Masz 60+? Darmowe warsztaty pokażą seniorom, jak obniżyć rachunki za prąd nawet o 40%

Nie musisz płacić 300 zł miesięcznie za prąd, jeśli wystarczy 180 zł. Nie musisz palić węglem, jeśli możesz dostać dotację na pompę ciepła. W Wielkopolsce rusza kampania dla seniorów „Dbam o energię i klimat dla przyszłych pokoleń" – darmowe warsztaty w klubach seniora, gdzie doradcy pokażą krok po kroku, jak obniżyć rachunki, dostać dofinansowanie i zrozumieć wreszcie te wszystkie faktury za energię. Sprawdź, czy w Twoim mieście już są spotkania i co możesz zyskać.

Kto to jest doradca klimatyczno-energetyczny? Prostym językiem

Doradca klimatyczno-energetyczny to osoba, która pomaga zrozumieć, jak oszczędzać energię w domu i gdzie szukać pieniędzy na ekologiczne inwestycje. To nie urzędnik – to ekspert, który:

Wytłumaczy Ci fakturę za prąd (dlaczego tyle płacisz i jak obniżyć rachunki);

Ci fakturę za prąd (dlaczego tyle płacisz i jak obniżyć rachunki); Pokaże, jakie dotacje możesz dostać (na wymianę pieca, pompę ciepła, docieplenie domu);

możesz dostać (na wymianę pieca, pompę ciepła, docieplenie domu); Nauczy, jak segregować śmieci w nowym systemie kaucyjnym ;

śmieci w nowym ; Doradzi, jak chronić się przed smogiem i zaoszczędzić na ogrzewaniu;

Ważne Doradca nie sprzedaje, nie namawia do kredytów. Po prostu pomaga – bezpłatnie.

Czego dokładnie nauczysz się na warsztatach dla seniorów?

Warsztaty trwają około 2 godzin. Nie musisz nic ze sobą przynosić – doradcy dadzą Ci bezpłatną broszurę-poradnik z najważniejszymi informacjami. Oto tematy:

1. Jak czytać fakturę za prąd i dlaczego tyle płacisz?

Dowiesz się, co oznaczają wszystkie te liczby na fakturze, jak sprawdzić, czy licznik działa prawidłowo i kiedy płacisz za dużo.

2. Jak dostać dotację na wymianę pieca lub pompę ciepła?

Krok po kroku: gdzie złożyć wniosek (online lub w urzędzie), jakie dokumenty potrzebne, ile czeka się na pieniądze. Doradca może pomóc wypełnić wniosek!

3. Jak chronić się przed smogiem?

Praktyczne rady: kiedy nie wietrzyć mieszkania (np. rano w sezonie grzewczym), jak rozpoznać objawy zatrucia smogiem, co zrobić, gdy powietrze jest złe.

4. Jak działa nowy system kaucyjny?

Od 2025 butelki plastikowe i puszki mają kaucję (50 groszy). Dowiesz się, gdzie je zwracać i jak odzyskać pieniądze – to może być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt zł miesięcznie extra!

5. Jak oszczędzać wodę i prąd na co dzień?

Proste triki: kiedy włączać pranie (taryfa nocna), jak nie marnować wody, które urządzenia pożerają najwięcej prądu.

Jak wziąć udział w ekowarsztacie? Instrukcja dla seniora

KROK 1: Zapytaj w swoim klubie seniora, czy będą warsztaty

Zadzwoń lub przyjdź osobiście. Kampania obejmuje kluby seniora w całej Wielkopolsce (Poznań, Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno i inne miasta).

KROK 2: Zapisz się na listę (jeśli wymagane)

Czasem trzeba się zapisać z wyprzedzeniem – poproś kogoś z obsługi klubu o pomoc.

KROK 3: Przyjdź na warsztat (bez żadnych opłat!)

Weź notes i długopis, jeśli chcesz notować. Dostaniesz broszurę, którą zabierzesz do domu.

KROK 4: Zadawaj pytania

Doradcy są po to, by odpowiadać. Jeśli czegoś nie rozumiesz – pytaj! Możesz też przyjść z rodziną (wnukami, córką, synem).

Minister klimatu: „Najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest rozmowa"

"To doskonały dzień, by spotkać się z osobami starszymi i wymienić doświadczenia. Zawsze powtarzam, że najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest edukacja – a w przypadku seniorów także bezpośrednia rozmowa i dostęp do rzetelnej wiedzy. Wiele osób świetnie radzi sobie z nowymi technologiami, ale są też tacy, dla których udział w takim spotkaniu jest jedyną szansą, by dowiedzieć się, z jakich programów mogą skorzystać." - Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

W skrócie – 5 powodów, by pójść na warsztat

Dowiesz się, jak obniżyć rachunki za prąd o 30–40% (proste triki, które działają od razu). Poznasz dotacje na wymianę pieca (do 90 000 zł – może pokryć cały koszt!). Zrozumiesz wreszcie faktury za energię (koniec z tajemniczymi skrótami). Dostaniesz broszurę do domu (wszystko wyjaśnione krok po kroku). To jest za darmo i w Twoim klubie seniora (nie musisz nigdzie daleko jechać).

Ważne Pamiętaj: Im szybciej dowiesz się o dotacjach, tym szybciej zaczniesz oszczędzać. Nie czekaj – zapytaj w klubie już dziś!

Czy to dla Ciebie? Sprawdź

Masz 60 lat lub więcej i mieszkasz w Wielkopolsce? Płacisz wysokie rachunki za prąd, gaz lub węgiel? Nie wiesz, jak czytać faktury za energię lub jak działa system kaucyjny? Chciałbyś wymienić stary piec, docieplić dom, ale nie wiesz, skąd wziąć pieniądze?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 1 i choć jedno z pozostałych – te warsztaty są dla Ciebie. Bezpłatne, w Twoim klubie seniora, bez skomplikowanych formularzy. Wystarczy przyjść i słuchać.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy warsztaty są płatne?

Nie. To całkowicie bezpłatna inicjatywa finansowana z programu FEnIKS 2021–2027.

2. Czy muszę mieć komputer lub internet?

Nie. Warsztaty są stacjonarne, w klubach seniora. Doradcy pokażą wszystko na miejscu.

3. Czy mogę przyjść z wnukiem/córką?

Tak! Rodzina mile widziana – czasem młodsi lepiej zapamiętują szczegóły dotacji.

4. Czy dostanę pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację?

Tak. Doradcy mogą pomóc wypełnić wniosek lub powiedzieć, gdzie szukać pomocy w Twoim mieście.

5. Czy kampania obejmuje tylko duże miasta?

Nie. Warsztaty odbywają się w całej Wielkopolsce, także w mniejszych miejscowościach.

6. Co jeśli nie mieszkam w Wielkopolsce?

Sprawdź w swoim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – podobne programy mogą działać w innych regionach.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska