pytanie brzmi: czy przepisy faktycznie uproszczą życie odbiorcom i przedsiębiorcom?

Nowa formuła rachunku za prąd – przejrzystość motywem przewodnim

Kluczową zmianą z perspektywy odbiorców końcowych jest wprowadzenie obowiązku udostępniania rachunku za energię elektryczną w uproszczonej, czytelnej formule. Projekt zakłada, że każdy rachunek będzie zawierał na pierwszej stronie wyraźnie wyeksponowane podsumowanie obejmujące:

łączną kwotę do zapłaty,

koszt samej energii,

koszt dystrybucji (dostarczenia energii),

okres obowiązywania umowy.

To odpowiedź na wieloletnie skargi konsumentów, którzy w gąszczu pozycji na rachunkach gubili informację o tym, ile faktycznie płacą i za co. Nowa formuła ma przypominać uproszczone zestawienia znane z innych sektorów – np. telekomunikacji.

Elektronizacja jako standard, papier jako opcja

Projekt przewiduje, że komunikacja elektroniczna stanie się podstawowym kanałem kontaktu między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami. Rozwiązanie to – jak wskazuje ministerstwo – ma przyspieszyć obieg informacji, zwiększyć wygodę użytkowników i ograniczyć koszty operacyjne po stronie dostawców.

Jednocześnie ustawodawca zapewnia, że każdy odbiorca zachowa prawo do pozostania przy tradycyjnej wersji papierowej. To istotna gwarancja, zwłaszcza dla osób starszych lub wykluczonych cyfrowo.

Konkretny termin instalacji licznika – 21 dni

Nowością jest określenie precyzyjnego terminu instalowania liczników energii elektrycznej po przyłączeniu odbiorcy do sieci. Od momentu poinformowania przez sprzedawcę energii o zawarciu umowy sprzedaży operator systemu dystrybucyjnego będzie zobowiązany zainstalować licznik w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

To rozwiązanie eliminuje dotychczasową praktykę przedłużających się terminów oczekiwania na sam licznik, które w skrajnych przypadkach wynosiły kilka miesięcy, nawet gdy wszystkie pozostałe formalności były już załatwione.

Umowy terminowe – doprecyzowanie kosztów wcześniejszego rozwiązania

Projekt przewiduje doprecyzowanie zasad dotyczących umów terminowych, w tym transparentne określenie kosztów ich wcześniejszego rozwiązania. To istotne z punktu widzenia ochrony konsumenta – dotychczas klienci często dowiadywali się o wysokich karach umownych np. dopiero w momencie próby zmiany dostawcy, bo informacja taka była często zaszyta głęboko w regulaminach, do których treści sięgali tylko najwytrwalsi.

Nowe przepisy mają wzmocnić przewidywalność rynku i ograniczyć praktyki zamykania klientów w długoterminowych umowach z niejasnymi kosztami wyjścia z nich. Ministerstwo nie przedstawiło jednak w komunikacie szczegółów dotyczących maksymalnej wysokości kar czy sposobu ich kalkulacji, co budzi pytania o faktyczny zakres ograniczeń dla swobody kontraktowej przedsiębiorstw.

Magazyny ciepła i chłodu – nowa definicja prawna

W obszarze ciepłownictwa projekt wprowadza kompleksowy pakiet zmian, które mają wesprzeć modernizację i dekarbonizację sektora. Po raz pierwszy w polskim porządku prawnym pojawi się definicja magazynów ciepła i chłodu – technologii pozwalających na gromadzenie energii cieplnej i jej wykorzystanie w momentach najwyższego zapotrzebowania.

Wprowadzenie definicji prawnej to warunek konieczny rozwoju tej technologii, dotychczas nierozpoznanej przez regulatora. Magazyny ciepła zwiększają elastyczność systemów ciepłowniczych i umożliwiają lepszą integrację ze zmiennymi źródłami odnawialnej energii. Czy definicja wystarczy, by przyspieszyć inwestycje? Wiele zależeć będzie zapewne od towarzyszących jej instrumentów wsparcia finansowego, bez którego może być trudno liczyć na rozwój w tym zakresie.

Kotły elektryczne jako źródło ciepła odnawialnego – ale z zastrzeżeniami

Projekt określa warunki uznania ciepła z kotłów elektrycznych za odnawialne. Ma to wspierać proces elektryfikacji systemów ciepłowniczych i pozwolić efektywniej wykorzystywać nadwyżki energii elektrycznej z OZE.

Zwrot z kapitału oparty na obligacjach skarbowych i premii za ryzyko

Dla sektora ciepłowniczego kluczowa jest zmiana zasad kalkulacji zwrotu z kapitału. Nowe przepisy przewidują oparcie kalkulacji na stopie zwrotu z obligacji skarbowych oraz premii za ryzyko. To rozwiązanie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycji i ograniczyć niepewność regulacyjną.

30% dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO₂

Projekt umożliwia uwzględnianie w kosztach wytwarzania ciepła wartości 30% dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma to przełożyć się na zwiększenie kapitału inwestycyjnego dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Rozwiązanie to faktycznie zwiększa środki dostępne na inwestycje, ale równocześnie może budzić wątpliwości co do spójności z celami klimatycznymi.

Kogeneracja – aktualizacja przepisów

Projekt przewiduje aktualizację przepisów dotyczących kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła), usuwając bariery inwestycyjne i wzmacniając rozwój wysokosprawnego wytwarzania. Kogeneracja to technologia o sprawności energetycznej sięgającej często nawet 90%, kluczowa dla efektywności systemów ciepłowniczych.

Zniesienie obowiązku koncesji – ułatwienie czy ryzyko?

W określonych sytuacjach projekt znosi obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła, co ma skrócić proces inwestycyjny i ograniczyć koszty wejścia na rynek. To rozwiązanie zwiększyłoby konkurencyjność przemysłu i wsparło rozwój dedykowanych, efektywnych źródeł energii. Należy jednak pamiętać, że koncesje pełnią także funkcję kontrolną – ich zniesienie wymaga wprowadzenia alternatywnych mechanizmów nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością dostaw.

Czy obietnice staną się rzeczywistością?

Projekt UDER92 brzmi obiecująco – przynajmniej na papierze. Uproszczenie rachunków, redukcja biurokracji, wsparcie dla nowoczesnych technologii ciepłowniczych – to cele, które trudno kwestionować. Diabeł tkwi w szczegółach wykonawczych i w konsekwencji egzekwowania nowych przepisów.

Dotychczasowe doświadczenia z deregulacją w Polsce uczą ostrożności. Wiele projektów zapowiadanych jako "upraszczanie kończyło się kosmetycznymi zmianami lub było torpedowanych na etapie wdrażania. Kluczowe będą rozporządzenia wykonawcze i praktyka stosowania ustawy - oraz oczywiście, ile zostanie z projektu do finalnej ustawy.

Źródło: Ministerstwo Energii