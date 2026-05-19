Strona główna » Prawo » Wiadomości » 100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca

100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca

19 maja 2026, 12:51
Tomasz Kowalski
3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku przez dzieci podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku ochronnego rodzice zapłacą 100 zł grzywny.

Od 3 czerwca obowiązkowe kaski ochronne dla rowerzystów

3 czerwca wchodzą w życie przepisy Kodeksu drogowego zobowiązujące do korzystania z kasku ochronnego osoby poniżej 16 roku życia kierujące rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Ochrona głowy będzie również niezbędna dla dzieci przewożonych w fotelikach rowerowych lub dodatkowych siodełkach.

Kaski ochronne są jednym z najskuteczniejszych środków ochrony życia w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Mimo to obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają, aby użytkownicy rowerów i innych pojazdów poruszali się bez kasków, choć jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa.

Warunki techniczne kasków ochronnych

Kaski ochronne powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że warunki techniczne kasków określają następujące europejskie normy prawne:

  • norma PN-EN 1078, która określa wymagania dotyczące skuteczności ochrony dla kasków oraz ergonomii dotyczące:

- konstrukcji uwzględniającej pole widzenia,

- właściwości amortyzujących uderzenie, w tym wytrzymałości na uderzenia,

- właściwości układu mocującego, włącznie z paskiem podbródkowym o regulowanym napięciu i urządzeniem do mocowania oraz stabilności tego mocowania,

- oznakowania i informacji dostarczanych przez producenta,

- innych parametrów bezpieczeństwa zapewniających odpowiedni poziom ochrony głowy podczas jazdy,

  • norma PN-EN 1080, będąca europejskim standardem uwzględniającym specyficzne potrzeby najmłodszych użytkowników, tj. dzieci do 7 roku życia.

Kara za jazdę bez kasku ochronnego

Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie prawni. Rodzice są zatem zobowiązani do egzekwowania przepisu o używaniu kasku ochronnego przez ich dzieci podczas jazdy np. rowerem.

Brak kasku jest zagrożony karą. 3 czerwca wejdą w życie zmiany Kodeksu wykroczeń. Od tego dnia karze grzywny do 100 zł będzie podlegać ten, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, dopuści do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, jeżeli osoba ta wbrew obowiązkowi nie będzie używać kasku ochronnego.

Kto nie musi używać kasku ochronnego?

Nowe przepisy przewidują sytuacje, gdy nie będzie obowiązku używania kasku ochronnego przez dziecko w wieku do 7 lat. Przykładowo dotyczy to przypadków, w których dziecko jest przewożone:

  • rowerem w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku,
  • w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy i korzysta z pasów bezpieczeństwa, w które fabrycznie jest wyposażona przyczepa konstrukcyjnie przystosowana do przewozu osób, ciągnięta przez rower.

Jednakże zabronione będzie przewożenie dziecka w przyczepie, na rowerze z napędem oraz wózkiem rowerowym, jeżeli rower ten lub wózek rowerowy są wyposażone w silnik spalinowy.

Źródło: INFOR
