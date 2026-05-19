Masz 60+? Darmowe warsztaty pokażą seniorom, jak obniżyć rachunki za prąd nawet o 40%
Nie musisz płacić 300 zł miesięcznie za prąd, jeśli wystarczy 180 zł. Nie musisz palić węglem, jeśli możesz dostać dotację na pompę ciepła. W Wielkopolsce rusza kampania dla seniorów „Dbam o energię i klimat dla przyszłych pokoleń" – darmowe warsztaty w klubach seniora, gdzie doradcy pokażą krok po kroku, jak obniżyć rachunki, dostać dofinansowanie i zrozumieć wreszcie te wszystkie faktury za energię. Sprawdź, czy w Twoim mieście już są spotkania i co możesz zyskać.
Kto to jest doradca klimatyczno-energetyczny? Prostym językiem
Doradca klimatyczno-energetyczny to osoba, która pomaga zrozumieć, jak oszczędzać energię w domu i gdzie szukać pieniędzy na ekologiczne inwestycje. To nie urzędnik – to ekspert, który:
- Wytłumaczy Ci fakturę za prąd (dlaczego tyle płacisz i jak obniżyć rachunki);
- Pokaże, jakie dotacje możesz dostać (na wymianę pieca, pompę ciepła, docieplenie domu);
- Nauczy, jak segregować śmieci w nowym systemie kaucyjnym;
- Doradzi, jak chronić się przed smogiem i zaoszczędzić na ogrzewaniu;
Doradca nie sprzedaje, nie namawia do kredytów. Po prostu pomaga – bezpłatnie.
Czego dokładnie nauczysz się na warsztatach dla seniorów?
Warsztaty trwają około 2 godzin. Nie musisz nic ze sobą przynosić – doradcy dadzą Ci bezpłatną broszurę-poradnik z najważniejszymi informacjami. Oto tematy:
1. Jak czytać fakturę za prąd i dlaczego tyle płacisz?
Dowiesz się, co oznaczają wszystkie te liczby na fakturze, jak sprawdzić, czy licznik działa prawidłowo i kiedy płacisz za dużo.
2. Jak dostać dotację na wymianę pieca lub pompę ciepła?
Krok po kroku: gdzie złożyć wniosek (online lub w urzędzie), jakie dokumenty potrzebne, ile czeka się na pieniądze. Doradca może pomóc wypełnić wniosek!
3. Jak chronić się przed smogiem?
Praktyczne rady: kiedy nie wietrzyć mieszkania (np. rano w sezonie grzewczym), jak rozpoznać objawy zatrucia smogiem, co zrobić, gdy powietrze jest złe.
4. Jak działa nowy system kaucyjny?
Od 2025 butelki plastikowe i puszki mają kaucję (50 groszy). Dowiesz się, gdzie je zwracać i jak odzyskać pieniądze – to może być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt zł miesięcznie extra!
5. Jak oszczędzać wodę i prąd na co dzień?
Proste triki: kiedy włączać pranie (taryfa nocna), jak nie marnować wody, które urządzenia pożerają najwięcej prądu.
Jak wziąć udział w ekowarsztacie? Instrukcja dla seniora
KROK 1: Zapytaj w swoim klubie seniora, czy będą warsztaty
Zadzwoń lub przyjdź osobiście. Kampania obejmuje kluby seniora w całej Wielkopolsce (Poznań, Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno i inne miasta).
KROK 2: Zapisz się na listę (jeśli wymagane)
Czasem trzeba się zapisać z wyprzedzeniem – poproś kogoś z obsługi klubu o pomoc.
KROK 3: Przyjdź na warsztat (bez żadnych opłat!)
Weź notes i długopis, jeśli chcesz notować. Dostaniesz broszurę, którą zabierzesz do domu.
KROK 4: Zadawaj pytania
Doradcy są po to, by odpowiadać. Jeśli czegoś nie rozumiesz – pytaj! Możesz też przyjść z rodziną (wnukami, córką, synem).
Minister klimatu: „Najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest rozmowa"
"To doskonały dzień, by spotkać się z osobami starszymi i wymienić doświadczenia. Zawsze powtarzam, że najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest edukacja – a w przypadku seniorów także bezpośrednia rozmowa i dostęp do rzetelnej wiedzy. Wiele osób świetnie radzi sobie z nowymi technologiami, ale są też tacy, dla których udział w takim spotkaniu jest jedyną szansą, by dowiedzieć się, z jakich programów mogą skorzystać." - Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.
W skrócie – 5 powodów, by pójść na warsztat
- Dowiesz się, jak obniżyć rachunki za prąd o 30–40% (proste triki, które działają od razu).
- Poznasz dotacje na wymianę pieca (do 90 000 zł – może pokryć cały koszt!).
- Zrozumiesz wreszcie faktury za energię (koniec z tajemniczymi skrótami).
- Dostaniesz broszurę do domu (wszystko wyjaśnione krok po kroku).
- To jest za darmo i w Twoim klubie seniora (nie musisz nigdzie daleko jechać).
Pamiętaj: Im szybciej dowiesz się o dotacjach, tym szybciej zaczniesz oszczędzać. Nie czekaj – zapytaj w klubie już dziś!
Czy to dla Ciebie? Sprawdź
- Masz 60 lat lub więcej i mieszkasz w Wielkopolsce?
- Płacisz wysokie rachunki za prąd, gaz lub węgiel?
- Nie wiesz, jak czytać faktury za energię lub jak działa system kaucyjny?
- Chciałbyś wymienić stary piec, docieplić dom, ale nie wiesz, skąd wziąć pieniądze?
Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 1 i choć jedno z pozostałych – te warsztaty są dla Ciebie. Bezpłatne, w Twoim klubie seniora, bez skomplikowanych formularzy. Wystarczy przyjść i słuchać.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Czy warsztaty są płatne?
Nie. To całkowicie bezpłatna inicjatywa finansowana z programu FEnIKS 2021–2027.
2. Czy muszę mieć komputer lub internet?
Nie. Warsztaty są stacjonarne, w klubach seniora. Doradcy pokażą wszystko na miejscu.
3. Czy mogę przyjść z wnukiem/córką?
Tak! Rodzina mile widziana – czasem młodsi lepiej zapamiętują szczegóły dotacji.
4. Czy dostanę pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację?
Tak. Doradcy mogą pomóc wypełnić wniosek lub powiedzieć, gdzie szukać pomocy w Twoim mieście.
5. Czy kampania obejmuje tylko duże miasta?
Nie. Warsztaty odbywają się w całej Wielkopolsce, także w mniejszych miejscowościach.
6. Co jeśli nie mieszkam w Wielkopolsce?
Sprawdź w swoim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – podobne programy mogą działać w innych regionach.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
